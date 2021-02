Friedhofsgärtnerin entsetzt: Unbekannte klauen in Miesbach Blumenschmuck von Gräbern

Nicht mal der Friedhof ist diesen Tätern noch heilig. Zum wiederholten Mal haben Unbekannte Blumenschmuck von Gräbern auf dem Miesbacher Waldfriedhof gestohlen.

Miesbach - Gärtnerin Andrea Unützer (55) berichtet von den Vorfällen – und appelliert an die Wachsamkeit der Friedhofsbesucher.

Frau Unützer, was macht jemand mit gestohlenem Grabschmuck?

Andrea Unützer: Verkaufen wohl kaum, da ist der Wert viel zu gering. Eigentlich macht nur Verschenken Sinn. Oder man stellt sich die Blumen daheim ins Wohnzimmer. Beides eine sehr makabre Vorstellung. Wie herzlos muss man sein, um so was fertigzubringen?

Offenbar sehr, denn es handelt sich ja nicht um einen Einzelfall, oder?

Andrea Unützer: Leider nein. Meistens läuft das so ab: Jemand bestellt bei uns einen Strauß oder ein Gesteck. Wir binden es und legen es wie vereinbart aufs Grab. Wenn die Leute dann auf den Friedhof kommen, finden sie nur die leere Schale oder Vase. Sie können sich denken, wie so was bei einer ohnehin emotionalen Trauerfeier ankommt.

Selbst vor einem frischen Grab schrecken die Täter nicht zurück?

Andrea Unützer: Tatsächlich nicht. Neulich haben wir beim Urnenpavillon ein Gesteck mit 20 roten Rosen für eine Beisetzung vorbereitet. Um 12 Uhr waren wir fertig. Als die Trauergemeinde um 13.30 Uhr angekommen ist, war nur noch das Gesteck da. Von den Rosen hat jede Spur gefehlt. Die hat jemand so fein säuberlich rausgezogen, dass die Leute gedacht haben, wir hätten die Rosen einfach vergessen.

Und Sie mussten sich dann rechtfertigen...

Andrea Unützer: Genau. Gerade in der aktuellen Zeit sind wir für jeden Auftrag dankbar. Wenn dann so was passiert, wirft das ein ganz schlechtes Bild auf unsere Arbeit. Auch wenn wir nichts dafür können, müssen wir das den Angehörigen erst mal glaubhaft machen. Da bleibt immer ein ungutes Gefühl auf beiden Seiten, weil man so was nachher nicht mehr gutmachen kann. Einfach furchtbar!

Was kann man denn dagegen tun? Kameras aufstellen?

Andrea Unützer: Da bin ich leider auch ratlos. Zumindest mache ich jetzt manchmal ein Foto vom fertigen Grab, damit wir was in der Hand haben. Zeugenhinweise gibt es natürlich keine. Wer wird schon skeptisch, wenn jemand mit einem Blumenstrauß über den Friedhof geht?

Man müsste die Diebe also auf frischer Tat ertappen.

Andrea Unützer: Selbst das wird schwer. Die Täter sind nämlich ziemlich raffiniert. Einmal hatten wir den Fall, dass die Angehörigen einen Blumenstrauß und ein paar Kerzen am Grab abgelegt haben und dann schnell zum Wasserholen gegangen sind. Als sie zurückgekommen sind, waren die Blumen weg – und die Kerzen haben gebrannt. Damit es für unbeteiligte Beobachter so aussieht, als wäre man ein Angehöriger. Für mich steckt da schon eine kriminelle Energie dahinter.

Eigentlich bräuchte es also einen Friedhofsdetektiv...

Andrea Unützer: So weit würde ich nicht gehen wollen. Ich bitte lieber die Friedhofsbesucher, die Augen offen zu halten. Wenn jemandem etwas merkwürdig vorkommt, sollte er die betreffende Person einfach ansprechen. Mir ist klar, dass man gerade auf dem Friedhof niemanden zu unrecht verdächtigen will, aber anders haben wir offenbar keine Chance. Ans Gewissen der Täter brauchen wir eher nicht appellieren. Die haben für mich keins. Sie sollen sich aber auch nicht in Sicherheit wiegen können!

