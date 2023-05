Fischotter räumt Teiche leer - Biologe vermutet Verbreitung in ganz Oberbayern

Ein Elektrozaun soll die Fische des Holzkirchner Fischereivereins in Dietramszell vor dem Fischotter schützen. Vorsitzender Bernhard Heindl ist skeptisch, ob das funktioniert. Der Staat gewährt Zuschüsse für Zäune. © Sabine Hermsdorf-Hissi

Einst war er wegen seines Fells begehrte Beute – jetzt ist er ein gefürchteter Jäger: Der Fischotter setzt Angler und Fischzuchten unter Druck.

Landkreis – Es ist zum Haareraufen: Zwei Mal hat Bernhard Heindl versucht, Forellen und Saiblinge aufzuziehen. Zwei Mal hat ihm der Fischotter einen Strich durch die Rechnung gemacht: „Bevor sie laichen konnten, waren sie weggefressen“, sagt der Vorsitzende des Fischereivereins Holzkirchen frustriert. Die Vereinsmitglieder haben ihr Revier auf Dietramszeller Flur im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Hier fischen sie im sieben Hektar großen Wald- sowie dem kleineren Neuweiher. In der Nähe dieser Gewässer unterhalten sie auch vier Zucht-Teiche, drei davon sind inzwischen eingezäunt.

Im Herbst 2022 hatte der Fischotter erstmals zugeschlagen – und die Forellen und Saiblinge gefressen, mit denen sich Heindl und seine Vereinskameraden eine Zucht aufbauen wollten. Heindl hatte zunächst „Fischräuber auf zwei Beinen“, wie er sagt im Verdacht. Vandalen, die sich einen üblen Scherz erlauben. Doch vor einigen Wochen waren die mit viel Engagement gehegten Setzlinge erneut getötet worden. Der Fischereiverein ließ eine Wildkamera installieren – und ertappte den Übeltäter.

Wie groß der Schaden ist, vermag Heindl nicht genau zu beziffern. Er spricht von „ein paar tausend Euro“. Als Hobbyzüchter, die Speisefische nicht gewerblich aufziehen, bekommen die Mitglieder des Holzkirchner Fischereivereins ohnehin keine Entschädigung. Für professionelle Fischfarmen dagegen ist eine staatliche Entschädigung vorgesehen, wenn der unter Artenschutz stehende Fischotter in ihren Teichen wildert. So erklärt es Leonhard Egg.

Fachberater vermutet: Fischotter oberbayernweit verbreitet

Der promovierte Biologe ist Fachberater für Fischerei beim Bezirk Oberbayern. Er geht davon aus, dass der Fischotter inzwischen oberbayernweit verbreitet ist: „Das ging wirklich rasant, 2019 war er noch nicht westlich der Isar.“ Wie viele es sind, lasse sich aktuell schwer sagen. Aber über seine Losung – und die Schäden, die er anrichtet – sei er nachweisbar: „Der Fischotter hinterlässt typische Frassspuren“, erklärt Egg. So fresse er in der Regel nicht den ganzen Fisch, sondern beiße den Kopf ab, verspeise die Eingeweide – und lasse den Rest liegen. Dann hole er sich den nächsten Fisch. Auf diese Weise richtet das mit dem Marder verwandte Tier innerhalb kurzer Zeit einen großen Schaden an.

Egg sagt: „Der Fischotter stellt viele Aquakulturen in Oberbayern vor immense Probleme.“ Viele würden inzwischen erwägen, den Betrieb einzustellen. „Wir müssen uns fragen: Wollen wir Fisch aus Nicht-EU-Ländern wie der Türkei? Oder wollen wir dafür sorgen, dass heimische Betriebe eine Zukunft haben?“ Auch Hobbyfischer und Nebenerwerbsbetriebe würden die Zucht immer öfter an den Nagel hängen. Für Egg ist klar, dass die jüngst beschlossene Fischotter-Regelung, der zufolge der Otter unter strengen Voraussetzungen entnommen werden darf, ein Schritt in die richtige Richtung ist. „Niemand will den Fischotter ausrotten“, betont Egg, „aber in der Kulturlandschaft sind Rahmenbedingungen notwendig, die Aquakulturen weiter möglich machen.“ Dazu gehört auch die staatliche Förderung für Schutzzäune in Höhe von 60 Prozent.

Erst Gänsesäger, dann Fischotter

Deutlicher wird der Vorsitzende des Bezirksfischereivereins Miesbach-Tegernsee, Stefan Moser: „Wo Natur ist, ist der Otter kein Problem, aber in der Kulturlandschaft hat der Fischotter nichts verloren.“ Laut Moser zählen nahezu alle heimischen Gewässer zur Kulturlandschaft, auch die Mangfall, wo der Bezirksfischereiverein dreieinhalb Kilometer bei Gmund, sieben Kilometer bei Müller am Baum und vier Kilometer bei Thalham befischt. Schließlich sei sie durch Verbauungen und andere menschliche Eingriffe längst kein natürliches Gewässer mehr.

Deshalb sei es um den heimischen Fischbestand auch nicht gut bestellt – Fischtreppen und ähnliche Hilfen seien nicht ausreichend, um ihn langfristig zu sichern. „Unser Verein hat von 1996 bis 2017 rund 90 000 Euro in die Hand genommen, damit die Äschen nicht aussterben“, so Moser. „aber das können wir nicht mehr stemmen, weil wir letztlich nur für Vogel- und für Otterfutter sorgen.“ Vor allem der Gänsesäger sei problematisch: „Der hat unseren Fischbestand zu Boden gebracht, und der Otter gibt ihm jetzt den Rest.“

Immerhin: Bei den gewerblichen Aquakulturen im Kreis Miesbach hat der Fischotter bisher keine größeren Schäden angerichtet: Weder der Weyarner Fischzüchter Andreas Rummel – seine Teiche sind eingehaust – noch Josef März aus Valley hatten den ungebetenen Gast zu Tisch, wie sie auf Nachfrage mitteilen. Ebenso die Herzogliche Fischzucht in Wildbad Kreuth. Hier beobachtet man den Otter aber genau: „Nach allem, was man hört, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis er da ist“, fürchtet Chef Alexander Wiemann.

Der Fischotter: Eine bedrohte Art kehrt zurück Der Wassermarder ist ein hervorragender Schwimmer und Taucher mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen. Sein dichtes, wasserabweisendes Fell hatte ihn einst zur begehrten Beute werden lassen – der Pelz wurde zu Mänteln und Mützen verarbeitet. Das – und die zunehmende Verschmutzung von Gewässern sowie die Kultivierung – haben maßgeblich zu seiner Bedrohung beigetragen. Seit Langem schon gilt er als gefährdet und ist streng geschützt. Inzwischen breitet er sich aber wieder aus – und macht in der Kulturlandschaft Probleme. Wie Anderl Reitberger vom Bezirksfischereiverein Bad Tölz erklärt, braucht er 1,5 Kilo Fisch am Tag. Problematisch ist auch sein Fraßverhalten: Er frisst nicht einen ganzen Fisch, sondern frisst aus drei bis vier Fischen am Tag das heraus, was ihm am besten schmeckt: Herz, Leber, Kiemen. Den Rest lässt er liegen, um sich dann den nächsten Fisch zu holen. Da er obendrein bequem und clever ist, ist er am liebsten in Teichen zu Tisch, wo die Fische – anders als im Fließgewässer – nicht so ohne Weiteres fliehen können. bst

