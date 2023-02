Freies Landestheater Bayern: „Die verkaufte Braut“ neu inszeniert - Premiere in Miesbach

Von: Katrin Hager

Als ländliches Singspiel bringt das Freie Landestheater Bayern „Die verkaufte Braut“ auf die Bühne (Szenenbild). Premiere wird am 11. März gefeiert. © James Perkins/FLTB

Ein anspruchsvolles Werk nimmt sich das Freie Landestheater Bayern (FLTB) heuer in seiner Neuinszenierung vor: „Die verkaufte Braut“ von Bedřich Smetana feiert am Samstag, 11. März, im Waitzinger Keller in Miesbach Premiere.

Miesbach – „Die Verkaufte Braut“, uraufgeführt 1866 in Prag, gilt als Meilenstein der Operngeschichte, erklärt FLTB-Intendant und musikalischer Leiter Rudolf Maier-Kleeblatt zum Hintergrund. Die Komische Oper stehe beispielhaft für Smetanas Bemühungen, im 19. Jahrhundert in Böhmen einen nationalen Musikstil zu etablieren. „Gemeinsam mit der sinfonischen Dichtung ,Die Moldau‘ aus dem Zyklus ,Mein Vaterland‘ hat sie Smetanas Weltruhm begründet und gefestigt.“

Die Handlung entführt ins frühlingshafte Böhmerland, wo der großmäulige Heiratsvermittler Kezal ein vermeintlich sicheres „Geschäft“ abwickeln und dem Sohn des reichsten Bauern der Gegend Marie als Braut vermitteln soll. Er hat allerdings nicht mit dem pfiffigen heimlichen Verlobten des Objekts seiner geschäftlichen Begierde gerechnet...

Das FLTB inszeniert das Stück im Stil eines ländlich-heiteren Singspiels mit Dialogen, wie es von Smetana ursprünglich vorgesehen gewesen sei. Die Handlung spielt an einem Frühlings-Festtag im Böhmerland. Herrliche Chöre schildern in Feierlaune das Erblühen der Natur. Holzbläser überbieten sich im Nachahmen von Vogelstimmen, es wird getanzt mit Polka und Furiant, dem böhmischen Zwiefachen, gebechert („Wie schäumst du in den Krügen, edler Gerstensaft“) und geschachert, schildert Maier-Kleeblatt.

Diesmal zwei Proben mehr als sonst

Die Geschichte ist heiter, die Musik romantisch. Doch wie das in der Kunst so oft ist: Dahinter steckt harte Arbeit. „Wegen des erhöhten Schwierigkeitsgrads hat das Orchester diesmal zwei Proben mehr als sonst“, verrät Intendant und musikalischer Leiter Rudolf Maier-Kleeblatt über die Arbeit mit den 28 Instrumentalisten. „Insbesondere die Ouvertüre zur Oper fordert die Virtuosität mit schnellen Tonfolgen und ausgefeilter Rhythmik heraus.“ Seit Januar proben die zehn Solisten musikalisch und szenisch, bereits seit Oktober der 30-köpfige Chor. Die Spielleitung liegt in den bereits bewährten Händen der Regisseurin Julia Dippel, die mit dem Ensemble des FLTB unter anderem schon „Anatevka“, „Der Vetter aus Dingsda“, „Carmen“ oder „Der Freischütz“ mit in Szene setzte. In den Hauptrollen sind Neuzugang Angela Ahiskal (Sopran), Tenor Markus Herzog, Bassbariton Matthias Degen und Bassbariton Markus Eberhard zu erleben.

Rudolf Maier-Kleeblatt, Intendant des FLTB. © James Perkins/FLTB

Das aufwendige Bühnenbild und die opulenten Kostüme für die Komische Oper hat – wie seit vielen Jahren – wieder die Miesbacherin Anne Hebbekker entworfen. Zusammen mit Gewandmeisterin Marianne Herkenrath stellt sie alle Kostüme in liebevoller Arbeit selbst her.

Aufführung auch in Theatern in Bayern und Österreich

So viel Engagement und Liebe zum Detail sorgt dafür, dass das Freie Landestheater bei Gastspielen im Freistaat und darüber hinaus immer wieder gern gesehen und gebucht ist, kostet aber auch viel Geld. „Für die reinen Produktionskosten ohne Vorstellungen hat der Trägerverein Kosten von circa 120 000 Euro zu schultern“, erklärt Intendant Maier-Kleeblatt. Ein Kraftakt, der nur durch das Zusammenspiel vieler Förderer – neben Freistaat, Bezirk Oberbayern, Landkreis und Stadt Miesbach sowie Kreissparkasse und Raiffeisen-Bank im Oberland hat das FLTB etwa 180 Vereinsmitglieder und private Spender – möglich ist. „Die Produktion wird nach den Miesbacher Vorstellungen in Theatern in Bayern und Österreich im Gastspielbetrieb gezeigt und muss sich im stark umkämpften Tourneemarkt bewähren“, erklärt Maier-Kleeblatt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltern von Musiktheatern im Alpenvorland, die längst Eintrittspreise jenseits der 100-Euro-Marke aufrufen würden, habe das FLTB seit vielen Jahren die Preise nicht erhöht, weil man dem eigenen Selbstverständnis als „Volkstheater“ entsprechend die Teilnahme an hochwertigen Kulturveranstaltungen für die Bevölkerung erschwinglich halten wolle.

Vorstellungen und Karten

„Die verkaufte Braut“ ist am Samstag, 11. März, um 19 Uhr (Premiere) und am Sonntag, 12. März, um 16 Uhr im Waitzinger Keller in Miesbach zu sehen (zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause). Karten zu rund 24 und 40,50 Euro gibt es im Vorverkauf im Waitzinger Keller, unter z 0 80 25 / 7 00 00 und ticket@waitzin ger-keller.de sowie über München Ticket. Am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr findet die Inklusionsvorstellung für Menschen mit Beeinträchtigung und pflegende Angehörige, Geflüchtete sowie soziale Einrichtungen als Preview statt (reservierter Bereich für Rollstuhlfahrer ganz vorne). ag

