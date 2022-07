Feuerwehr sperrt B 472 bei Müller am Baum: Fischweiher übergelaufen

Von: Dieter Dorby

Die Flut in der Senke der B472 bei Müller am Baum. © Michael Hutter/dpa

Ein Fischwasser nahe der B 472 ist beim Starkregen am Donnerstagabend übergelaufen. Das Wasser ergoss sich in die Senke bei Müller am Baum und von dort ins Gewerbegebiet.

Müller am Baum – Der Starkregen am Donnerstagabend hat für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wies eine Überraschung parat gehabt. Zum ersten Mal lief ein Fischwasser nahe der B 472 über. In der Folge ergoss sich das Wasser hangabwärts hinunter zur Bundesstraße in der Senke bei Müller am Baum und von dort ins Gewerbegebiet und in Richtung Mangfall.

Bilder der Feuerwehr belegen, wie sich die schlammigen Wassermassen ihren Weg bahnten und dabei die Straße überspülten. Die Wieser Feuerwehr sperrte deshalb die Fahrbahn für etwa eineinhalb Stunden. Wie Kommandant Florian Schöpfer berichtet, wurde sein zehnköpfiges Team von den Kollegen aus Miesbach und Wall unterstützt, die ihrerseits die Sperrungen nebenan sowie an der Abzweigung am Autohaus Weingärtner in der Kreisstadt übernahmen.

„Es war ein ergiebiger Regen“, stelt Schöpfer fest. Der Einsatz dauerte von 19.30 bis etwa 23 Uhr. Dabei galt es, im Anschluss an den Starkregen mit einem Traktor das angeschwemmte Geröll zu beseitigen. Auch die Straßenmeisterei sei mit einer Kehrmaschine ausgerückt.

Während das Wasser entlang der Bundesstraße nicht viel Schaden anrichten konnte, sah es im nebenan liegenden Gewerbegebiet anders aus. Dort erwischte es laut Schöpfer vor allem das Gebäude der Firma IDS Werkzeugmaschinen. Teil floss das Wasser in die Kanalisation, um dann ein Stück entfernt wieder aus den Gullys herausgedrückt zu werden.

Abgesehen von den betroffenen Gebäuden sei alles wieder in Ordnung, stellt Schöpfer fest: „Dass der Fischweiher übergelaufen ist, war eine Premiere. Aber auf so etwas werden wir uns einstellen müssen, denn die Starkregenereignisse nehmen spürbar zu.“