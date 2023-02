Feuerwehr Miesbach zieht Bilanz: 2167 Einsatzstunden im Jahr 2022 geleistet - Nachwuchs gesucht

Von: Dieter Dorby

Ehrungen Dienstjubiläen und Beförderung: (vorne v.l.) Vorsitzender und Kommandant Matthias Resch, Thomas Christ (Stellvertreter in beiden Funktionen, geehrt für 20 Jahre aktiver Dienst), Jörg Dreher (25), Christian Wieser (Beförderung zum Hauptlöschmeister), Markus Walcher (30), Kreisbrandinspektor Florian Dirscherl und Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller sowie (hinten v.l.) Mittat Türkmen (30), Kreisbrandmeister Atemschutz Thomas Gegenfurtner, Sebastian Dirscherl (10), Maximilian Einberger (10) und Thomas Wieser (10). Nicht abgebildet sind Xaver Grimm (10) und Thomas Bauer (25). © Max Kalup

Hinter der Freiwilligen Feuerwehr Miesbach liegt mit 2022 ein Jahr, das mit Blick auf die Zahl der Einsätze im Zehn-Jahres-Vergleich als eher ruhig einzustufen ist.

Es sei leicht unter dem Durchschnitt von 180 Einsätzen gelegen, berichtete Kommandant und Vorsitzender Matthias Resch auch den Mitgliedern bei der 155. Hauptversammlung – und prompt ging der Alarm los. Eine Unterbrechung der Versammlung für die Dauer des Einsatzes war die Folge. Hoffentlich kein schlechtes Vorzeichen für das noch junge neue Jahr.

167 Einsätze haben die Frauen und Männer in ihrem ehrenamtlichen Dienst 2022 abgearbeitet. Insgesamt haben sie über 2167 Einsatzstunden geleistet.

Viel zeit in Ausbildung und Übungen investiert

Die verfügbare Zeit zwischen den Einsätzen nutzte die Miesbacher Feuerwehr für Ausbildung und Übungen. So wurden unter anderem 945 Stunden im Übungsdienst, in 21 Monats- sowie Kleinübungen geleistet. Ebenfalls wurden zahlreiche Renovierungsarbeiten am Feuerwehrgerätehaus der Stadt – teils in Eigenregie – vorgenommen.

Viele Übertritte in die aktive Mannschaft

Jugendwart Sebastian Kunze sowie Schriftführer Felix Kößler berichteten, dass viele Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Mannschaft übergetreten sind. So positiv diese Entwicklung für die Mannschaft ist: Im Jugendbereich gilt es nun, neuen Nachwuchs zu akquirieren. Entsprechend versucht die Miesbacher Feuerwehr nun verstärkt, motivierte Jugendliche ab zwölf Jahren für den Eintritt in die Jugendfeuerwehr zu begeistern.

Lob für großes Engagement

Bürgermeister Gerhard Braunmiller, der die Berichte bei der Hauptversammlung aufmerksam verfolgte, lobte das große Engagement sowie den unermüdlichen Einsatz zur Sicherheit der Bürger und Wohle der Kreisstadt. Kreisbrandinspektor Florian Dirscherl teilte dieses Lob vollends und freue sich auf eine weiterhin gute und zuverlässige Zusammenarbeit auf Inspektionsebene.

