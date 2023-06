Frauen-Union geht auf Tour: Projekt „Politikmacherinnen unterwegs“ läuft an

Von: Christine Merk

Der neu gewählte Vorstand mit (v.l.) Gerlinde Wiedemann, Gabi Leihkamm, Johanna Wunderle, Isabelle Schaebbicke, Martina Ettstaller sowie Christina Greinwald. Nicht auf dem Foto sind Anna Bogner und Caroline Amann. © Privat

In der Frauen-Union Kreis Miesbach bestätigten die Mitglieder Isabell Schaebbicke als Vorsitzende. Als neues Projekt stellten sie „Politikmacherinnen unterwegs“ vor.

Landkreis – Im Vorstand der Frauen-Union Kreis Miesbach herrscht gute Stimmung. Der Verband wächst, in den sozialen Medien werden die Follower mehr, die Finanzen stimmen, und ein neues Veranstaltungsformat steht: die „FU-Spritztour – Politikmacherinnen unterwegs“. Start ist am Donnerstag, 14. Juni.

Bei der Neuwahl in der Mitgliederversammlung wurde Isabelle Schaebbicke einstimmig als Vorsitzende der CSU-Frauenarbeitsgruppe im Landkreis bestätigt. Als eine ihrer Stellvertreterinnen bleibt Kreisrätin Johanna Wunderle im Amt. Neu gewählt sind als Stellvertreterinnen Kreisrätin Martina Ettstaller sowie Christina Greinwald und Anna Bogner. Auf ihren Posten bleiben Schatzmeisterin Gerlinde Wiedemann und Schriftführerin Gabi Leihkamm.

Monatliches Treffen an wechselnden Orten

Vor den Neuwahlen standen die Berichte der Kreisvorsitzenden sowie der Schatzmeisterin auf der Tagesordnung. Schaebbicke ließ die beiden vergangenen Jahre Revue passieren. Eigene Veranstaltungen und die Formate in Kooperation mit der Mittelstands-Union Miesbach seien vor allem 2022 sehr erfolgreich gewesen, erklärte sie. „Wir konnten uns langsam von den Nachwehen der Corona-Pandemie lösen. Ein Glück, denn Verbandsarbeit gelingt nur gemeinsam – und vor allem in Präsenz.“ Erfreulich sei auch, dass der Verband kontinuierlich wachse. In der vergangenen Amtsperiode sind knapp 20 neue Mitglieder beigetreten, seit 2017 knapp 50. Schaebbicke sieht das als Verdienst der Mitglieder. „Wir sind gerne ehrenamtlich für die Frauen-Union unterwegs. Wenn man die Freude am Ehrenamt ausstrahlt, zieht man andere mit.“ Als äußerst erfreulich beschrieb sie zudem die Verbandsarbeit in Sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Auch hier steige die Anzahl der Follower stetig.

Dass der Kreisverband auf finanziell gesunden Beinen steht, ermöglicht die Planung von Projekten und Veranstaltungen. So steht etwa eine Aktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November auf der Agenda, ebenso das Veranstaltungsformat „Lounge am See“ am 13. September. Los geht’s aber bereits am Donnerstag. 15. Juni, mit „FU-Spritztour – Politikmacherinnen unterwegs“. Treffpunkt beim ersten Halt der Tour ist um 18.30 Uhr die Eisdiele Cristallino in Dürnbach. Das Treffen soll künftig einmal im Monat stattfinden, jedes Mal an einem anderen Ort im Landkreis. Willkommen sind nicht nur Mitglieder, sondern alle Interessierten.

Erweiterter Vorstand gewählt

In den erweiterten Vorstand wurden außerdem gewählt als Beisitzerinnen Dr. Babette Waxenberger, Verena Schlier, Lisbeth Leidgschwendner, Erika Handrick, Sibylle von Löwis, Marianne Grimm, Johanna Maier-Schmotz und Barbara Walter; als Kassenprüferinnen: Irene Schußmann und Christine Schiffner. Zum Vorstand kooptiert wurden die Kreisrätinnen Maria Dießl, Brigitta Regauer, Anastasia Stadler, Martina Eck und langjährige Funktionsträgerinnen Kathi Klaus, Rosi Schnitzenbaumer, Regina Resch sowie Anna Stark. cmh

