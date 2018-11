Filialschließungen: So geht die Raiffeisenbank mit Protesten um

Die angekündigten Filialschließungen der Raiffeisenbank sorgen im Nachbarlandkreis für Protest. Im Landkreis Miesbach ist das Verständnis größer. Der Vorstandsvorsitzende weiß, warum.

Landkreis – Filialschließungen sind in Zeiten des Online-Bankings in vielen Regionen nichts Außergewöhnliches mehr. Auch die Raiffeisenbank im Oberland hatte ihr Geschäftsstellennetz betriebswirtschaftlich durchleuchtet. Mit dem Ergebnis, dass sie sich Ende des Jahres von den Standorten Schaftlach und Darching im Landkreis Miesbach sowie Ascholding und Endlhausen im Nachbarkreis Bad Tölz-Wolfratshausen verabschiedet (wir berichteten).

Im Landkreis Miesbach sei die Entscheidung auf Bedauern, aber auch auf großes Verständnis bei den Kunden getroffen, berichtet Hubert Stehr, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank im Oberland, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Es ist klar, dass manche Leute traurig darüber sind“, sagt Stehr. Letztlich hätten aber die sachlichen Argumente überzeugt.

Anders sieht es im Nachbarlandkreis aus. Hier herrscht nicht nur Unmut, sondern es hat sich sogar offener Protest formiert. Im Eglinger Gemeinderat etwa riefen 30 Bürger zum Widerstand gegen die Aufgabe der Raiffeisenbank-Geschäftsstelle im Ortsteil Endlhausen auf, und auch Bürgermeister Hubert Oberhauser sicherte seine Unterstützung zu. Der frühere Geschäftsführer der Filiale, Winfried Walter, attackierte gar den Vorstand der Bank. Die vorgelegten Zahlen, polterte er, seien „alle erstunken und erlogen“. Die Bank habe in Endlhausen „satte Gewinne eingefahren“.

Zu einem direkten Schlagabtausch zwischen Vorstand und aufgebrachten Bürgern kam es in Ascholding (Gemeinde Dietramszell). 150 Gegner der Schließungen versammelten sich dort auf Einladung einer Bürgerinitiative. Auch hier ging es bisweilen hoch her. Der Vorwurf, die Bank ziehe sich aus der Heimat zurück, gipfelte schließlich sogar in der Forderung, zwei der fünf Vorstände zu entlassen, um das Geschäftsergebnis zu verbessern. Stehr und seine beiden Kollegen Hansjörg Hegele und Manfred Klaar verteidigten ihren Beschluss. „Die Behauptung, die Zahlen wären falsch, ist geradezu unverschämt“, stellte Stehr klar.

Auch mit ein paar Tagen Abstand betont der Vorstandsvorsitzende gegenüber unserer Zeitung, die Raiffeisenbank werde an ihrer Entscheidung festhalten. An den sachlichen Argumenten habe sich nichts geändert. Der Protest im Nachbarlandkreis sei aber rein emotional begründet. „Das sind tiefer liegende Dinge“, erklärt Stehr. Sie würden in früheren Fusionen der Bank im Tölzer Norden wurzeln. „Das war aber auch vor meiner Zeit.“

Rein faktisch betrachtet habe die Raiffeisenbank im Oberland mit 15 Geschäftsstellen im Nachbarlandkreis auch nach der Schließung immer noch acht Filialen mehr als die dortige, deutlich größere Sparkasse. Obendrein werde man aller Voraussicht nach einen Automaten bei Edeka in Ascholding aufstellen. Und auch die geplante Kooperation mit der Sparkasse in Schaftlach ist auf einem guten Weg. „Die Gespräche laufen schon“, sagt Stehr. Der Übergang werde wohl nahtlos zur Filialschließung vollzogen.