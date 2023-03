Feuerwehren können jetzt Schadstoffe in der Luft messen

Von: Stephen Hank

Neue Geräte für die Feuerwehren: Landrat Olaf von Löwis (3.v.l.) und Patrick Burghoff (r.) vom Katastrophenschutz übergaben die Photoionisationsdetektoren an (v.l.) Florian Gerhard von der Feuerwehr Weyarn, Leon Allerstorfer von der Feuerwehr Tegernsee sowie Markus Kober, Max Steimer und Joachim Hamacher von der Feuerwehr Hausham. © Landratsamt

Drei Feuerwehren im Landkreis sind jetzt mit besonderen Detektoren ausgestattet worden. Diese können Schadstoffe in der Luft nachweisen.

Landkreis – Bei den Geräten, die an die Feuerwehren Tegernsee, Hausham und Weyarn gingen, handelt es sich um sogenannte Photoionisationsdetektoren, kurz PIDs. Ein PID ist ein Gerät zur Erkennung und zur Analyse von chemischen Verbindungen in der Umgebungsluft. Verwendet werden PIDs zum Beispiel zur Lecksuche, zur Messung von Schadstoffkonzentrationen bei Unfällen wie zuletzt in Bayrischzell, bei der Überwachung eines Dekontaminationsplatzes oder der Belastung der Umgebungsluft durch ausgasende Schadstoffe.

Gesamten Landkreis abdecken und schnell reagieren

Der Bund hat bereits eine PID-Ausstattung für die Feuerwehr der Stadt Tegernsee geliefert. Der Landkreis beschaffte zusätzlich die identische Ausstattung für die Feuerwehren Weyarn und Hausham. Damit sind die Geräte strategisch über den Landkreis verteilt. „Die Aktiven der drei Feuerwehren werden nun im Umgang mit den Geräten geschult und dann bei allen Einsätzen, bei denen die Geräte hilfreich sind, hinzugezogen“, erklärt Patrick Burghoff von der Abteilung Katastrophenschutz am Landratsamt, der die Geräte gemeinsam mit Landrat Olaf von Löwis an die Feuerwehren übergab. „So können wir den gesamten Landkreis abdecken und schnell reagieren.“

