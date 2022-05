Flüchtlinge aus der Ukraine: Unterbringung bleibt das große Thema im Landkreis Miesbach

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Nach wie vor notwendig: die Erstunterkunft in der Berufsschulturnhalle Miesbach. © Thomas Plettenberg

Auch wenn zuletzt weniger Flüchtlinge neu aus der Ukraine in den Landkreis Miesbach gekommen sind: Die Unterbringung ist und bleibt das große Thema für den Krisenstab am Landratsamt.

Landkreis – Die Flüchtlingssituation im Landkreis Miesbach hat sich vorerst stabilisiert. Die Zeit, in der in kurzen Abständen Busse voller Neuankömmlinge aus den Kriegsgebieten in der Ukraine vor dem Landratsamt vorfuhren, ist vorbei. So hat sich die Zahl der registrierten Geflüchteten seit der letzten Meldung der Kreisbehörde vor gut zwei Wochen nur noch marginal von 1158 auf 1219 erhöht. Andererseits lässt sich auch noch keine größere Rückkehrbewegung feststellen, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes auf Anfrage mit. „Es gibt immer wieder Geflüchtete, die den Landkreis wieder verlassen – entweder zurück in die Ukraine oder in andere Kreise oder Länder.“ Die Gründe seien vielfältig und könnten deshalb nicht zentral erfasst werden. Der Krisenstab am Landratsamt nutzt derweil die zwischenzeitliche Ruhe, um einige der drängendsten Themen der vergangenen Wochen aufzuarbeiten beziehungsweise voranzutreiben, wie unser schlaglichtartiger Überblick zeigt.

Wohnen

Hier besteht nach wie vor der größte Engpass für die Flüchtlinge. Noch immer befinden sich 79 Personen in Notunterkünften, neun haben in einer Asylunterkunft Zuflucht gefunden. Das Landratsamt arbeite weiter an Lösungen für eine mittelfristige Unterbringung, betont die Sprecherin. „Es ist davon auszugehen, dass bei einem weiter andauernden Krieg eine Vielzahl der privat untergebrachten Geflüchteten in naher Zukunft eine andere Unterkunft benötigen wird.“ Da die Regierung von Oberbayern bei der Anmietung von Objekten unter anderem die Wirtschaftlichkeit als Kernkriterium definiert habe, versuche man, erst auf bestehende Immobilien zurückzugreifen, bevor man Container oder Traglufthallen in Betracht ziehe. So habe der Landkreis mehrere größere Häuser im Auge, prüfe aber auch schon einige Containerstandorte.

Arbeit

Hier besteht zumindest kein Mangel im Landkreis, wie die Agentur für Arbeit jüngst berichtet hat. Allerdings würden sich die meisten Flüchtlinge erst mal in ihrem direkten Umfeld nach Stellen umschauen, teilt das Landratsamt mit. Das von der Behörde geschaffene „Netzwerk Ukraine“ mit Vertretern des Jobcenters, der Arbeitsagentur und der Standortmarketing-Gesellschaft sei ebenfalls in regem Austausch.

Schulen

Dank der eigens eingerichteten Steuerungsgruppe „Ukraine – Schule“ läuft hier schon vieles gut organisiert ab, teilt Schulamtsdirektor Jürgen Heiß auf Nachfrage mit. 203 ukrainische Kinder und Jugendliche seien derzeit – überwiegend in den Regelklassen – für den Schulunterricht angemeldet. An fünf Standorten seien pädagogische Willkommensgruppen aktiv: Grundschulen Otterfing, Miesbach und Rottach-Egern sowie Mittelschule Hausham und Realschule Holzkirchen. Geplant ist die Einführung an den Gymnasien Tegernsee und Holzkirchen, an der Berufsschule Miesbach in Kooperation mit der FOS/BOS Holzkirchen sowie perspektivisch an der Mittelschule Schliersee und der Grundschule Valley.

Kinderbetreuung

Schon vor der Ukraine-Krise habe es wenig freie Kita-Plätze im Landkreis gegeben, teilt die Sprecherin des Landratsamtes mit. Es bedürfe einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Jugendamt und der zentralen Jugendhilfeplanungsstelle, um die Versorgung trotz angespannter Rahmenbedingungen sicherzustellen. Es gebe aber einige Beispiele, in denen sich die Ukrainer selbstständig organisieren.

sg