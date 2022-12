Neuer Berater für regionale Unternehmen

Der Neue: Michael Stacheter berät Unternehmen bei der Gewinnung staatlicher Zuschüsse. © Thomas Plettenberg

Er wollte zurück in die Heimat – und fand seinen Traumjob durch Zufall über einen Artikel in unserer Zeitung: Die Rede ist vom neuen Experten für Fördermittel der Regionalentwicklung Oberland (REO): Michael Stacheter hilft Unternehmen im Landkreis, Zuschüsse zu akquirieren.

Miesbach/Valley – Es war nur ein Satz, weit hinten in dem Artikel, der im Juli in unserer Zeitung über die Fusion von Standort-Marketing-Gesellschaft (SMG) und Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) zur Regionalentwicklung Oberland (REO) berichtete. Aber er ließ Michael Stacheter aufhorchen. Der 33-Jährige arbeitete zu der Zeit als Berater, spezialisiert auf den öffentlichen Sektor. Bundesweit war er unterwegs, um Kommunen, Ministerien, Wissenschaftseinrichtungen und Non-Profit-Organisationen bei der Bewältigung verschiedener Herausforderungen zur Seite zu stehen. „Aber es war immer mein Wunsch, in der Heimat zu arbeiten“, sagt der aus Valley stammende Politikwissenschaftler.

Vom Gemeinderat zum Förderlotsen

Als er las, dass die REO einen Förderlotsen-Service einrichten will, der Unternehmen und Kommunen beim Akquirieren von Zuschüssen helfen soll, war ihm klar: Das ist es. Beharrlich fragte er immer wieder bei den Verantwortlichen nach, wann die Stelle denn nun zu besetzen sei – und bewarb sich schließlich mit Erfolg. „Ich freue mich, die Firmen in meiner Heimat unterstützen zu können, damit diese den ein oder anderen Fördertopf für anstehende Investitionen nutzen können“, sagt Stacheter, der von 2014 bis 2020 im Valleyer Gemeinderat vertreten war, bis er das Amt aus beruflichen Gründen aufgab.

Information und Hilfe bei der Antragstellung

Seit Anfang November ist er nun als Förderlotse der REO dafür zuständig, Unternehmen im Kreis Miesbach durch den Dschungel von Fördertöpfen zu lotsen: „Allein in der Förderdatenbank des Bundes sind weit über 330 Programme gelistet“, erklärt Stacheter, „und obendrein verändern die sich ständig.“ Seine Aufgabe fußt auf zwei Säulen: Information von Unternehmen über mögliche Zuschüsse. „Ich werden proaktiv auf die Unternehmen zugehen, denn viele wissen gar nicht, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Zweitens hilft Stacheter bei der Antragsstellung: „Welche Stolpersteine gibt es? Sind die Unterlagen vollständig? Sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft?“

Damit deckt Stacheter als Förderlotse einen in der regionalen Wirtschaft bestehenden Bedarf: Die REO hatte zuvor eine Befragung durchgeführt. „Wie sich herausgestellt hat, wünscht sich die Mehrheit der Unternehmen, proaktiv über Fördermittel informiert zu werden“, sagt REO-Vorstand Alexander Schmid. Zwar habe die Mehrheit der Firmen im Landkreis schon einmal Zuschüsse beantragt. Viele wüssten aber gar nicht, dass und welche Zuschussmöglichkeiten es gebe oder scheuten den Aufwand der Beantragung.

Großes Interesse an Förderung bestehe bei der Digitalisierung sowie bei den Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Außerdem im Bereich Forschung und Innovation. In diesen Sparten existieren zahlreiche Fördermöglichkeiten. Zum Beispiel der sogenannte Digitalbonus Bayern, der – abhängig vom Projekt – – bis zu 10 000 Euro, aber auch bis zu 50 000 Euro an Zuschüssen fließen lässt. Weitere Beispiele sind die Bundesförderung für effiziente Gebäude, die Unterstützung bei der Sanierung von Gebäuden gewährt. Außerdem der sogenannte Innovationsgutschein, der die Zusammenarbeit kleiner Unternehmen oder Handwerksbetriebe mit Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen unterstützt.

Es geht um viel Geld

Ein Gesamtvolumen aller Förderprogramme lasse sich nicht exakt definieren, erklärt Schmid, da die Fördertöpfe wechselten und nicht immer gleich voll seien. Klar sei aber: „Es geht um echt viel Geld, das sind keine Peanuts.“ Dieses Geld wolle die REO mithilfe des Förderlotsen in den Landkreis holen. Als Beispiel nennt Schmid LEADER, über das schon rund vier Millionen Euro in den Landkreis geflossen seien.

Die Vergabe der Gelder erfolge oft nach dem sogenannte Wind-Hund-Prinzip: Wer zuerst beantragt, bekommt die Mittel. „Mit dem Förderlotsen stellen wir den Unternehmen einen kompetenten Ansprechpartner zur Verfügung, der über umfangreiche Kenntnisse zu unterschiedlichen Förderprogrammen verfügt“, so Schmid. Das Angebot richte sich in erster Linie an kleine und mittlere Unternehmen. Große Konzerne seien häufig mit einem hauseigenen Förderlotsen ausgestattet.

Tourismus-Branche als Profiteur

Harald Gmeiner, Tourismus-Vorstand der REO, freut sich über den neuen Lotsen: „Auch die Tourismusbranche kann davon profitieren“, sagt er – und erinnert an die Corona-Pandemie. Es habe durchaus Hilfsprogramme auch für private Vermieter von Zimmern oder Wohnungen gegeben. „Viele haben das nicht beantragt, weil sie nichts davon wussten.“ Simon Kortus, bei der REO zuständig für die Leader-Förderung, bleibt ungeachtet des neuen Lotsen im Amt.

