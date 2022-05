Freies Landestheater Bayern: Jubiläumsstück „Ein Land des Lächelns“ trifft den Publikumsgeschmack

Von: Christine Merk

Teilen

Gelungene Premiere: Mit tollen Kostümen und viel schauspielerischem Können bringt das Freie Landestheater Bayern Franz Lehars „Das Land des Lächelns“ auf die Bühne. © Max Kalup

Das Freie Landestheater Bayern hat sich mit der exotischen Operette „Das Land des Lächelns“ von Franz Lehar ein würdiges Geschenk zu seinem 40-jährigen Bestehen gemacht.

Miesbach – Rudolf Maier-Kleeblatt und Julia Dippel trafen mit ihrer Spielfassung den Geschmack des Publikums, das war bei der Premiere am Samstagabend im Stammhaus des Ensembles, dem Waitzinger Keller in Miesbach, spürbar. Der Inhalt des Stückes muss zwar im Kontext der Zeit betrachtet werden, zu der die Geschichte spielt – die Uraufführung von Lehárs Werk war 1929. Dennoch offenbart es eine Wahrheit, die auch heute noch gilt: Dass Liebe an Zwängen zerbrechen und nur da wirklich gedeihen kann, wo die Menschen in Freiheit leben.

Operette erntet Applaus

Lehár lässt in seiner Operette die Kulturen Chinas und Westeuropas aufeinander treffen. In Wien verlieben sich der chinesische Prinz Sou-Chong und Lisa, die Tochter des Grafen Lichtenfels ineinander. Lisa folgt dem Prinzen in seine Heimat. Das Glück der beiden erfährt ein bitteres Ende, als Sou-Chong vier Frauen heiraten muss – so schreibt es die Tradition vor. Lisa kann mit dieser Situation nicht leben und kehrt nach Europa zurück. Sou-Chong ist verzweifelt, doch er kann nicht aus seiner Rolle. „Immer nur lächeln“, singt er, „aber wie’s drin aussieht, geht niemanden etwas an.“

Das Auf und Ab in der Dramaturgie des Stückes setzt Lehár in seiner Musik um: mit der Leichtigkeit der lustigen Operette, wenn am Wiener Hof getanzt und gefeiert wird, und dem Ernst des Chorals im Wechsel mit anmutigen östlichen Klängen, als der Prinz nach seiner Rückkehr in den goldenen Mantel gekleidet wird, dem Zeichen, dass er nun Herrscher seines Landes ist. Das weithin bekannte Lied „Dein ist mein ganzes Herz“ stammt aus dieser Operette. Stefano Hwang als Prinz Sou-Chong singt es mit großer Leidenschaft, das ältere Publikum war sichtlich ergriffen – großer Applaus nach der letzten Zeile.

Schlichtes Bühnenbild, tolle Kostüme

Die Darsteller hat das Freie Landestheater ohnehin glücklich gewählt. Sowohl Hwang als auch Isabel Blechschmidt brillieren in ihren Rollen, vor allem letztere spielt die Lisa glaubhaft in all ihren Gefühlswelten: selbstbewusst, fröhlich, liebend – erst voller Glück, dann verzweifelt. Andreas Fimm gibt den manchmal etwas tollpatschig wirkenden Graf Gustav, der für Lisa ein Kumpel ist, aber eigentlich ihr Liebhaber sein möchte, Laura Faig verzaubert als Sou-Chongs Schwester, die sich gegen die strengen Traditionen auflehnt, im kurzen Rock Tennis spielt und sich am Ende in Graf Gustav verliebt. Matthias Degen spielt glaubhaft sowohl den geselligen Grafen Lichtenfels, der sich von Tochter und Nichte (ebenfalls Laura Faig) um den Finger wickeln lässt, als auch den Onkel von Sou-Chong, der am chinesischen Hof mit Härte darauf achtet, dass die Traditionen Bestand haben. Für größte Heiterkeit sorgte Christophe Vetter als Ober-Eunuch mit Reimen wie „Auch wir Eunuchen würden’s gern mal versuchen – die Frage ist nur wie?“ und Wortspielen, dass Eunuchen in Frauengemächern verkehren, weil sie eben nicht verkehren.

Viel Theater also, großes Orchester und dazu tolle Kostüme, das alles vor einem schlichten Bühnenbild: eine Wand mit einer kleinen Ebene davor, von der ein paar Stufen nach unten auf die Bühne führen. Doch die Wand ist durchbrochen von einem Kreis, der als offene Tür dient. Und das hat durchaus Bedeutung, denn in China ist der Kreis Symbol für den Himmel – und damit auch für die Liebe.

Lesen Sie hier: Ein besonderes Stück für ein bemerkenswertes Jubiläum: Für Franz Lehárs meisterliche Operette „Das Land des Lächelns“ geht das Freie Landestheater Bayern sowohl musikalisch wie auch bei der Optik der Inszenierung bis an die Grenze.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.