Filmale in Miesbach: Evangelische Gemeinde setzt auf Open-Air-Kino und Schreibwerkstatt

Re-Start mit kleinerem Format

Von Dieter Dorby schließen

Zum Filmeschauen in die Kirche? Aus dieser nicht gerade nahe liegenden Idee hat sich in Miesbach eine kleine, aber feine Tradition entwickelt, die am Wochenende eine Neuauflage erfährt.

Miesbach – Los geht es am Freitag, 14. Juli. Einlass ist ab 20.30 Uhr, und ab 21 Uhr ist zum Warmmachen der Vier-Minuten-Film „Villain(-ish)“ von Sarah Mayer zu sehen. Die 19-jährige Miesbacherin mit dem Berufsziel Regisseurin, die auch Gast beim Filmgespräch ist, studiert in München. Für ihren Film ist es die Premiere vor größerem Publikum.

Hauptfilm des Abends ist „3 ½ Stunden“ von Robert Krause aus dem Jahr 2021, der die Situation am 13. August 1961 beschreibt: Als die Nachricht vom Bau der Mauer die Reisenden des Interzonenzugs von München nach Ost-Berlin erreicht, müssen sie innerhalb kürzester Zeit entscheiden: Flucht oder Rückkehr.

Der Mann hinter dem Film „3 ½ Stunden“

Dabei steht Krause im Mittelpunkt der Filmale 2023. Nicht nur weil sein Buch die Grundlage für „3 ½ Stunden“ ist und er am anschließenden Filmgespräch teilnimmt. Der Drehbuchdozent und Professor am Lehrstuhl Creative Writing an der Hochschule für Fernsehen und Film in München führt am Samstag, 15. Juli, von 14 bis 17 Uhr im Foyer des evangelischen Gemeindehauses einen Workshop über Creative Writing durch, der sich an Interessierte im Alter zwischen 15 und 99 Jahren richtet (Anmeldung: pfarramt.miesbach@ elkb.de). Für beide Termine gilt: Teilnahme kostenlos, Spenden erbeten. Filmbesucher werden gebeten, Picknick und Sitzgelegenheiten selbst mitzubringen.

Gemeinschaftsstiftender Ansatz

Gestartet wurde Kino-in-der-Kirche bereits 2015, Teammitglied Martin Reents erzählt. Es sei der Versuch, die Quartiersentwicklung, die bei der evangelischen Kirchengemeinde zunehmend in den Mittelpunkt rückt, mit kulturellen Formaten anzureichern – konfessionsübergreifend. „Es ist gemeinschaftsstiftend“, sagt Reents. Und um die Gemeinschaft im nachbarschaftlichen Umfeld gehe es. Dazu habe sich die Gemeinde sehr geöffnet.

Seit 2015 ist Film ein Thema

Zumal sie auch viele Räume bieten könne, um das zu unterstützen – sogar in der Kirche selbst. „Als wir 2015 mit Kino-in-der-Kirche angefangen haben, da mussten wir kurz vor Beginn feststellen, dass es viel zu hell ist“, erzählt Reents. „Damals haben wir in einer Hauruck-Aktion alle Kirchenfenster – 2,85 Meter hoch, 1,25 Meter breit – abgedunkelt. Inzwischen haben wir selbst gebaute Verdunklungen und können die Kirche auch im Sommer stockfinster machen.“

Dass das Filmale heuer nicht schon am Donnerstag beginnt, hat laut Reents einen Grund. Nach der coronabedingten Pause will man nun wieder klein anfangen.

ddy