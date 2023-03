Frühere Landwirtschaftsschule macht Platz für neues Landratsamt

Abbrucharbeiten in Miesbach haben begonnen

Jetzt geht‘s dem Altbestand an den Kragen: Zwei frühere Amtsgebäude in Miesbach werden abgerissen. An ihrer Stelle entsteht das neue Landratsamt.

Miesbach – Die Vorarbeiten laufen schon seit einigen Wochen, seit Montag nun geht’s den beiden Gebäuden endgültig an den Kragen. Die frühere Landwirtschaftsschule und das frühere Landwirtschaftsamt an Münchner- und Riezlerstraße in Miesbach werden dem Erdboden gleichgemacht, um Platz für das neue Landratsamt zu schaffen. Es ist künftig das Herzstück der Kreisverwaltung, die momentan auf mehrere Standorte im Stadtgebiet verteilt ist.

Ersatzbau deutlich abgespeckt

Bekanntermaßen plant der Landkreis für knapp 38 Millionen Euro einen neuen Verwaltungsbau. Seit 2018 im Rahmen eines Architektenwettbewerbs das Siegermodell gekürt wurde, hat sich viel verändert. Nicht nur der Entwurf selbst, sondern auch das Raumkonzept. Gegenüber der ersten Planung wurde der Ersatzbau deutlich abgespeckt – stärker als früher ist das Thema Homeoffice berücksichtigt. Bei den Kosten hat sich das nicht niedergeschlagen, im Gegenteil. Sie sind wegen der angespannten Lage am Bau regelrecht explodiert, weshalb der Landkreis den Sozialwohnungsbau und die Tiefgarage vorerst zurückgestellt hat. Sie sollen frühestens 2025 realisiert werden.

Spatenstich für neues Gebäude am 24. März

Drei Wochen haben die Bagger nun Zeit, um die bestehenden Gebäude abzureißen. Am Freitag, 24. März, erfolgt der symbolische erste Spatenstich für den Neubau des Verwaltungsgebäudes. Anschließend wird die Baugrube ausgehoben, im August startet der Rohbau. Nach derzeitigem Stand soll das Gebäude im September 2026 fertig sein – vier Jahre später als ursprünglich geplant. Bei der Bekanntgabe des Wettbewerbssiegers war von einem Einzug im Jahr 2022 die Rede gewesen.