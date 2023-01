Flüchtlingsstrom ungebrochen: Landkreis stößt an seine Grenzen - „Wir haben nichts versäumt“

Nur das Nötigste eingepackt haben die Menschen bei ihrer Flucht vor den russischen Raketen in der Ukraine. © zeigt ihr Gepäck nach der Ankunft mit dem Bus am Landratsamt Miesbach. Foto: Thomas Plettenberg

Der Flüchtlingsstrom bleibt auch im neuen Jahr bestehen. Der Landkreis stößt an seine Grenzen. Schülern und Sportlern bleibt wenig Hoffnung auf Besserung.

Landkreis – Der Strom an Flüchtlingen besteht auch zum Jahreswechsel ungebrochen. Momentan werden nach Angaben des Landratsamts circa 50 Geflüchtete pro Woche dem Landkreis zugewiesen. Die bisherigen Kapazitäten sind ausgereizt. Am Dienstag erreichte ein weiterer Bus mit 50 Personen den Landkreis.

Flüchtlinge „mangels Alternativen in der Turnhalle beim Gymnasium Tegernsee untergebracht“

Die Flüchtlinge wurden „mangels Alternativen in der Turnhalle beim Gymnasium Tegernsee untergebracht“, sagt Sophie Stadler, Landratsamtssprecherin Miesbach. Sie macht Schülern und Sportlern wenig Hoffnung, dass sich die Lage auf absehbare Zeit bessert: „Wir rechnen nicht mehr damit, in diesem Schuljahr die Hallen für den Unterricht freigeben zu können.“ Das allerdings sei benachbarten Landkreisen, Städten und Gemeinden nicht anders. Auch dort werden Turnhallen mit Flüchtlingen belegt.

Eine lange Vorbereitungszeit bekommt das Landratsamt nicht. Mitarbeiter des Fachbereichs „Ausländer- und Asylangelegenheiten“ erhalten sehr kurzfristig eine Information über die ungefähre Anzahl der Personen, den Personenkreis und die Ankunftszeit. Bei der Ankunft werden sie registriert, auf Corona getestet und mit Erstausstattungspaketen versorgt. Die Aufnahme von zehn Personen dauert in der Regel eine Stunde.

Ukraine-Flüchtlinge: Unterbringung privat oder in der Gymnasium-Turnhalle

Ukrainer werden vorrangig in vom Landratsamt vermittelten Privatunterkünften sowie in der Turnhalle des Gymnasiums Miesbach untergebracht. Alle weiteren Asylbewerber, hauptsächlich aus Afghanistan, Syrien und Nigeria stammend, sind in dezentralen Unterkünften und in der Berufsschule-Turnhalle Miesbach untergebracht. Anfang Dezember waren im Landkreis 1187 Geflüchtete aus der Ukraine sowie 695 aus anderen Ländern untergebracht. Vor dem Ukraine-Krieg lebten hier 382 Asylsuchende.

In den vergangenen Jahren konnte trotz zahlreicher Aufrufe kein nennenswerter Ausbau der Unterbringungs-Kapazitäten erfolgen. Immerhin: Nach Bestätigung der Kostenübernahme für die geplanten Container in Holzkirchen und Hausham seitens der Regierung von Oberbayern Ende November, konnte die Detailplanung aufgenommen werden und die Ausschreibung erfolgen. Da Flüchtlingsunterbringung Staatsaufgabe ist, muss für jeden Schritt die Regierung einbezogen werden.

Stadler sagt weiter: „Unsere Verwaltung bemüht sich seit Jahren, Unterkünfte vorzuhalten. Wir haben nichts versäumt – es gibt in der Region keine geeigneten, verfügbaren Objekte“. Auch diesbezüglich bildet der Kreis Miesbach keine Ausnahme: Die Ankerzentren und Aufnahmeeinrichtungen in und um München seien belegt, der Zustrom der Geflüchteten hält an. „Die Mitarbeiter“, sagt Stadler, „sind an einer Belastungsgrenze.“ je

Fragen und Antworten: Eine Übersicht mit Fragen und Antworten rund um das Thema Flüchtlinge hat das Landratsamt im Internet auf www.landkreis-miesbach.de/fluechtlinge veröffentlicht.

