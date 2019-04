Feuerwehr Parsberg: Neues Fahrzeug kommt 2020

Der Gerätewagen Logistik der Feuerwehr Parsberg erhält einen Nachfolger. 240.000 Euro wird das neue Fahrzeug kosten. Der Stadtrat hat die Anschaffung für 2020 beschlossen.

Miesbach – Lieber vorsorgen als nachbessern: Das ist das Motto der Feuerwehr Parsberg – und es hat sich schon bei so manchem Hochwasserereignis ausgezahlt. So hatte der Feuerwehrverein den alten Gerätewagen Logistik (GW-L) selbst angeschafft, ehe er 2015 gemäß dem Fahrzeugkonzept der Stadt Miesbach in deren Fuhrpark übernommen wurde. Dieses Konzept ist nun auch die Grundlage für die Anschaffung eines Nachfolgers des GW-L ab 2020.

In Abstimmung mit der Kreisfeuerwehrführung und dem Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz bei der Regierung von Oberbayern habe man sich für den Kauf eines GW-L2 entschieden, berichtete Bürgermeisterin Ingrid Pongratz (CSU) nun im Stadtrat. Die Kosten würden sich auf rund 240 000 Euro belaufen. Die Mittel würden in den Haushalt für 2020 eingestellt. Die Regierung von Oberbayern habe einen Zuschuss von 37 000 Euro in Aussicht gestellt.

„War nicht mal von 70 000 Euro die Rede?“, hakte Dritter Bürgermeister Michael Lechner (FW) nach. Walter Fraunhofer (SPD), bis vor Kurzem Kommandant der Feuerwehr Miesbach, klärte auf: Da die Feuerwehr Parsberg schon über eine Ausrüstung zum Pumpen von Wasser verfüge, könne sie auf dieses Modul verzichten. Der daran gekoppelte Zuschuss gehe damit aber leider auch flöten. Andererseits könne man aber auch kein günstigeres Fahrzeugmodell bestellen, weil dies wiederum über keinen Allradantrieb verfüge.

Diese Ausführungen überzeugten das Gremium. Einstimmig beschlossen die Stadträte, die Ausschreibung und das Zuschussverfahren für das Fahrzeug in die Wege zu leiten. Zweifel an der Notwendigkeit des GW-L2 brauche ohnehin niemand haben, versicherte Pongratz: „Das alte Fahrzeug hat gute Dienste geleistet.“ sg

