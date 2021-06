Für Frieden zwischen Religionen: Wanderausstellung „Dialogtüren“ macht Station in Miesbach

Zwei Dialogtüren sind in der evangelischen Apostelkirche in Miesbach zu finden. Integrationsreferentin Inge Jooß hat die Ausstellung mitinitiiert.

Netzwerk Integration startet Projekt

Die Geschichte der Weltreligionen ist gespickt mit Konflikten und Kriegen. Um den Dialog zu fördern, hat das Netzwerk Integration eine Wanderausstellung nach Miesbach geholt.

Miesbach – Die islamische Expansion ab 630 nach Christus, die Kreuzzüge vom 11. bis 13. Jahrhundert, der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 und schließlich der jüngst wieder aufbrandende Konflikt in Nahost: Die Geschichte der Weltreligionen ist gespickt von Auseinandersetzungen bis hin zu regelrechten Schlachten. Nicht nur der vor Kurzem verstorbene katholische Theologie Hans Küng war deshalb davon überzeugt:

„Kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen.“ Und: „Kein Frieden unter den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen.“ Genau dieser Dialog findet auch in der Zeit moderner Kommunikationsmittel noch viel zu wenig statt, sind die Initiatoren der interreligiösen Ausstellung „Dialogtüren“, die ab Donnerstag, 10. Mai, in Miesbach zu sehen ist, überzeugt.

Die sechs Türen stehen an fünf verschiedenen Orten in Miesbach und geben den Besuchern die Möglichkeit, sich mit zentralen Themen der Weltreligionen zu beschäftigen, erklärt Miesbachs Integrationsreferentin Inge Jooß. „Texte und Bilder laden zum Nachdenken und Miteinanderreden ein.“ Konzipiert wurde die Ausstellung von OCCURSO, einem Institut für interreligiöse und interkulturelle Begegnungen. Eingebettet ist sie in das zentrale Thema Rassismus, das mit dem „Gebet der Religionen“ im März begann und im Laufe des Jahres bei weiteren Veranstaltungen ins Gedächtnis gerufen wird, erklärt Jooß.

Dass die Ausstellung auch in Miesbach gezeigt werden kann, sei ein Verdienst des Netzwerks Integration im Förderverein Pakt für Integration und Arbeit (PIA) und des Kulturamts der Stadt Miesbach. Daran beteiligt seien ferner die katholische und evangelische Kirchengemeinde Miesbach, die Türkisch-Islamische-Gemeinde Miesbach (DITIP) und das Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit in Josefstal.

Ausstellung läuft bis Ende Juni

Bis Ende Juni lädt die Ausstellung ein, sich auf einen Spaziergang zu begeben oder einfach an einem Ort innezuhalten. Wer im Eingangsbereich des Rathauses seine Ausstellungsrunde beginnt, kann sich mit dem Thema „Freiheit“ auseinandersetzen: „Die Religionsfreiheit ist in unserem Grundgesetz verankert und gehört zu den Menschenrechten, aber in vielen Ländern können die Menschen nicht mit dieser Sicherheit leben“, erklärt Jooß. In der evangelischen Kirche befinden sich zwei Türen: Geschichte und Ziele des Dialogs stehen im Mittelpunkt beim Thema Positionen und die Tür mit dem Titel Lernen zeigt, wie interreligiöse Begegnung heute und in Zukunft aussehen kann.

Der Ausstellungsweg führt weiter zur katholischen Stadtpfarrkirche. Dort geht es um Lebenswege und Rituale bei Geburt, Erwachsenwerden, Partnerschaft, Krankheit und Tod. Eine zweite Tür befasst sich mit dem Prinzip Hoffnung und gibt Anregungen zur Dialogpraxis. „Besonders schön“ findet Jooß, dass sich auch die türkisch-islamische Gemeinde an der Wanderausstellung beteiligt: An der Moschee geht es um das Gebet in den vielfältigsten Formen.

Eine künstlerische Umsetzung der Inhalte der Dialogtüren bieten die „Namensbilder“ von Georg Brinkies, die parallel zur Wanderausstellung in den Glasfronten des Waitzinger Kellers, zu bestaunen sind. Flankiert wird die Schau ferner von einer Online-Veranstaltung am Montag, 14. Juni. Um 19 Uhr lädt das Netzwerk Integration zum Zoom-Vortrag „Interreligiöser Dialog in Alltag, Unterricht und Pastoral“ von Religionswissenschaftler Prof. Dr. Martin Rötting ein. Die Anmeldung dafür ist möglich per E-Mail an netzwerk@integration-mb.de.

Gemeinsames Ziel aller Beteiligten ist es laut Jooß, einen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis der Religionen zu schaffen. Und so deren Geschichte mit Frieden und Kooperation statt mit Konflikt und Hass weiterzuschreiben.

