Frontalzusammenstoß auf B 472: Mann wird im Auto eingeklemmt

Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Donnerstagabend zwischen Miesbach und Hausham gekommen. Ganz in der Nähe hatte sich erst vor Kurzem ein tödlicher Unfall ereignet.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 472.

Ein Mann wird in seinem Auto eingeklemmt.

An beide Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Miesbach - Es war am Donnerstag (29. Oktober) gegen 20.20 Uhr, als sich auf der B 472 etwa 400 Meter nach dem Ortsausgang von Miesbach in Richtung Hausham ein schwerer Verkehrsunfall ereignete, schreibt die Miesbacher Polizei in einer Pressemitteilung. Ein 53-jähriger Pallinger (Kreis Traunstein) befuhr mit seinem VW Corrado die B 472 von Bad Tölz kommend und bog zunächst nach rechts in Richtung Hausham ab. Hinter ihm fuhr ein 40-jähriger Fischbachauer mit seinem Suzuki. An der Einmündung zur B 307 hielt der Pallinger an, um schließlich zu wenden und Richtung Miesbach zu fahren. In diesem Moment wollte der Fischbachauer links am VW vorbeifahren. Er krachte jedoch in die Fahrerseite des 53-Jährigen, wodurch dieser schwer verletzt in seinem Pkw eingeschlossen wurde.

Unfall auf der B 472: 65 Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehren aus Miesbach, Agatharied und Hausham befreiten mit insgesamt 65 Kräften den Pallinger aus dessen Fahrzeug, bevor er durch den Rettungsdienst ins nahe gelegene Krankenhaus gebracht wurde. Der Fischbachauer erlitt nur leichte Verletzungen. Er kam aber auch vorsorglich ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und zur Fahrbahnreinigung musste die Bundesstraße für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. (sh)

Nur wenige Hundert Meter entfernt hatte sich erst vor Kurzem ein tödlicher Unfall ereignet.