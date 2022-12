Flüchtlingsunterbringung: Belegte Turnhallen stoßen weiter auf Kritik

Von: Stephen Hank

Immer noch von Flüchtlingen bewohnt: die Turnhalle der Miesbacher Berufsschule. © Archiv TP

Das Thema Flüchtlingsunterbringung im Landkreis Miesbach treibt die Kommunalpolitiker um. Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Kreisausschuss keimte das Thema wieder auf.

Landkreis – Das Thema Flüchtlingsunterbringung treibt die Kommunalpolitiker um. Im Rahmen der Haushaltsberatungen (wir berichteten) keimte das Thema wieder auf. Der Rottacher Bürgermeister und CSU-Fraktionssprecher Christian Köck zeigte sich besorgt über die Belegung der Turnhallen. Die Nutzung als Unterkunft ziehe – unabhängig von den Belastungen für die Sportler – nicht nur Sanierungskosten nach sich, auf lange Sicht seien die Turnhallen schlichtweg nicht geeignet. „Es ist eine unbefriedigende Situation für alle Seiten, wenn hier ohne große Ankündigung Busse ankommen und der Landkreis die Menschen schnell unterbringen muss“, sagte er. „Es wäre gut, wenn andere Regierungsbezirke stärker in die Pflicht genommen würden.“

Laut Verteilungsschlüssel sogar zu wenig Flüchtlinge im Landkreis Miesbach

Landrat Olaf von Löwis (CSU) teilte Köcks Ansicht, verwies aber auf den geltenden Verteilungsschlüssel, demzufolge der Landkreis aktuell sogar zu wenige Flüchtlinge beherbergt. „Die übergeordneten Behörden sehen hier nur das Defizit, nicht die Lage vor Ort“, bedauerte Löwis. Es ist nicht absehbar, dass sich am Schlüssel etwas ändert.“ Aktuell bleibe dem Landkreis nichts anderes übrig, als die Turnhallen zu belegen. Zwar seien bekanntlich Containerdörfer in Hausham und Holzkirchen geplant, mit deren Inbetriebnahme könne man realistischerweise aber nicht vor Mitte 2023 rechnen. Löwis: „Bis dahin habe ich keine positiven Botschaften.“

Andreas Hallmannsecker (FWG) störte sich in diesem Zusammenhang an den strengen Vorschriften. „Man sollte meinen, dass es genügend leer stehende Häuser und Bauernhöfe gibt, aber es scheitert immer am Brandschutz“, beklagte der frühere Valleyer Bürgermeister. Möglicherweise könne man in einer Notlage ja mit Notmaßnahmen reagieren und die Vorschriften – im gesetzlichen Rahmen – etwas großzügiger auslegen: „Es gibt ja in vielen Bereichen Befreiungsmöglichkeiten.“

Keine Aussicht auf Befreiung von Regelungen

Abteilungsleiterin Maria Rode machte ihm da keine Hoffnung. „Das Gesetz sieht vielfach Befreiungen vor. Wenn es um Leib und Leben geht, gibt es die aber nicht“, stellte sie klar. „Wir haben keine Spielräume.“ Löwis bestätigte das: „Einfachere Regelungen wären schön, aber wenn etwas passiert, sind wir dran.“ Der Landrat versicherte, dass seine Behörde alles unternehme, um Wohnraum für Flüchtlinge zu akquirieren. Nicht jedes Objekt, das von außen einen guten Anschein mache, sei aber auch wirklich geeignet. „Es geht ja nicht nur um den Brandschutz, sondern auch um Heizung und Sanitär“, erläuterte er. Der Landrat appellierte in diesem Zusammenhang an Bürgermeister und Bevölkerung, der Kreisbehörde mögliche Objekte inklusive Ansprechpartner zu melden. „An uns liegt es nicht. Wir gehen jedem Hinweis nach und prüfen das“, versicherte er. „Aber wir brauchen diese konkreten Informationen.“

Christine Negele (SPD) sprach sich dafür aus, den gesetzlichen Rahmen auszuschöpfen und bei leer stehenden Objekten Beschlagnahmungen zu prüfen. Es gebe im Landkreis viele ehemalige Hotels, die leer stehen. Die Verwaltung zeigte sich skeptisch, denn vor einer Beschlagnahmung liegen hohe juristische Hürden. Auch könnten selbst Hotels, so Kreiskämmerer Gerhard de Biasio, nicht so einfach in Flüchtlingsunterkünfte umgewandelt werden. „Der Brandschutz wurde auf den Level von sozialen Einrichtungen gehoben. Abschwächungen sind nicht zu erwarten.“

sh