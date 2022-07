Fischbachauer verurteilt: Gefälschte Impfpässe in Apotheke vorgezeigt

Fischbachauer verurteilt: Gefälschte Impfpässe in Apotheke vorgezeigt © dpa

Ein Fischbachauer ist wegen gefälschter Impfpässe verurteilt worden, die er für sich und seinen Sohn in einer Miesbacher Apotheke vorgezeigt hatte. Er muss eine Geldstrafe zahlen.

Miesbach – Rund 15 Verhandlungen hatte der Miesbacher Amtsrichter Walter Leitner bereits wegen gefälschter Corona-Impfpässe durchgeführt. Nie kam ein Angeklagter mit weniger als 90 Tagessätzen davon. Auch nicht ein Fischbachauer, der sich jüngst wegen Urkundenfälschung in Verbindung mit zwei gefälschten Covid-Impfpässen strafbar gemacht hatte. Im Dezember 2021 ist der 49-Jährige laut Anklage in die Alte Stadtapotheke in Miesbach gegangen und wollte seinen sowie den Impfpass seines Sohnes digitalisieren lassen. In beiden Pässen waren jeweils zwei Biontech-Impfungen eingetragen. Der Angestellten fielen bei der Ansicht der Dokumente jedoch Ungereimtheiten auf – und sie sollte recht behalten: Beide Impfpässe waren Totalfälschungen.

Ohne Umschweife gestand der Fischbachauer nun vor Gericht, „dass ich einen Fehler gemacht habe“. Die Impfpässe für sich und seinen Sohn habe er online bei einem Mann bestellt und sie in München abgeholt – gegen einen Betrag von insgesamt rund 200 Euro. „In den beiden Impfpässen war alles schon ausgefüllt. Meine Daten und die Impf-Aufkleber waren drin“, berichtete der Angeklagte.

Dann sei er mit den gefälschten Dokumenten in besagte Apotheke gegangen, um einen digitalen Impfnachweis zu erhalten. „Ich wollte mit meinem Sohn in meine Heimat reisen, weil dort meine Frau und meine Tochter leben“, erzählte er. Ohne Impfpass wäre der Grenzübertritt nicht möglich gewesen.

Sich gegen das Coronavirus impfen lassen wolle der Fischbachauer nicht. „Aus Angst, weil ich eine chronische Krankheit habe“, erklärte er. Seinen Fehler sah er noch am selben Tag ein und vernichtete die beiden Fälschungen.

Einspruch reduziert Geldstrafe

Richter Leitner machte schon während der Verhandlung deutlich, dass an den 90 Tagessätzen nicht zu rütteln sei. „Bei der Tagessatzhöhe könnten wir aber was machen“, sagte Leitner. 40 Euro waren es zunächst. Die Staatsanwältin plädierte auf 30 Euro, „da Sie sich aufgrund Ihrer Krankheit in einer persönlichen Ausnahmesituation befunden haben“. Leitner beließ es in seinem Urteilsspruch gar bei einer Tagessatzhöhe von 25 Euro.

„Ihr Fehler war, die beiden Impfpässe in der Apotheke benutzt zu haben“, fasste der Richter zusammen. „Wären die in der Schublade geblieben, würden wir hier heute nicht hier sitzen.“ Dennoch erkannte Leitner an, „dass Sie für zwei Hausstände bezahlen und Ihre Ehefrau sowie eines Ihrer Kinder unterhalten müssen.“ Der Einspruch hat sich für den Fischbachauer also gelohnt: Statt 3600 Euro muss er nur noch 2250 Euro Strafe zahlen.

von Philip Hamm