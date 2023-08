Mit Mut, Neugier und Durchhaltevermögen

Meisterhaft: (hinten v.l.) Wolfgang Szostecki, Stefan Sachenbacher, Bernhard Weindl, Maxi Hagleitner und Markus Sprenger sowie (vorne v.l.) Martin Futschek, Stefan Fuchs, Adrian Bacher, Armin Janezic, Andreas Niedermaier und Andreas Taubenberger. © privat

Die Meisterschule am Ostbahnhof hat ihre Absolventen verabschiedet. Elf davon kommen aus dem Kreis Miesbach.

Landkreis – Die Meisterschulen am Ostbahnhof haben zuletzt 338 Jungmeisterinnen und -meister verabschiedet, und elf davon kommen aus dem Kreis Miesbach. Bei der Abschlussfeier der 20 bis 54 Jahre alten Absolventen aus 21 verschiedenen Ländern würdigte Münchens Vize-Bürgermeisterin Katrin Habenschaden die Meisterschüler für ihre fachliche und persönliche Entwicklung im vergangenen Jahr. Sie betonte, dass die Absolventen stolz sein dürften auf ihren Mut, ihre Neugier, ihr Durchhaltevermögen und ihre intellektuelle sowie handwerkliche Leistung, die sie zum Meistertitel geführt haben. Ein besonderer Dank galt dem scheidenden Schulleiter Georg Junior, der 21 Jahre in leitender Position an Münchner Schulen tätig war, davon zuletzt 13 Jahre als Schulleiter.

Carola Greiner-Bezdeka, Vizepräsidentin der Handwerkskammer von München und Oberbayern, gratulierte den Schülern ebenfalls zur erfolgreichen Meisterprüfung und betonte das weltweit hohe Ansehen des Meistertitels. „Dieser ist ein Garant für die Qualität, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit von Produkten und Dienstleistungen des Handwerks, schafft Vertrauen beim Verbraucher und ist unverzichtbar für eine fundierte und zukunftsorientierte Berufsausbildung.“

Am Ende der Veranstaltung verteilten Klassensprecher als Geste der guten Zusammenarbeit an alle Lehrer der Schule eine Rose und dankten ihnen für ihr Engagement. Die Meisterschulen am Ostbahnhof sind eine gemeinsame Einrichtung der Handwerkskammer für München und Oberbayern sowie der Landeshauptstadt München.

Die Meister aus dem Landkreis: Elektrotechnik: Wolfgang Szostecki aus Weyarn, Maxi Hagleitner aus Waakirchen, Andreas Niedermaier aus Rottach-Egern. Installateur und Heizungsbauer: Stefan Sachenbacher aus Hausham, Bernhard Weindl aus Hohendilching, Adrian Bacher aus Holzkirchen, Armin Janezic aus Hausham. Feinwerktechnik: Markus Sprenger aus Hausham, Andreas Taubenberger aus Warngau. Metallbau: Martin Futschek aus Irschenberg, Stefan Fuchs aus Osterwarngau.