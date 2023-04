Frische Luft, Landschaft, Musik und mehr: Zweite Radl-Kultour in Miesbach startet

Veranstaltung von ADFC und Wirkstatt

Eine Radltour zwischen Miesbach und Weyarn ist immer lohnenswert. Am Sonntag, 7. Mai, rentiert sich die Strampelei aber gleich doppelt. ADFC und Wirkstatt laden zur zweiten Radl-Kultour ein.

Miesbach/Weyarn – Eine Radltour zwischen Miesbach und Weyarn ist das ganze Jahr über lohnenswert. Am Sonntag, 7. Mai, rentiert sich die Strampelei aber gleich doppelt. Neben der Luft und Landschaft – und den Kunstwerken von Karl Jakob Schwalbach am Spiralschacht im Wasserschutzgebiet – können Jung und Alt auch Kultur am Wegesrand genießen. An diesem Tag laden die ADFC-Ortsgruppe Miesbach und die Initiative Wirkstatt Oberland zum zweiten Mal zur Radl-Kultour im Landkreis ein. Vier Stationen lohnen sich, an dem Veranstaltungstag anzusteuern.

Station Marktplatz

Am Marktplatz in Miesbach geben Bürgermeister Gerhard Braunmiller und Vize-Landrätin Ulrike Küster um 13.30 Uhr den Startschuss – auch fürs Stadtradeln, die Teilnehmer können sich dort auch ihre Fahrräder codieren lassen, was dem Diebstahlschutz dient, und die Initiative Transition Town bietet eine Schreib- und Malaktion an. Gesammelt werden sollen dabei Ideen für eine lebenswerte Innenstadt. Den kulturellen Part liefern bis zum Schlussakkord um 18 Uhr die Veterinary Street Jazz Band mit Guter-Laune-Musik (Dixie/New Orleans) und um 16.10 Uhr der Chor Dissonanzen, Mitsingen erwünscht. Sportlich wird es bei Einlagen des Kunstrad-Nachwuchses vom RKB Solidarität Hausham (15, 16 und 17 Uhr), und auch Kinder kommen auf ihre Kosten. Diverse Organisationen bieten Spiel- und Fahrgeräte, Quiz, Glücksrad und mehr an.

Lesen Sie auch: Wirkstatt Oberland wird fünf Jahre alt

Station Spiralschacht

Hier kommen vor allem Kinder auf ihre Kosten. Zauberer Maxi verblüfft mit seinen magischen Tricks, und eine Märchenerzählerin entführt ihre Zuhörer in die Welt der Sagen und Geschichten des Waldes und des Wasser. Apropos Wasser: Die Stadtwerke München bieten an diesem Tag Führungen in den Spiralschacht an – bekommt man sonst auch nicht.

Station Riedler

In dem Weiler südlich von Kleinpienzenau können sich die Radler von Permakulturgärtnerin Jana Heenen ihren Gemüseacker sowie den Waldgarten zeigen lassen, ein von der Öko-Modellregion Landkreis Miesbach gefördertes Projekt. Den musikalischen Part steuern Ludwig Pschierl, Gertraud Bügler und Christoph Parzinger als La Musica mit „Liedern des Lebens“, Coversongs aus den vergangenen 50 Jahren bei.

Station Klostercafé

Wie an allen Stationen muss auch im Klostercafé Weyarn keiner an Hunger oder Durst leiden. Dazu spielt das Obermüller-Duo, bestehend aus Schorsch Obermüller (Klavier) und Christoph Bencic (Geige) feinste Salonmusik.

Bei Regenwetter gibt es ein Alternativprogramm im Gymnasium Miesbach und im Klostercafé Weyarn.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Veranstalter möchten mit der Radl-Kultour zur Mobilitätswende im Oberland beitragen. Weitere Informationen finden Interessierte auf www.wirkstatt-oberland.de.

dak