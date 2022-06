Fördervereinschef stellt klar: „Keine Badesaison ohne Warmfreibad Miesbach“

Von: Dieter Dorby

Teilen

Ein Sommer ohne Bad ist keine Option: Bernhard Heidl spricht sich für einen Umbau des Miesbacher Warmfreibads im Winter 2023/24 aus. © archiv tp

Wann wird das Miesbacher Warmfreibad für die geplante Sanierung geschlossen? Diese Frage verunsichert die Gäste. Der Chef des Fördervereins fordert nun eine Verschiebung der Baumaßnahme.

Miesbach – Die Entscheidung des Miesbacher Stadtrats, das Vorabverfahren zum geplanten Umbau des Warmfreibads umgehend zu stoppen, hat bei vielen Badegästen für Verunsicherung gesorgt. Wie Bernhard Heidl, Vorsitzender des Fördervereins Warmbad Miesbach, gegenüber unserer Zeitung mitteilt, befürchteten Stammgäste und Jahreskarteninhaber nun, dass das Bad schon während der Saison schließen könnte. „Ich sage den Leuten dann immer, dass das Bad diese Saison noch komplett offen hat“, berichtet Heidl. Mit der neuen Strategie ist aber auch er nicht glücklich.

Wie berichtet, treffen die allgemeinen Verteuerungen am Bausektor auch die Stadt Miesbach. Lagen die berechneten Netto-Gesamtkosten für die Umgestaltung des Freibads im November 2021 noch bei 4,1 Millionen Euro, sind sie nun auf 4,8 Millionen gestiegen. Weil auch seitens des Landratsamts die Haushaltsfreigabe zur jüngsten Sitzung noch nicht vorlag – mittlerweile ist sie aber eingegangen –, musste der Stadtrat auf die Bremse treten. Die Folge: Voraussichtlich kann der Baubeginn nicht schon im September 2022, sondern erst Anfang 2023 erfolgen. Dann wäre das neue Bad aber nicht zum Saisonstart im Mai 2023 Jahr fertig.

Fördervereinschef: Arbeiten lieber im Winter 2023/24 erledigen

Für Heidl ist eine Verlegung der Bauphase in die Badesaison keine Lösung. „Wir brauchen für die Badegäste eine klare Linie“, fordert der Vorsitzende des Fördervereins, der rund 450 Mitglieder repräsentiert. Besser sei es, den Bau um ein Jahr zu verschieben, die Arbeiten in den Wintermonaten 2023/24 zu erledigen. Eine Badesaison zu schließen, könne man den Bürgern nicht zumuten. Das habe er im Namen des Vereins auch Bürgermeister Gerhard Braunmiller in einem Brief mitgeteilt.

Auch interessant: Miesbacher Haushalt 2022 auf Kante genäht

Vielmehr spricht sich Heidl dafür aus, alle Optionen zu prüfen, um Kosten zu sparen: „Uns geht es darum, dass das Bad erhalten bleibt.“ Ein Becken in Edelstahlausführung sei aus seiner Sicht nicht notwendig. Eine Folie wie bisher würde reichen. „Oder man macht eine Beflockung auf Beton.“ Dies sei günstiger und ebenso zweckdienlich. „Edelstahl ist etwas für Monte Carlo, aber nicht für Miesbach. Das ist wunderschön, wenn ich Geld habe.“

Zudem dürfe man nicht außer Acht lassen, dass sich das Metall in der Sonne stark erhitze. Gerade beim strandähnlichen Einstieg mit auslaufender Wasserlinie könne das ein Problem werden. Zudem regt Heidl an, den Kinderbereich separat als „Wassergewöhnungsbecken“ über Leader fördern zu lassen, da die beantragte Förderung des Freistaats diesen Bereich nicht unterstütze.

Bürgermeister will Einsparpotenzial prüfen

Bürgermeister Braunmiller verweist darauf, dass man mögliches Einsparpotenzial untersuchen werde. Auch das Thema Edelstahl beim großen Becken wolle man mit dem Planer besprechen, obwohl man sich 2018/19 bewusst dafür aus Qualitätsgründen bewusst dafür entschieden habe. „Einsparungen müssen dem Qualitätsverlust gegenübergestellt werden.“ Beim Thema Leader sieht Braunmiller wenig Chancen, dennoch soll auch das geprüft werden. „Vielleicht wäre ja auch die Rutsche hierfür ein Thema.“

Lesen Sie auch: Warmfreibad Miesbach geht in seinen letzten Sommer

Auch Badreferent Erhard Pohl hat festgestellt, dass viele Gerüchte kursieren, denen er deutlich entgegentritt. So soll an der Badstraße definitiv kein „Spaßbad“ entstehen, wie es jüngst in einem Leserbrief in unserer Zeitung geheißen habe. Das neue Bad solle lediglich eine Breitrutsche bekommen, die aber aufgrund der Kostensituation auch nachträglich eingebaut werden könne.

Die Edelstahl-Variante verteidigt Pohl: „Nachdem die Leitungen alle verlegt sind, wird das Edelstahlbecken mit integriertem Überlauf nur darübergelegt. Beim Folieren oder Beflocken müssen die Leitungen erst in eine Wand integriert und der Beckenkopf extra gemacht werden.“ Auch gelte es für die Stadt, langfristig denken – ein Punkt, den Heidl anders bewertet: „Wer weiß heute, was in 50 Jahren ist?“ Laut Pohl soll der Planer alle Kosten ermitteln und gegenüberstellen. „Wir sind offen für alles.“

Referent: „Zur Not Rutsche zurückstellen“

Das gilt auch für den Badreferenten, der seit 18 Jahren für den Umbau kämpft und bereit ist, für ein neues Bad „jede Kröte zu schlucken“ – auch eine Saison ohne Badbetrieb, wenn sich so deutlich Kosten sparen lassen. Pohl ist zuversichtlich, dass das gelingt: „Ziel ist es, den Kostenrahmen zu halten. Zur Not müssen wir die Rutsche zurückstellen, ebenso die geplante Dachterrasse über der Wärmehalle. Das kann man schieben, aber man kann kein halbes Bad bauen.“

Unbegründet sei auch die Diskussion über die Wassertemperatur. „Im neuen Bad heizen wir mit Hackschnitzeln“, erklärt er. Die Versorgung komme vom Kraftwerk an der Volksfestwiese, das bereits Realschule und Gymnasium versorgt. „Das Bad kann dann die Wärme abnehmen, die die Schulen im Sommer nicht mehr brauchen.“

ddy