Für mehr Effektivität: Miesbach lässt sich von der Energiewende Oberland energetisch managen

Miesbach – Der Stadtrat von Miesbach hat der Energiewende Oberland (EWO) einstimmig die Durchführung des Energiemanagements der Kreisstadt übertragen. Ziel ist es dabei, einen aktuellen Überblick zu bekommen, wie sich Energieverbrauch und Einsparmöglichkeiten bei städtischen Gebäuden darstellen.

Welche Gebäude konkret unter die Lupe genommen werden, soll noch gemeinsam mit der EWO definiert werden.

Die Idee, die stadteigenen Gebäude energetisch zu analysieren und gegebenenfalls zu ertüchtigen, ist nicht neu. Bereits 2018 hatte der Stadtrat beschlossen, sich an einem Bundesprogramm zu beteiligen, doch lagen die Voraussetzung für eine Förderung nicht vor. Mehr Glück hatte die Kreisstadt 2019 mit ihrem Antrag für das Energiecoaching Plus. Im Anschluss wurde an ausgewählten Gebäuden der Stadt ein sogenanntes Benchmarking durchgeführt und das Ergebnis Mitte 2020 der Verwaltung nebst Gebäudereferent Manfred Burger (Grüne) vorgestellt.

Diese Aufbereitung hat sich laut Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) als kostengünstige Möglichkeit erwiesen, die aktuelle Situation darzustellen. Für 25 Gebäude der Kreisstadt wird dabei einmalig zum Start eine Gebühr über 2125 Euro fällig. Anschließend kommen pro Jahr 4250 Euro dazu.

Thema coronabedingt immer wieder verschoben

Da das Thema coronabedingt in der Folge immer wieder geschoben worden war, kam erst jetzt der Besuch von Energiemanager Andreas Scharli und seiner Mitarbeiterin Christiane Regauer im Stadtrat zustande. Beide stellten das Ergebnis des Energiecoachings vor. Untersucht wurden Rathaus, Bauhof, Feuerwehrhaus, Altes Krankenhaus, Warmfreibad, Waitzinger Keller, Krippe, Bücherei, Haindlkeller, Grund- und Mittelschule, Montessori-Kindergarten sowie Kindergarten und Grundschule Parsberg. Dabei lagen das beheizte Freibad, das Rathaus mit seiner Elektroheizung und der Kulturbetrieb Waitzinger Keller an der Spitze.

Laut Scharli erfasst man – wenn gewünscht – auch künftig Stamm- und Verbrauchsdaten, die man mit ähnlichen Gebäuden vergleiche. Dabei wird laut Regauer priorisiert – zuerst kämen jene Objekte an die Reihe, die hohen Verbrauch und hohe Kosten aufweisen.

„Teilnahme ist eine gute Sache“

Wie für Braunmiller ist auch für Burger die Teilnahme an diesem Angebot eine gute Sache, zumal die Durchführung über drei Jahre bis zu 70 Prozent gefördert werden soll und jederzeit kündbar sei. Seine Fraktionskollegin Astrid Güldner monierte dagegen, dass Miesbach nicht wie Hausham, Holzkirchen und Otterfing beim Energieeffizienznetzwerk dabei sei: „Ich halte gerade den Austausch mit anderen Kommunen für sehr wichtig.“

Diskussion um umstrittenes Nahwärme-Projekt

Dicke Luft gab es trotz aller Einigkeit am Ende doch noch. Markus Seemüller (FWG) nutzte die Gelegenheit, Energie-Experte Scharli nach der Sinnhaftigkeit des geplanten Nahwärmenetzes von Rathaus, Bücherei, Feuerwehr und Beamtenhaus zu fragen. Dabei gehe es um die Prüfung, ob sich mit anderen Maßnahmen als diesem von Bürgermeister Braunmiller angestoßenen und über 800 000 Euro teuren Projekt mehr Tonnen an CO2 einsparen lasse.

Vermerk im Protokoll

Braunmiller wies diese Anfrage zurück mit dem Hinweis, dass sie nicht das auf der Tagesordnung angegebene Thema betreffe. Was Nahwärme-Kritiker Seemüller wiederum nicht nachvollziehen wollte: „Wieso? Mich tät’s interessieren.“ Im Tagesordnungspunkt Verschiedenes legte Seemüller nach: „Ich stelle immer wieder fest, dass wir hier eine unterschiedliche Auffassung von Demokratie haben.“ Er protestiere, dass Braunmiller dem EWO-Fachreferenten „untersagt“ habe zu antworten, was auch im Protokoll festgehalten wurde. Scharli selbst sagte dazu, dass er zwar eine Meinung dazu habe, jedoch würde er gerne den beauftragten Planer einbeziehen, falls eine Stellungnahme gewünscht sei.

