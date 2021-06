Freibad-Betreiber jubeln: „Das erste gute Wochenende der Saison“

Die Ruhe nach dem Wochenende: Während am Samstag und Sonntag das Bad in Fischbachau voll belegt war, ging es am gestrigen Nachmittag wieder etwas gemächlicher zu.

Wenig Warteschlangen trotz großen Besucherandrangs

von Dieter Dorby schließen

Landkreis – So sieht Sommer aus. Pünktlich zum gestrigen kalendarischen Sommeranfang gab es am Wochenende mit über 30 Grad Celsius Sonne satt. Für die Freibäder im Schlierach-/Leitzachtal also beste Voraussetzungen für viele Besucher – allerdings im Rahmen der beschränkten Möglichkeiten durch Corona.

Im Warmfreibad Fischbachau herrschte an beiden Tagen guter Betrieb, wie Georg Weidner auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet. „Es war alles chillig“, stellt der neue Mitbetreiber der Badgastronomie fest, die auch den Verkauf der Eintrittskarten übernimmt. 350 Besucher sind im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen erlaubt. Durch den üblichen Besucherwechsel – manche kommen und gehen früher, andere kommen später – war eine größere Auslastung möglich.

Wartezeiten gab es dennoch gelegentlich, aber dies ist laut Weidner kein Problem gewesen: „Alle haben ordentlich gewartet.“ Auch beim Abstandhalten im Bad hatten Personal und Bademeister ebenso wenig Anlass zum Einschreiten wie beim Tragen der Maske in den Innenräumen.

Ähnlich beschreibt Erhard Pohl die Lage im Warmfreibad Miesbach. „Der Andrang war enorm“, berichtet der Badreferent des Stadtrats. Teilweise habe es auch in der Kreisstadt eine Warteschlange gegeben, was aber in erster Linie an der vorgeschriebenen Registrierung lag. Wie berichtet, erfolgt der Einlass nach Registrierung vor Ort per QR-Code mit dem Smartphone oder durch den Security-Dienst, was eine zeitgenaue Nachverfolgung möglich macht.

230 Besucher sind in Miesbach erlaubt, am Wochenende waren es täglich aber zwischen 500 und 600 Personen, wie Pohl erklärt. Auch hier wurde gewechselt – die einen kamen recht früh, andere frischten sich erst abends ab. „Es hat sich gut verteilt.“

Insgesamt fällt Pohls Fazit sehr gut aus: „Die Leute sind sehr zufrieden, und das Wetter ist top.“ Das sei auch eine gute Nachricht für die Stadt, denn angesichts der warmen Temperaturen müsse derzeit über Nacht kaum zugeheizt werden, um die 24 Grad Celsius für das Prädikat „Warmfreibad“ zu halten. „Das senkt die Kosten“, sagt Pohl, „denn durch Corona haben wir höhere Ausgaben durch unseren Security-Mann, unsere weitere Reinigungskraft und den Aufwand beim Vorlauf.“

Volle Wiese auch im Strandbad Schliersee. „Unser Kontingent war an beiden Tagen ausgeschöpft“, berichtet Mitbetreiber Tom Loch. 400 Besucher seien die Obergrenze, aber durch den Wechsel seien an beiden Tagen etwa je 650 Leute gekommen – obwohl viele Münchner ihre Reservierungen abgesagt hätten. „Viele schrecken wahrscheinlich die Baustellen ab“, vermutet Loch, der dennoch ein gutes Fazit zieht: „Das war das erste gute Wochenende der Saison.“

Die Wartezeiten seien überschaubar gewesen, die Corona-Regeln eingehalten worden. Also alles im Griff, was Loch bestätigt: „Wir spüren weniger Corona, sondern mehr die Verkehrssituation.“ Die jungen Besucher kämen meist mit dem Rad, aber „die Familien trifft es voll“. Vor allem, wenn sie mehr Gepäck dabei haben und einen nahen Parkplatz bräuchten.

ddy