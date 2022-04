Frühling und Feiertage: Tipps für die Tourenplanung

Teilen

Frühlingswetter und Feiertage: In den kommenden Tagen könnte es wieder viele nach draußen ziehen (Archivbild). © Thomas Plettenberg

Der Frühling kommt, die Osterfeiertage auch - und viele zieht‘s nach draußen: Tim Coldewey von der ATS gibt im Interview Tipps für die Tourenplanung beim Wandern oder Radeln in der Region.

Landkreis – Die Wettervorhersage für die Ostertage ist gut. Das lockt zahlreiche Tagesausflügler und Urlauber in die bayerischen Voralpen. Und weil die Region zwischen Wendelstein und Tegernsee für alle Outdoor-Freunde etwas bereit hält, dürften sich dort etliche Wanderer, Radfahrer und Freizeitsportler treffen. Wir haben mit Tim Coldewey (36) gesprochen, Produktentwickler Rad und Wandern bei der Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS), über Ausflugsziele und die richtige Vorbereitung für den Aufenthalt im Gebirge.

Herr Coldewey, welche Touren empfehlen Sie für die Ostertage?

Coldewey: „Man kann all unsere Touren im Radwegenetz machen. Da sind auch neue Touren dabei, die gut ausgeschildert sind. In den oberen Lagen, vor allem nordseitig, ab 1 400 Meter, sind auch noch Skitouren möglich. An einzelnen Stellen liegt auch noch so viel Schnee, dass Lawinengefahr besteht. Als Wanderer sollte man da aufpassen.“

Kann man denn schon wandern gehen?

Coldewey: „Da wäre ich in höheren Lagen noch vorsichtig. Die Überquerung der Blauberge haben letztes Jahr viele versucht, davon würde ich aber noch abraten. Viele Hütten haben ohnehin noch geschlossen, zum Beispiel die Tegernseer Hütte.“

Lesen Sie auch: Zehn einfache Regeln: So funktioniert rücksichtsvoller Naturgenuss

Tim Coldewey von der ATS © Archiv MM

Wie bereite ich mich vor, wenn ich jetzt in die Berge gehe?

Coldewey: „Prüfen, ob ich wirklich fit bin für die Tour. Festes Schuhwerk anziehen, eine gute Karte einpacken, Wechselkleidung dabei haben. Oft ist es im Tal warm, aber weiter oben bläst der Wind. Und man gibt immer jemandem Bescheid, wohin man geht und wann man zurück sein will.“

Wie verhalte ich mich in den Bergen richtig?

Coldewey: „Man sollte vermeiden, nachts oder in der Dämmerung zu gehen, auch zum Schutz der Wildtiere. Und wenn Wege gesperrt sind, dann sollte man sich dran halten. Wer Apps wie Komoot nutzt, sollte sich nicht blind davon leiten lassen. Die führen nämlich oft über die Sommerwege. Im Winter sind die aber nicht überall gefahrlos begehbar.“

Viele Ausflügler bedeuten auch volle Straßen. Soll ich besser mit dem Zug kommen?

Coldewey: „Den ÖPNV einzuplanen, ist nie verkehrt. Auf jeden Fall sollte man einen Plan B haben, falls ich meine Tour nicht machen kann, weil ich im Stau stehe. Hier gilt es, kreativ zu sein. Gerade der Nordlandkreis hält mit dem Taubenberg oder der Mangfall schöne Orte bereit. Und die Biergärten sind nicht ganz so voll. Oder man fährt bis Miesbach und von dort per Rad zum Schliersee. Das wäre mal etwas Kreatives.“

Weitere Infos

Tourenbegeisterte finden über Outdoor Active ein Portal mit Wanderungen rund um Tegernsee und Schliersee. Über den Ausflugsticker Oberbayern sind weitere Informationen abrufbar.

Andreas Wolkenstein