„Für ältere Knaben mit Sinn für Mädchen über 20“: Welche Kostbarkeiten im Miesbacher Bücherschrank landen

AUSSTELLUNG

Von Dieter Dorby schließen

Im öffentlichen Bücherschrank am Marktplatz in Miesbach werden zahlreiche Bücher eingestellt, die aus privaten Haushalten stammen. Die kuriosesten Fundstücke präsentiert nun die neue Ausstellung in der Stadtbücherei und im Buch am Markt.

Miesbach – Alte Bücher haben oft einen besonderen Reiz. Sei es wegen ihrer antiquierten Aufmachung oder Weltsicht, sei es wegen der althergebrachten Sprache oder wegen ihrer überholten Liebe zum Detail. Die Patinnen des öffentlichen Bücherschranks am Marktplatz in Miesbach haben nun eine kleine Ausstellung auf die Beine gestellt. Bis Samstag, 21. Januar, sind in der Stadtbücherei sowie im Schaufenster des Ladens Buch am Markt besondere Bücher zu sehen, die als Spenden in den Bücherschrank gestellt wurden.

Diese Schätze und Raritäten sind gewissermaßen beim regelmäßigen Aufräumen des Bücherschranks ins Netz gegangen, wie Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner, eine der rund zehn Patinnen und Paten, bei der Eröffnung der Ausstellung in der Stadtbücherei erklärte. Bei einem Treffen der Patinnen und Paten sei die Idee entstanden, die kuriosesten Fundstücke im Rahmen einer Ausstellung zu zeigen.

Auch RAF-Terroristin ist vertreten

Ausgewählt wurden die Raritäten von Stadträtin Inge Jooß und Katja Schenk anhand von vier Kriterien: Kinder- und Jugendbücher, Kurioses, Liebenswertes und Informatives. So verwies Jooß auf das „Ländliche Dekameron“, das laut Begleittext „ältere Knaben mit Sinn für grobe Kost und Mädchen über 20“ lesen sollten. Kurios dagegen das „Wirtschaftswunder-Kochbuch“ mit Standardrezepten aus den 50ern, das Drehbuch zum Film „Bambule“ der späteren RAF-Terroristin Ulrike Meinhof und der Sprachführer „999 Worte Bayrisch“.

Besonderer Fokus auf DDR-Literatur

Bei den Kinderbüchern seien dagegen die liebevollen Aufmachungen und Illustrationen bemerkenswert – gerade bei denen aus der DDR. Das Thema Ostdeutschland bildet dabei eine eigene Kategorie mit einem eigenen Ausstellungsraum – nämlich dem Schaufenster vom Laden Buch am Markt. Dessen Inhaberin Rixta Rausch unterstützt generell das Projekt Bücherschrank. Zusammen mit der Bücherei sei so eine Allianz für das Lesen entstanden, stellte Güldner fest: „Das Schöne ist, dass man sich nicht als Konkurrenz wahrnimmt, sondern gemeinsam ein tolles Leseangebot ermöglicht.“

Denn seit der Eröffnung im Jahr 2018 habe sich der Bücherschrank zu einer beliebten Einrichtung entwickelt, die gut genutzt werde. Dazu gehört jedoch eine gewisse Betreuung. So werden kaputte Bücher aussortiert, bei Überschuss Bücher entnommen und bei schwächerer Bestückung dagegen aufgefüllt.

Wer sich in das ein oder andere Fundstück verlieben sollte, kann es mit Ablauf der Ausstellung gegen eine Spende erwerben. So finden die Raritäten eine neue Heimat und müssen nicht zurück in den Bücherschrank.

ddy