Für mehr als „Servus“: Miesbacher Mittelschüler entwickeln Bairisch-Übersetzungs-App

Solz auf den Bayrisch-Übersetzer sind (v.l.) Xaver Schwab, Simon Förg, Bence Kiss, Luca Esposito, Florian Huber, Programmierer Kilian Gaß und Lehrerin Anita Grundbacher. © Thomas Plettenberg

Dass Gaudi im Bairischen für Spaß steht, wissen die meisten. Andere bairische Wörter sind kaum mehr bekannt. An der Mittelschule Miesbach haben Schüler eine Übersetzungs-App entwickelt.

Miesbach – „Servus“. Ein geläufiger Ausdruck im Freistaat. Doch mit manchen Mundart-Begriffen haben selbst gebürtige Bayern ihre Schwierigkeiten. Deshalb haben Achtklässler der Mittelschule Miesbach nun unter der Leitung von Lehrerin Anita Grundbacher und dem Informatiker Kilian Gaß die App „Bayrisch-Übersetzer“ entwickelt. Sie richtet sich an all jene, die des Bairischen nicht mächtig sind. Der Bayrisch-Übersetzer spuckt für einen hochdeutschen Begriff das bairische Pendant aus.

Bei der Präsentation in der Mittelschule demonstrieren die Schüler die Funktion ihrer App. So kommt für „Hallo“ „Griaß Di“, für „Spaß“ „Gaudi“ und für „klebrig“ „pappig“ heraus. So weit, so bekannt. Andere bairische Wörter dagegen sind weitaus weniger geläufig. Zum Beispiel „Himmlitzen“, zu hochdeutsch Wetterleuchten. Mehr als 1000 Wörter sind in der App hinterlegt, deren Entwicklung das bayerische Kultusministerium im Rahmen des Programms „Praxis an Mittelschulen“ gefördert hat. Ziel des Programms ist es, durch Kooperation mit außerschulischen Fachkräften ein vorzeigbares Produkt zu entwickeln.

ChatGPT half bei der Programmierung

Das Spannende: Für die Programmierung der Anwendung nutzten die Schüler gezielt künstliche Intelligenz (KI) wie ChatGPT. Die Jugendlichen lernten, Vorgänge konkret in einem Text zu beschreiben. Die KI übersetzte diesen Text dann in einen Code, der fürs Programmieren nötig ist. Das alles fand im Rahmen des Informatikunterrichts mit nur zwei Schulstunden pro Woche statt. Die Schulklasse, die an diesem Projekt arbeitete, bildete dafür fünf Klein-Gruppen.

Ehrung: Beste Mittelschüler im Landkreis Miesbach ausgezeichnet

Nicht nur der Bayrisch- Übersetzer wurde entwickelt. Andere Gruppen arbeiteten an anderen Apps. Zum Beispiel eine, die beim Vokabellernen hilft oder Mathe-Nachhilfe gibt. Diese Apps konnten die Schüler jedoch nicht bis zum Ende des Projekts fertigstellen.

Kilian Gaß, der den Schülern Grundkenntnisse im Programmieren beibrachte, sagt: „Der Anfang war am härtesten, es war kein Vorwissen da.“ Anita Grundbacher fügt hinzu, wie dankbar sie für Gaß’ Hilfe gewesen sei. Als Lehrerin müsse sie alle Fächer unterrichten und habe daher nicht das nötige Fachwissen in Informatik.

Hilfe durch Profi

Gaß hingegen hat bereits mehrere Projekte an Schulen absolviert. Bislang immer an Gymnasien oder an Realschulen. Er betont, wie wichtig es sei, jedem eine Chance zu geben. Deswegen hat er jetzt ein Projekt an der Mittelschule durchgeführt. Solche Projekte seien für ihn mit hohem Arbeitsaufwand verbunden. Eine Doppelstunde muss er mit etwa sechs Stunden vor- und nachbereiten.

Ein Aufwand, der sich aus Sicht der Schüler gelohnt hat. Luca Esposito zum Beispiel sagt: „Es ist gut, ein Ergebnis zu sehen und sich auf die anderen Gruppenmitglieder verlassen zu können.“ Sein Mitschüler Xaver Schwab ergänzt: „Die gemeinsame Gruppenarbeit hat mir am meisten Spaß gemacht.“

Im Laufe des Sommers soll die App kostenlos im Google Play Store erhältlich sein.

Von Fiona Eder und Veronica Forsthuber