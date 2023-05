Freibad Miesbach: Zu wenig Personal - Bürgermeister schreiben Brandbrief an Söder

Mitarbeiter fehlen

Von Dieter Dorby schließen

Jonas Napiletzki schließen

Der bauliche Zustand der Freibäder im Landkreis ist das eine große Thema – deutlich akuter ist die Personalsituation. Wegen fehlender Mitarbeiter drohen Schließtage.

Landkreis – In Miesbach bekommt das Drama um das Warmfreibad ein weiteres Kapitel hinzu. Wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) nun im Stadtrat bekannt gab, drohen in der anstehenden Badesaison schon jetzt absehbar Schließtage – nicht weil die in die Jahre gekommene Technik etwa ausfallen würde, sondern weil die entsprechenden Mitarbeiter fehlen, um das Bad durchgehend zu betreiben.

„Unsere Öffnungszeiten stehen noch nicht fest, aber es wird Reduzierungen geben“, sagt Braunmiller auf Nachfrage unserer Zeitung. Als Reaktion auf die Personalmisere hat nun zusammen mit den Bürgermeistern der Freibadkommunen – Josef Bierschneider (Kreuth), Stefan Deingruber (Fischbachau), Georg Kittenrainer (Bayrischzell) und Christian Köck (Rottach-Egern) – einen Brief an Ministerpräsident Markus Söder verfasst. Die Bitte: die strengen Vorschriften zu lockern, die eine „zwingende Qualifizierung (Fachangestellter für Bäderbetriebe, Schwimmmeister) fordern“.

Engeltgruppe „nicht verlockend“

Seit Jahren werde es zunehmend schwerer, geeignetes Fachpersonal zu finden und zu halten, zumal die Attraktivität für eine Saisonbeschäftigung mit langen Arbeitszeiten, wenig freien Tagen und eventuell Einsatz im Bauhof während der Winterzeit nicht sehr groß ist“, schreiben die Rathauschefs. Auch die Vergütung nach Tarifvertrag mit Entgeltgruppe 7 oder 8 sei „nicht gerade verlockend“ auch angesichts der großen Verantwortung.

Braunmiller, der den Brief initiiert hat, schwebt eine andere Lösung vor: „Ich denke, dass Mitarbeiter, die seit vielen Jahren für die Technik im Bad zuständig sind, sowie gut ausgebildete Rettungsschwimmer mit Fachangestellten für Bäderbetriebe oder Schwimmmeistern vergleichbar sind.“ Mit dieser Lockerung sollte es möglich sein, leichter das nötige Personal für den Betrieb der Freibäder zu finden.

Von den Widrigkeiten noch nicht direkt betroffen ist derweil das Alpenfreibad Bayrischzell. Dort startet die Saison planmäßig am Samstag, 27. Mai. Auch die Öffnungszeiten werden nicht eingeschränkt. „Wir sind in einer glücklichen Lage“, erklärt Kämmerer Josef Teucher. Die Gemeinde könne auf zwei ausgebildete Vollzeitkräfte zählen, die sich die Schichten aufteilen. Zusätzlich unterstützt eine dritte Kraft, die auf geringfügiger Basis angestellt ist, die beiden Mitarbeiter.

Bayrischzell und Fischbachau sind noch abgedeckt

„Gott sei Dank“, ergänzt Teucher, habe sich die Gemeinde heuer nicht auf Personalsuche begeben müssen. „Sonst wäre es sicher komplizierter geworden.“ Einer der beiden Vollzeit-Mitarbeiter arbeitet auch im Bauhof und ist mit Aufgaben an der Kläranlage und im Winter-Erlebnispark Thannerfeld betraut. „Den zweiten Mitarbeiter konnten wir vom Badepark Bad Wiessee übernehmen“, sagt Teucher. Der Fachangestellte komme ohnehin aus Bayrischzell und habe bereits eine Saison im Alpenfreibad gearbeitet.

Vor dem Start Ende Mai werden nun noch die Photovoltaik-Anlage und die Wärmepumpe verbaut – die ersten Schritte der Sanierung, erklärt der Kämmerer. Erst nach der Saison zwischen Herbst und Frühjahr solle dann die Sanierung des Beckens beginnen (wir berichteten). Unklar ist, ob die Auskleidung – wie zuletzt angedacht – mit Folien realisiert wird, oder doch mit einem Edelstahl-Einsatz. Letzterer würde mindestens 20 bis 25 Jahre halten, meint Teucher. „Wir haben neue Angebote, in denen die Edelstahl-Variante doch nicht so viel teurer ist.“ Eine endgültige Entscheidung stehe aber noch aus.

Bis zum Saisonstart am 27. Mai bereits abgeschlossen werden die Sanierung und der barrierefreie Umbau im Warmfreibad Fischbachau sein (wir berichteten). Ähnlich wie die Gemeinde Bayrischzell, kann sich auch Bürgermeister Stefan Deingruber auf bewährtes Personal verlassen. Der Rathaus-Chef betont: „Es gibt keine Einschränkungen.“ ddy / nap

Lesen Sie auch: Wegen Personalnot teilen sich zwei Freibäder am Tegernsee einen Chef.