Für den Sport und die Jugend: TEV Miesbach leistet besonderen Corona-Beitrag an der Mittelschule

Turnhalle statt Eishalle

Miesbach – Saubere Luft ist in Zeiten von Corona besonders wichtig, denn mit Aerosolen angereicherte Atemluft steht in dem Ruf, bei der Übertragung der Viren eine nicht zu unterschätzende Rolle zu spielen. Dazu leistet der TEV Miesbach nun einen besonderen Beitrag.

Das ist gerade bei Sport in geschlossenen Räumen in den vergangenen Monaten immer wieder ein Argument gewesen, Turnhallen zu schließen. Die Mittelschule in Miesbach hat hierbei nun einen Trumpf an die Hand bekommen: Sie darf bis zu den Sommerferien das Luftreinigungsgerät des TEV Miesbach kostenlos nutzen.

Der TEV Miesbach wollte sich im August 2020 optimal aufstellen, damit er die anstehende Saison in der Eishockey-Bayernliga durchspielen kann – idealerweise mit Zuschauern. Dafür hat der Eissportverein sich für über 5000 Euro ein Luftreinigungsgerät gekauft. Doch das Investment war – zumindest mit Blick auf die zurückliegende Spielzeit – eine unnötige Ausgabe. Denn die Saison wurde bereits im November abgebrochen. Die Folge: Der leistungsstarke Luftreiniger erhielt kaum „Eiszeit“.

Aber zum Rumstehen habe man das Gerät nicht gekauft, sagt TEV-Vosritzender Dieter Taffel: „Der Luftreiniger soll ja gute Dienste leisten.“ Daher fragte er Bürgermeister Gerhard Braunmiller, ob er vielleicht ein neues Einsatzgebiet wisse. „So kam der Reiniger an die Mittelschule.“

Dort steht das Gerät derzeit auch gewissermaßen in der Warteschleife, denn die Schule befindet sich aktuell im Distanzunterricht, und die Vereine haben noch kein grünes Licht für Sport in der Halle. Taffel sieht die Leihe dennoch als gute Lösung: „Es soll vor allem Kindern den Sport ermöglichen. Und auch wenn es keine Vorschrift sein sollte, bereitet das Gerät ein gutes Gefühl, möglichst viel getan zu haben.“

Das habe sich auch im Miesbacher Eisstadion gezeigt. Dort haben wir es beim Training und bei Spielen eingesetzt“, berichtet Taffel und verweist auf die Leistungsstärke. „Innerhalb von drei Stunden haben wir die Luft in der Halle ausgetauscht.“ Auch entfeuchten, entrauchen und entstauben könne der Luftreiniger. Und der lange Saugrüssel habe immer wieder für Spaß gesorgt.

Birgit Ostermeier, die Rektorin der Mittelschule, freut sich darüber, dass ihre Schule das Gerät benutzen darf – auch wenn dazu Präsenzunterricht nötig ist. „Es ist auf jeden Fall zusätzliche Sicherheit“, stellt sie fest. Die Turnhalle werde im Normalfall auch von vielen Sportvereinen genutzt. „Deshalb ist es eine gute Perspektive für den Sport – egal ob in der Schule oder im Verein.“

