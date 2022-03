Früherer Edeka-Markt in Miesbach: Bauherr beantragt „Wohnturm“ - weil es der Plan so will

Von: Sebastian Grauvogl

Soll aufgestockt werden: der leer stehende Edeka-Markt an der Wendelsteinstraße im Miesbacher Gewerbegebiet Ost. Die Werbung in den Fenstern stammt gar noch aus der Zeit von Eurospar. © Thomas Plettenberg

Der frühere Edeka-Markt in Miesbach soll auf einer Seite aufgestockt werden. Die Bauausschussmitglieder können dem „Wohnturm“ nicht viel abgewinnen. Doch der Plan gibt dem Antragsteller recht.

Miesbach – Aline Brunner (FWG) sprach zuerst aus, was sich fast jeder im Miesbacher Bauausschuss dachte: „Schaut so ein Turm nicht komisch aus?“, fragte sie, als Bauamtsmitarbeiter Johannes Löw die Pläne für den Umbau des seit Anfang 2018 leer stehenden Edeka-Markts im Gewerbegebiet Ost vorgestellt hatte.

Die sehen neben einem Neubau von fünf Garagen eine Aufstockung des früheren Marktgebäudes von derzeit zwei auf vier Geschosse vor. Das allerdings nur auf einer rund 200 Quadratmeter großen Fläche im westlichen Teil, wo bis dato eine Gastwirtschaft im ersten Stock untergebracht war. In dem Neubau sollen Wohnungen Platz finden, während im Erdgeschoss wieder eine Einzelhandelsnutzung erfolgen soll, erklärte Löw.

„Uralter“ Bebauungsplan sieht Aufstockung vor

Richtig interessant wurde es aber, als der Bauamtsmitarbeiter über die Vorgeschichte referierte. So seien im „uralten“ Bebauungsplan tatsächlich die nun beantragten vier Vollgeschosse auf besagter Teilfläche eingezeichnet. Dieses bestehende Baurecht könne man dem Antragsteller nicht einfach entziehen, so Löw. Zumal das Thema ohnehin nur wegen der für die Garagen erforderlichen Bebauungsplanänderung im Bauausschuss aufgetaucht sei.

„Der Bauwerber macht letztlich genau das, was damals Wille der Stadt war“, ergänzte Bauamtsleiter Lutz Breitwieser. Anders als bei einem vor ein paar Monaten abgelehnten Antrag rede man diesmal nicht von einer „kleinteiligen Wohnbebauung“, sondern von einem Erhalt der bestehenden Halle für einen Gewerbebetrieb.

Ausschussmitglieder fürchten „Wohnturm“

Die Sorge vor dem „Turm“ konnte er den Ausschussmitgliedern damit aber nicht nehmen. Alois Fuchs (CSU) beispielsweise hielt eine Gebäudehöhe von 15 Meter für nicht verträglich. „Im direkten Umfeld stehen lauter Flachbauten.“ Besser wäre es, das gesamte Gebäude aufzustocken – dann aber nur um ein Geschoss. „Sonst sticht es zu sehr raus“, fand auch Florian Ruml (FWG). Da tue man sich keinen Gefallen fürs Ortsbild, auch nicht in einem Mischgebiet. Paul Fertl (SPD) sah gar einen „Schildbürgerstreich“ und empfahl der Stadt, sich nochmals mit dem Bauwerber über eine schönere Gestaltung zu unterhalten. „Damit wäre allen gedient.“ Aber auch mit der damals verworfenen Wohnbebauung hatte Fertl kein Problem. Der Bedarf sei da, und nördlich des Grundstücks stünden ohnehin Reihenhäuser.

Breitwieser warnte vor so einer Lösung. „Damit wäre die letzte für eine Betriebsansiedlung geeignete Fläche im Gewerbegebiet Ost für immer vernichtet.“ Obendrein wäre ein Lärmstreit mit den Firmen in der näheren Umgebung programmiert. „Das gibt Ärger mit den Nachbarn“, warnte auch Stefan Griesbeck (CSU).

Keinen Anstoß am geplanten Turm nahm hingegen Manfred Burger (Grüne). So habe man von den Wohnungen bestimmt einen wunderbaren Ausblick. „Wer da wohnt, will vom Balkon aus nicht direkt ins Gewerbegebiet schauen“, fand Burger.

Bürgermeister will Gespräch mit Bauwerber suchen

Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) nahm den Vorschlag aus dem Gremium auf, mit dem Bauwerber ins Gespräch zu kommen und ihn nach alternativen Gestaltungsmöglichkeiten zu befragen. Man könne ja empfehlen, den Aufbau zu verbreitern oder terrassenförmig auszuführen, meinte Franz Mayer (CSU). „Dann würden wir schon zammkommen.“

Die Bauausschussmitglieder stimmten dieser Vorgehensweise einmütig zu. Auch wenn es letztlich schon eine paradoxe Situation sei, wie Bauamtsleiter Breitwieser zusammenfasste: „Eigentlich müssen wir dem Antragsteller sagen, dass uns unser eigener Bebauungsplan nicht mehr gefällt.“

