Flüchtlinge: Landkreis Miesbach erfüllt die Quote nicht - Trotz 1800 Zuweisungen

Nur gut 80 Prozent des Solls

Von Jonas Napiletzki schließen

Der Landkreis Miesbach hinkt bei Aufnahme Geflüchteter hinterher: Nur gut 80 Prozent des Solls ist erfüllt. Trotzdem „strampelt“ das Landratsamt.

Landkreis – 1800 Menschen, mehr als doppelt so viele Geflüchtete wie in den Krisenjahren 2015/2016, leben derzeit im Landkreis Miesbach. Doch obwohl zwei von drei Turnhallen voll belegt sind, ist die Aufnahmequote nicht erreicht. Das geht aus einem aktuellen Auszug des Regierungsbezirks Oberbayern hervor, der unserer Zeitung vorliegt. Demnach liegt der Landkreis Miesbach, Stand Montag, mit einer Erfüllungsquote von 80,58 Prozent auf dem oberbayernweit vorletzten Platz. Nur Fürstenfeldbruck liegt mit 68,79 Prozent darunter. Der Landkreis muss deshalb mit etwas mehr Zuweisungen als andere rechnen – doch schon jetzt erklärt das Landratsamt: „Wir strampeln an allen Ecken und Enden.“

Der Druck ist groß. „Aktuell bekommen wir alle zwei Wochen einen Bus, erst letzte Woche wieder“, berichtet Sabine Kirchmair, Sprecherin des Landratsamts. Wie berichtet, kommen mit jedem Bus rund 50 Personen. Verteilt werden in den Landkreis nach Daten des Bezirks 2,1 Prozent aller in Oberbayern aufgenommenen Geflüchteten. Nur so kann der Bezirk die Quote innerhalb Bayerns von 35,6 Prozent erfüllen. Und nur so kommt der Freistaat auf die gut 15 Prozent aller bundesweit Angekommenen, die er nach dem Königsteiner Schlüssel aufnehmen muss.

Zwei von drei Turnhallen sind voll

Gemessen an der Quote hat der Landkreis vor allem bei denjenigen, die nicht aus der Ukraine kommen, noch Aufholbedarf. Sie stammen laut der Kreisbehörde meist aus Afghanistan, Syrien, der Türkei, Nigeria, Peru oder Jordanien – und bei ihnen ist das Soll nur zu gut 71 Prozent erfüllt. Bei Ukrainern sind es gut 92 Prozent.

Aber: „Das Erreichen von 100 Prozent wäre nur auf den ersten Blick erfolgreich“, sagt Kirchmair. Denn: „Die Zahlen unterliegen einem sehr dynamischen Prozess.“ Auch deshalb läuft der Landkreis dem Soll quasi hinterher – obwohl die Kapazitäten begrenzt sind. So seien die Berufsschulhalle Miesbach und die Gymnasiums-Turnhalle Tegernsee mit 150 und 200 Personen voll belegt. Nur in der Halle des Miesbacher Gymnasiums sind noch etwa die Hälfte der 260 Betten frei. Wie berichtet, sollen dort die Geflüchteten, die mit dem nächsten Bus kommen, untergebracht werden.

Die Mitarbeiter des Landratsamts „geben ihr Bestes, die Belegung einer weiteren Turnhalle zu vermeiden“, sagt Kirchmair. Dafür suche die Unterkunftsverwaltung größere Objekte oder Flächen für Container zur Anmietung. Parallel würden laufend vorgeschlagene Immobilien gesichtet und mit der Regierung von Oberbayern abgestimmt. Ein Beispiel dafür ist der geplante Container-Standort am Moarhölzl in Holzkirchen, an dem das Landratsamt weiter arbeitet.

Seniorenresidenz Schliersee ist wohl raus

Auch die Vertragsverlängerung der Container in Valley gehört zu solchen Zwischenlösungen. Zudem versucht das Landratsamt weiter, die anerkannten Asylbewerber in Unterkünften – sogenannte Fehlbeleger – anderweitig unterzubringen. Doch trotz aller Mühen muss das Landratsamt Rückschläge einstecken: „Bei der Seniorenresidenz Schliersee hat sich nichts mehr getan, da der Eigentümer auf unsere Anfragen nicht mehr reagiert hat“, schildert Kirchmair. „Hier müssen wir davon ausgehen, dass es zu keiner Anmietung kommt.“ Das ist auch deshalb ein Problem, weil der Landkreis laufend neue Unterkünfte braucht – nur, um mit den nächsten Bussen Schritt zu halten.

Eine Erhöhung der Erfüllungsquote ist dabei ebenso wenig in Sicht, wie eine Pause zum Durchschnaufen. Das Landratsamt erklärt: „Unter den aktuellen Gegebenheiten konnte die Aufnahme von Geflüchteten und Asylsuchenden noch durch keinen Landrat aus Kapazitätsgründen abgelehnt werden.“ Einen Verlauf der Zahlen 2022 hat die Heimatzeitung kürzlich zusammengefasst. nap

