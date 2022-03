Freies Landestheater Bayern: Nächste Produktion bekommt bereits Feinschliff

Von: Katrin Hager

Die nächste Produktion steht schon im Startblock: Das FLTB um Intendant Rudolf Maier-Kleeblatt (r. am Pult) gibt im Waitzinger Keller der Operette „Das Land des Lächelns“ den letzten Schliff – während die Verschiebetermine von „Anatevka“ noch ausstehen. © Thomas Plettenberg

Die Türen des Saals sind zwar noch verschlossen - aber auf der Bühne des Waitzinger Kellers in Miesbach ist wieder Leben eingekehrt: Das Freie Landestheater Bayern probt gerade „Das Land des Lächelns“.

Miesbach – Die Türen zum Saal sind zwar noch nicht wieder geöffnet. Doch es wird wieder gesungen und gespielt auf der Bühne des Waitzinger Kellers in Miesbach. Das Freie Landestheater Bayern hat nach der viermonatigen Corona-Pause des Kulturzentrums den Probenbetrieb wieder aufgenommen.

„Für uns geht es schon lange los“, sagt Intendant Rudolf Maier-Kleeblatt. Das Freie Landestheater Bayern (FLTB) hatte zwar im November nur Stunden vor dem Verschiebetermin des Musicals „Anatevka“ wegen der explodierenden Inzidenz im Landkreis die Vorstellung ein viertes Mal vertagen müssen. Doch außerhalb des Landkreises lief der Kulturbetrieb weiter, das FLTB hatte Gastspiele etwa in Unterföhring, Wolfratshausen, Ottobrunn und dem österreichischen Wels. In Miesbach steht „Anatevka“ nun am Sonntag, 20. März 2022, um 18 Uhr im Programm – zwei Jahre nach der ursprünglichen Premiere, die traditionell im Stammhaus des FLTB, dem Waitzinger Keller, stattfindet. Eine weitere Vorstellung ist am 8. Mai 2022 geplant. Das Musical, auch bekannt als „Der Fiedler auf dem Dach“, mit Musik von Jerry Bock nach dem Roman „Tevje, der Milchmann“ von Scholem Alejchem spielt um 1905 im fiktiven Schtetl Anatevka, handelt von Träumen von Liebe und Wohlstand, dem Ausbruch aus Konventionen und Lebensmut.

Corona hat Spielplan durcheinandergewürfelt

Derweil laufen seit Anfang März die finalen Proben fürs nächste Stück des FLTB auf Hochtouren: Franz Lehárs Operette „Das Land des Lächelns“, aus dem das berühmte „Dein ist mein ganzes Herz“ stammt. „Sie kriegt gerade den letzten Schliff“, verrät der Intendant, der auch die künstlerische und musikalische Leitung innehat. Auch hier musste die Premiere in Miesbach verschoben werden, die eigentlich schon voriges Jahr geplant war. Die Vorstellung im Waitzinger Keller wird nun am 28. Mai 2022 um 19 Uhr zu sehen sein. Die Produktion wird dann unter anderem schon in Unterhaching, Karlsfeld und Wels zu sehen gewesen sein.

Vor Probleme stellt das Hin und Her das Ensemble des FLTB, das aus Profis und Laien besteht, aber nicht, stellt Maier-Kleeblatt klar: „Wir sind ja ein Repertoiretheater. Wir spielen ja viele Stücke gleichzeitig.“ Auch der Dauerbrenner „My Fair Lady“ steht in diesen Wochen auf dem Programm, nebst anderen Formate wie „Klassik für Kinder“ oder den Vorstellungen der Sprechtheater-Sparte des FLTB.

Doch die Vorbereitungen für solche Großproduktionen sind in Coronazeiten nicht leichter geworden. „So eine Produktion hat zwei Jahre Vorlaufzeit“, erklärt Maier-Kleeblatt – wenn nicht auch noch Corona dazwischenfunkt: „Die Vorsingen sind drei, vier Jahre her, da verändern sich Lebensläufe auch.“ Die Besetzung der Folgeproduktion, „Die verkaufte Braut“, ist aus diesem Grund ausnahmsweise noch nicht komplett. „Es hat keinen Sinn, Dinge zur Unzeit zu machen in einer Situation, in der so vieles unklar ist“, seufzt Maier-Kleeblatt.

Omikron und Kontaktbeschränkungen erschweren Produktionen

Womit das FLTB-Ensemble derzeit auch noch zu kämpfen hat, sind Omikronwelle und Kontaktbeschränkungen, die in der Besetzung zuschlagen. „Wir haben Gastspielverträge, die wir natürlich halten wollen“, sagt Maier-Kleeblatt, „Ausfälle müssen wir ersetzen können. Aber wir sind reichlich gebeutelt.“ Schließlich müssen bei Umbesetzungen etwa auch die Kostüme angepasst werden.

Bislang ist das FLTB dennoch glimpflich durch die Coronakrise gekommen. „Ich bin dankbar, dass das Publikum uns die Treue hält und dass die Politik und unsere Geldgeber sich in den vergangenen zwei Jahren stark engagiert haben, sodass wir nicht in finanzieller Schieflage sind“, betont der Intendant.

