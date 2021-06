Freibad-Öffnung: Miesbach startet, Fischbachau wartet

Saison-Start trotz Corona

von Sebastian Grauvogl schließen

Ab ins Warmfreibad heißt es ab Dienstag, 1. Juni, in Miesbach. Die Sommersaison startet - allerdings mit strengen Regeln. Noch Geduld haben müssen Wasserratten in Fischbachau.

Miesbach/Fischbachau - Jetzt geht’s auch in Miesbach los. Am Dienstag, 1. Juni, startet die Freibadsaison in der Kreisstadt. Wie das Rathaus mitteilt, gelten folgende Regeln für den Einlass: Registrierung vor Ort per QR-Code mit dem Smartphone oder durch den Security-Dienst, FFP 2-Maske und maximal 24 Stunden alter, negativer Corona-Test beziehungsweise Nachweis einer vollständigen Impfung. Saisonkarten gibt es ab sofort im Rathaus. Eine Rückerstattung bei inzidenzabhängiger Schließung gibt es nicht, teilt die Stadt mit. Wegen der pandemiebedingt begrenzten Besucherzahl kann auch kein bevorzugter Eintritt ermöglicht werden.

Lesen Sie auch: Badbetreiber und Gastronomen leiden unter Corona-Unsicherheit

In Fischbachau können die Badehosen hingegen vorerst im Schrank bleiben. Denn noch immer gibt es keinen Öffnungstermin für das Warmfreibad. Ein Blick auf die Internetseite der Gemeinde stellt zwar einen baldigen Sprung ins kühle Nass in Aussicht. „Achtung: ab Donnerstag, den 3. Juni, geöffnet“, heißt es da. Doch Gemeinde-Geschäftsleiter Johann Neundlinger bremst auf Nachfrage unserer Zeitung die Euphorie. Laut seiner neuesten Information wird das Warmfreibad voraussichtlich erst Mitte kommender Woche seinen Betrieb aufnehmen. Der Grund: „Unsere neuen Bistro-Pächter brauchen mehr Vorlauf.“ Für Neundlinger absolut nachvollziehbar.

Das Bad einfach ohne Gastronomie aufsperren könne man hingegen nicht. Denn die Pächter Gregor Weidner und Manfred Nerz sind vertragsgemäß auch für die Kasse und damit den Eintritt ins Bad zuständig. „Es geht also nicht nur ums Essen und Trinken“, betont Neundlinger. Vonseiten der Gemeinde stünde das Freibad aber bereit, die Umbauarbeiten im Bistro seien pünktlich zum Saisonbeginn abgeschlossen. „Das Wasser im Becken heizt auch schon auf.“

sg