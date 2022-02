Fokus auf Ausbildung und Wohnraum: So will die IHK im Landkreis Miesbach gegen den Fachkräftemangel vorgehen

Von: Dieter Dorby

Viele Ideen und Ansätze hat Anja Frank, die neue Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses für den Landkreis Miesbach, mit ihrem Team bereits entwickelt. Nun geht es schrittweise an die Umsetzung. © Thomas Plettenberg

Die Zeit seit der konstituierenden Sitzung im Juni 2021 hat die neue Führung des IHK-Regionalausschusses genutzt, um ihre Schwerpunktthemen zu definieren. Beim Online-Pressegespräch stellte Vorsitzende Anja Frank die zentralen Punkte vor.

Der Regionalausschuss für den Landkreis Miesbach der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern hatte coronabedingt einige Verzögerungen beim Start in der neuen Besetzung. Wie die neue Vorsitzende Anja Frank beim Online-Pressegespräch erklärte, habe man sich vier inhaltliche Schwerpunkte gesetzt, die nun offiziell vorgestellt wurden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Fachkräftesicherung für den Landkreis, das Problem des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), die Bereiche Nachhaltigkeit und Energie sowie die Digitalisierung und der Abbau von Bürokratie. Zusammen mit Jens Wucherpfennig, Leiter der IHK-Geschäftsstelle in Rosenheim, und IHK-Chefvolkswirt Robert Obermeier erläutert sie Standpunkte und Strategien.

Nachwuchskräfte

Ganz oben auf der Liste steht die Stärkung der dualen Berufsausbildung. „Wir wollen, dass eine Berufsausbildung in unserer Gesellschaft und besonders bei Schülern und Eltern deutlich mehr als ein dem Studium ebenbürtiger Karriereschritt wahrgenommen wird. Dafür brauchen wir dringend mehr Aufklärung“, erklärt Anja Frank. Azubis seien der Fachkräftenachwuchs, den die Betriebe so dringend bräuchten. Die Situation werde sich in den kommenden Jahren keinesfalls entspannen, da die Renteneintritte mit jedem Jahr zunehmen, während die Anzahl der Schüler in den Abgangsklassen kontinuierlich sinke.

Bildungspartnerschaften

Mit einer Ausbildungsoffensive will der IHK-Regionalausschuss mehr Angebote zur Information und Berufsorientierung von Schüler im Landkreis auf den Weg bringen. Wichtig sei die Vertiefung der Kooperation mit der Standortmarketing-Gesellschaft (SMG) bei Bildungsprojekten wie der Stuzubi Ausbildungsmesse. Auch möchte der Ausschuss mehr Betriebe und Schulen in einer IHK-Bildungspartnerschaft zusammenbringen. Dabei verständigen sich Betrieb und Schule auf regelmäßige gemeinsame Maßnahmen zur Berufsorientierung wie Bewerbungstrainings, Schnupperpraktika oder Infoveranstaltungen. Frank: „Unser Ziel ist es, so Orientierung und Begeisterung zu schaffen.“ Was Wucherpfennig bestätigt: „Das ist eine schöne Idee, bei der bis zu zehn Module möglich sind.“ Zwischen der Realschule in Gmund und der Papierfabrik Louisenthal bestehe bereits eine solche Verbindung.

Ausbildung Plus

Für Herbst 2022 ist eine Podiumsveranstaltung über die Duale Berufsausbildung für Eltern geplant, bei der die Erziehungsberechtigten einen fundierten Überblick bekommen sollen. Dabei kann auch „Ausbildung Plus“ ein Ansatz sein, neben der Ausbildung das Abi zu machen. „Wer Ausbildung und Abi hat, ist im Vorteil, weil der Arbeitgeber sieht, dass man das Arbeitsleben bereits kennengelernt hat.“ Auch das Duale Studium ist laut Frank eine gute Möglichkeit, nach dem Abi im Landkreis zu bleiben: „Wir haben spannende Möglichkeiten.“

Job Speed Dating

Für das Frühjahr 2023 wird ein sogenanntes Job Speed Dating organisiert. Bei diesem Termin treffen interessierte Schüler auf Unternehmen aus dem Landkreis. Sie stellen sich gegenseitig in kurzen Gesprächen vor und informieren einander über bestehende Ausbildungsmöglichkeiten.

Mobilität

Gerade Auszubildende haben das Problem, zur Arbeitsstätte zu gelangen. Bei einer ÖPNV-Taktung von bis zu 90 Minuten gehe es ohne das Eltern-Taxi kaum. Laut Frank gibt es die Idee, Fahrgemeinschaften mit Mitarbeitern über eine zentrale Plattform zu organisieren, die als App funktioniert.

Wohnraum

Keine Wohnung, keine Mitarbeiter – so einfach und so hart stellt sich die Realität für die Firmen dar. Daher ist es ein Anliegen der Unternehmen, Wohnraum mit bezahlbaren Mieten vermitteln zu können. Helfen soll eine Veranstaltung, um Wohnraum gegen Hilfe zu vermieten. Die Idee: Die günstigere Miete wird durch Übernahme von Arbeiten am Haus ausgeglichen. Aktuell gebe es aber noch steuerrechtliche Hürden. „Dieses Thema wird immer wichtiger“, stellt Wucherpfennig fest. „Der Wohnraum ist mittlerweile ein Standortfaktor.“

Work-Life-Balance

„Das Gehalt ist ein wahnsinniger Faktor“, bestätigt IHK-Chefvolkswirt Obermeier, „aber entscheidend ist heute gerade für die nachrückende junge Generation die Work-Life-Balance.“ Dies sei ein immer stärkerer Trend bei Job-Verhandlungen. „Weniger oder flexibler arbeiten gewinnt an Bedeutung.“ Hier passende Modelle zu entwickeln gelinge dem Mittelstand besser als Großunternehmen. Was nicht nur freizeitorientierte Gründe hat: Denn neben der Kinderbetreuung wird auch die Pflege von Senioren zunehmend ein Thema. „Darauf muss ein Arbeitgeber reagieren können.“ Auch die Frage nach Sinn und Nachhaltigkeit eines Unternehmens wird zentraler, wie Wucherpfennig ergänzt: „Man will wissen, welchen Beitrag Wirtschaft zur Gesellschaft leistet.“ Das sei keine einfache Entwicklung für ältere Firmenchefs. Deshalb stellt die IHK auch Coaches zur Verfügung, die beim Kulturwandel in Firmen helfen und vermitteln sollen. „Die junge Generation ist sicher nicht fauler“, betont Frank. „Aber sie hat eine andere Wertschätzung, bei der Nachhaltigkeit ebenso zählt wie Cash. Man weiß, das Leben kann schnell vorbei sein.“ Was Wucherpfennig bestätigt: „Die junge Generation ist sehr leistungswillig. Sie will Verantwortung übernehmen.“

