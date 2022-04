Flüchtlingskinder aus Ukraine: Jede Schule im Landkreis Miesbach schnürt Hilfspaket

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Deutsch lernen: Das müssen ukrainische Kinder, die an den Schulen im Landkreis Miesbach mittelfristig am normalen Unterricht teilnehmen wollen. © dpa

Mehr als 130 geflüchtete Schüler aus der Ukraine sind bereits an den Schulen im Landkreis Miesbach angemeldet - und es werden noch mehr. Doch die ersten Angebote für sie starten.

Landkreis – Die ersten Begegnungen mit ukrainischen Flüchtlingskindern an seiner Schule haben Markus Rewitzer tief beeindruckt. „Das sind tolle Kinder“, sagt der Rektor der Grund- und Mittelschule Hausham und Schulleitersprecher des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV) im Landkreis Miesbach. „Und sie sind sehr dankbar, dass sie hier sein dürfen.“ Da falle es nicht schwer, die durch die Pandemie eigentlich weitgehend ausgelaugten Ressourcen doch noch mal zu aktivieren. „Jeder will von Herzen gern helfen“, sagt Rewitzer und spricht dabei auch von seinen Schulleiterkollegen im gesamten Landkreis. Sie alle würden versuchen, ein Paket zu schnüren, um die ukrainischen Kinder bestmöglich in den laufenden Schulbetrieb zu integrieren.

So kann auch das Schulamt bereits Erfolge vermelden. Die ersten beiden „pädagogischen Willkommensgruppen“ seien diese Woche an der Grundschule Otterfing und der Realschule Holzkirchen gestartet, teilt Schulamtsdirektor Jürgen Heiß auf Anfrage mit. Insgesamt 25 Flüchtlingskinder würden hier betreut. Die übrigen 105 würden in Regelklassen am Unterricht teilnehmen. Etwa 50 davon an weiterführenden Schulen, die anderen an den Grundschulen.

Willkommensgruppen an mehreren Schulen starten

So gut wie alle Landkreisschulen würden also schon jetzt einen „Beitrag zur gelungenen Aufnahme der geflohenen Kinder und Jugendlichen leisten“, hebt Heiß lobend hervor. Nach den Osterferien würden voraussichtlich auch an den Grundschulen Rottach-Egern und Miesbach sowie an der Mittelschule Hausham und am Gymnasium Tegernsee Willkommensgruppen starten. Die Berufsschule Miesbach könne in Kooperation mit der Fach-/Berufsoberschule Holzkirchen noch vorhandene Kapazitäten in Migrationsklassen für ukrainische Jugendliche nutzen. Sollte der Zulauf noch zunehmen, sei aber auch hier eine Willkommensgruppe denkbar, erklärt Heiß. Die Bildung weiterer Deutschklassen an den Grund- und Mittelschulen sei hingegen mitten im laufenden Schuljahr leider nicht möglich.

Lesen Sie auch: Alles zur aktuellen Situation der Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis Miesbach

„Recht erfreulich“ gestaltet sich laut Heiß die Akquise von Betreuungspersonal für die Willkommensgruppen. Zwar sei die Situation an den Grund- und Mittelschulen coronabedingt weiterhin angespannt, dafür würden sich aber viele außerschulische Unterstützungsangebote auftun. Neben pensionierten Lehrern würden sich auch ukrainische Kräfte sowie ehrenamtliche Helfer für den Einsatz zur Verfügung stellen. Wo weitere Gruppen aufgebaut werden, entscheide man im Hinblick auf die Gegebenheiten vor Ort, betont Heiß. Neben der personellen Ressourcen würden auch die räumlichen Situation sowie die Verkehrsanbindung in die Planungen einbezogen.

Schulleiter erlebt „große Offenheit“

Auch Rewitzer erlebt eine „große Offenheit“ bei den Schulen im Landkreis. Anders lasse sich diese nach Corona erneute Herausforderung kaum bewältigen. Vor allem die Unsicherheit, wie lange die ukrainischen Schüler im Landkreis bleiben müssen, ehe sie mit ihren Familien in ihre Heimat zurückkehren können, erschwere jedoch die Planung. Dennoch müsse man sich auf alle Eventualitäten und individuellen Bedürfnisse vorbereiten. Entscheidend wird laut Rewitzer mittelfristig sein, den Kindern und Jugendlichen ausreichende Deutschkenntnisse für die Teilnahme am regulären Unterricht zu vermitteln. „Das ist die wichtigste Voraussetzung für die Integration.“

sg