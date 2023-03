Fritz-Freund-Park: Anwohner konfrontieren Bürgermeister mit schwelenden Differenzen

Von: Dieter Dorby

Ein Graben zwischen Stadt und IG: Beim öffentlichen Gespräch im Bräuwirt konnten Bürgermeister Gerhard Braunmiller (vorne r.) und seine Mitarbeiter einige Missverständnisse unter Moderation von Anwohner Stefan Scharl (l.) ausräumen. © ddy

Es ist einiges zusammengekommen, das die Interessengemeinschaft (IG) Fritz-Freund-Park in der Zusammenarbeit mit der Stadt Miesbach gewurmt hat. Entsprechend groß war der Anteil, den die Vergangenheitsbewältigung beim Treffen am Donnerstag im Bräuwirt eingenommen hat.

Eingeladen hatte die IG, um mit Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) zu klären, wie die Zukunft des Parks sowie die Rolle der IG aussehen soll.

Anwohner Marinus Bracher fasste den aufgestauten Unmut zusammen. Das Gründungsmitglied der IG erinnerte an den Ursprung des Parks, den die Stadt 1965 dem Maler Fritz Freund gewidmet hatte. Zuvor hatte die Fläche zum benachbarten Harzbergschlössl gehört und war der Stadt in den 1940er-Jahren überschrieben worden. Um das Schlössl vor störender Bebauung zu schützen, war ein Bauverbot festgeschrieben worden, das im Jahr 2013 tatsächlich eine angedachte Bebauung des Parks verhinderte (wir berichteten). In der Folge gründete sich die IG, um den Park zu erhalten, was mit dem Nachweis des Verbots auch gelang.

Dennoch herrscht bei der IG heute noch Sorge, die Fläche könnte – nicht zuletzt mit dem geplanten Abriss der Wasserreserve – doch noch Baugrund werden. Dem widersprach Bauamtsleiter Lutz Breitwieser: Dies wäre aktuell weder rechtlich möglich noch politisch gewollt.

Wie Bracher weiter ausführte, engagierte sich die IG, „den Park in die Herzen der Miesbacher zu pflanzen“. Die Anlage wurde regelmäßig gepflegt, Aktionen wie Ostereiersuchen, Igelfest, Musikfrühstück und Vogelhäuschenbauen wurden etabliert, um den Park zu beleben – mit Erfolg.

IG finanziert Unterhalt und Spielgeräte

Finanziert wurde alles durch die IG. 35.100 Euro habe man seit 2014 eingenommen, davon 10.000 Euro über Spenden. Davon wurden unter anderem ein Aufsitzmäher und Spielgeräte angeschafft. Doch mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) wurde alles anders: Die Buchen im benachbarten Hallenwald wurden 2020 gefällt, im Dezember 2022 folgten die Eichen, die durch Sonnenbrand und Pilzbefall zum Sicherheitsrisiko geworden waren. 19 sollten zuerst fallen – am Ende waren es dann doch 27.

Was Bracher besonders monierte: Bei der ALB-Fällung wurde der Park durch das Schleppen der Stämme in arge Mitleidenschaft gezogen. Zudem sei die Aufforstung des Waldhanges ungenügend.

Wald soll Wald bleiben

Braunmiller verwies darauf, dass die Stadt die verbliebenen acht Bäume am Rand mit Tarnnetzen schützen will. Zudem bekräftigte der neue Revierförster Hans Feist vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), dass der Wald Wald bleiben werde. Bislang setze man auf Naturverjüngung. Zudem habe man je 100 kleine Stileichen, Walnussbäume und Esskastanien angepflanzt.

Anlagenreferent: „Neuer Wald braucht Geduld“

Michael Lechner, Anlagenreferent des Stadtrats, bestätigte, dass Naturverjüngung die beste Art sei, die Bäume auf ihren Standort vorzubereiten. Zumal ihre Wurzeln – anders als bei größeren aus der Baumschule – nicht eingekürzt seien. „Man muss Geduld haben und in Generationen denken“, mahnte er. In fünf bis zehn Jahren sehe alles anders aus.

Braunmiller sagte zu, die Zusammenarbeit von IG und Stadt gemeinsam zu besprechen und schriftlich zu vereinbaren. Das AELF soll sich weiter um den Wald kümmern. Teil der Vereinbarung soll auch die Wasserreserve werden. Sie soll frühestens 2024/25 rückgebaut und zur Wiese umfunktioniert werden.

Scharl begrüßte dieses Ergebnis: „Es freut uns, dass unser Engagement gesehen wird. Es wäre schön, wenn es eine gemeinsame Planung gäbe.“

