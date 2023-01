Flüchtlinge: Landkreis Miesbach schafft seine Quote nicht

Zu wenig Plätze: Mangels Alternativen muss die Tegernseer Turnhalle als Unterkunft herhalten. © lra

Trotz händeringender Suche hat der Landkreis nicht so viele Unterkünfte für Flüchtlinge, wie er eigentlich bräuchte. Landrat Olaf von Löwis zweifelt deshalb die Tauglichkeit des Königsteiner Schlüssels an.

Landkreis – Bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine schneidet der Kreis Miesbach im Oberbayern-Vergleich ganz ordentlich ab, insgesamt schaut es aber eher mau aus. Ein solches Fazit lässt sich aus den amtlichen Daten zum sogenannten Erfüllungsgrad ziehen. Dieser setzt ins Verhältnis, wie viele Flüchtlinge ein Landkreis aufnehmen muss und wie viele Kapazitäten er gerade bereithält. Grundlage für die Zahl der Aufzunehmenden ist der Königsteiner Schlüssel, der neben der Bevölkerungszahl einer kreisfreien Stadt oder eines Landkreises auch dessen Steuerkraft berücksichtigt.

Erfüllungsgrad nur bei Unterkünften für Ukrainer halbwegs erfüllt

Demzufolge muss der Kreis Miesbach 0,75 Prozent der Kapazitäten für Oberbayern abdecken. Die absoluten Zahlen ändern sich letztlich fast täglich, weil sich auch die Geflüchtetenzahlen täglich ändern. Mitte Januar waren nach Angaben des Landratsamts 1133 geflüchtete Ukrainer bei der Miesbacher Behörde registriert, weitere 729 aus dem Bereich Asyl waren ebenfalls im Landkreis untergebracht. Letztere stammen vor allem aus Ländern wie Afghanistan, Syrien, der Türkei und Nigeria.

Nur zwei Landkreise in Oberbayern mit niedrigeren Werten

Mit einer gemeldeten Kapazität von 1876 erfüllt der Kreis Miesbach seine Quote nur zu 86,6 Prozent über alle Geflüchtetengruppen hinweg. Niedrigere Werte haben in Oberbayern nur die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen (81,1%) und Weilheim-Schongau (84,4%). In der Tendenz tun sich die Regionen im Münchner Speckgürtel offenbar schwerer, Unterkünfte für Flüchtlinge aufzutreiben. Die meisten Landkreise können die Quote nicht erfüllen. Doch es gibt Ausnahmen. Der Kreis Starnberg etwa übererfüllt sein Kontingent (109,%), ebenso Fürstenfeldbruck (113,3%). In letzterem Fall ist die Erklärung einfach: Dort ist im Fliegerhorst ein Ankerzentrum eingerichtet. In der Spitze war es mit bis zu 1400 Personen belegt. Ebenfalls über dem Soll befinden sich im näheren Umfeld die Stadt Rosenheim (109,22%) und der Kreis Garmisch-Partenkirchen (130,6%).

Behörde hat keinen Einfluss auf Zeitpunkt der Zusammensetzung der Zuteilung

Für den Kreis Miesbach besser sieht es bei den Ukrainern aus. Ein Erfüllungsgrad von 93,4 Prozent bedeutet einen Mittelfeldplatz im Kreis der 23 Kommunen in Oberbayern (18 Landkreise sowie die Städte München, Ingolstadt und Rosenheim). Zu einem gewissen Teil mag das daran liegen, dass Ukrainer direkt zu Bekannten in den Landkreis gekommen und somit eine Unterkunft bekommen haben. Wie Landrat Olaf von Löwis (CSU) auf Anfrage mitteilt, hat der Landkreis aber wenig Einfluss darauf, welche Personen ihm zugeteilt werden. Gleichwohl wäre dies hilfreich, da ein gemeinsames Unterbringen von Ukrainern und Flüchtlingen aus anderen Ländern Konfliktstoff birgt, da die Gruppen rechtlich ja unterschiedlich behandelt werden (wir berichteten). Wie von Löwis sagt, ist die Zuteilung weder hinsichtlich eines zeitlichen Vorlaufs noch der Personengruppe berechenbar.

Landrat: „Wir suchen ohne Unterlass“

Zum allgemein niedrigen Erfüllungstand befragt, bleibt Löwis wenig anderes übrig, als die schon mehrfach von seinem Haus verlautbarten Aussagen zu wiederholen: „Wir versuchen ohne Unterlass, Unterkünfte zu akquirieren.“ Kaum eine Bürgermeisterdienstbesprechung ohne Appell an die Anwesenden, bei der Suche zu helfen. „Es ist auch nicht so, dass die Bürgermeister dies lapidar ablehnen.“ Und weil dies so ist, spricht sich Löwis dafür aus, statt einen Königsteiner Schlüssel die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort als Grundlage für die Zuteilung heranzuziehen. „Jeder hat andere Voraussetzungen“, sagt der Landrat.