Frische Blumen rund um die Uhr: Miesbacher Laden hat Automat aufgestellt

„Das Klima muss perfekt passen“

von Sebastian Grauvogl schließen

Frische Blumen rund um die Uhr: Das gibt es ab sofort nicht nur draußen auf den Wiesen, sondern auch bei Blütenzeit in Miesbach. Dort steht jetzt ein neuer Automat.

Miesbach – Frische Blumen rund um die Uhr: Das gibt es ab sofort nicht nur draußen auf den Wiesen, sondern auch bei Blütenzeit in Miesbach. Seit Kurzem steht dort ein Automat für Sträuße, Gestecke und andere florale Geschenke. Wie die Idee entstanden ist, warum die Umsetzung gar nicht so leicht war und wie die Maschine am Muttertag befüllt wird, erklärt Blütenzeit-Inhaberin Julia Antretter-Neudert (38).

Frau Antretter-Neudert, wie bleiben Blumensträuße im Automaten frisch?

Julia Antretter-Neudert: Indem sie das für sie perfekte Klima bekommen. Unser Automat hält die Temperatur bei konstant elf Grad. So haben wir exakt dieselben Bedingungen wie im Kühlhaus beim Großhändler. Selbstverständlich werden die Blumen in den 13 Fächern täglich mit Frischwasser versorgt. Das mache ich mit meinen fünf Kolleginnen aber manuell.

Wie sind Sie überhaupt auf den 24 Stunden-Service gekommen?

Julia Antretter-Neudert: Schon vor 40 oder 50 Jahren gab es solche Automaten in Deutschland. Irgendwann sind sie dann wieder verschwunden. In der Schweiz sind sie aber nach wie vor noch verbreitet. Weil meine Schwester da lebt, bin ich darauf aufmerksam geworden. Allerdings war es gar nicht so leicht, an einen geeigneten Automaten zu kommen.

Lesen Sie auch: Miesbacher Blumenladen verkauft durchs Fenster

Warum?

Julia Antretter-Neudert: Weil die Technik doch recht kompliziert ist. So war es uns wichtig, dass alle modernen Zahlungsmöglichkeiten wie EC- und Kreditkarte und sogar Apple- und Google-Pay unterstützt werden. Bargeld akzeptieren wir natürlich auch. Über Elisabeth Schwojer (Inhaberin von Elisabeths Platzerl am Stadtplatz, Anm. d. Red.), die schon zwei Automaten betreibt, sind wir auf eine Firma in Weilheim aufmerksam geworden, die diese Geräte vertreibt. Als wir da den Prototypen gesehen haben, waren wir gleich überzeugt.

Die Kunden auch?

Julia Antretter-Neudert: Auf jeden Fall. Darüber entscheidet aber letztlich das Angebot. Hier versuchen wir, die gleiche Vielfalt wie im Laden abzubilden. Eine bunte Mischung von Blumen und Geschenken von zehn bis 50 Euro. An Muttertag werden wir den Fokus auf Rosen und andere herzliche Geschenke legen.

Woher weiß man denn, wie lange die Blumen schon im Automat liegen?

Julia Antretter-Neudert: Spätestens jeden zweiten Tag tauschen wir sie aus. Bis dato mussten wir aber eher nur nachfüllen, weil alles so schnell weg war (lacht).

Lohnt es sich da überhaupt noch, den Laden geöffnet zu halten?

Julia Antretter-Neudert: Tatsächlich wurden wir das schon öfter gefragt. Ich kann aber alle beruhigen: Wir bleiben nach wie vor zu den gewohnten Zeiten persönlich für unsere Kunden da. Für uns ist der Automat einfach eine gute Ergänzung, um die Zeit nach 18 Uhr oder an Sonn- und Feiertagen abzudecken. Zeiten also, in denen die Leute sonst auf Supermärkte oder Tankstellen ausweichen mussten, um noch schnell Blumen zu besorgen.

Auch interessant: Miesbacher Geschäfte bereiten sich auf Neustart nach Lockdown vor

Mit Corona hatte die Idee also nichts zu tun?

Julia Antretter-Neudert: Kaum. Als Blumenladen durften wir ja über weite Strecken hinweg geöffnet bleiben. Im harten Lockdown haben wir unsere Kunden durchs Fenster bedient. Jetzt hoffen wir nur, dass auch die nächtliche Ausgangssperre bald wegfällt. Erst dann kann man den 24 Stunden-Verkauf so richtig nutzen.

sg