Für mehr Präsenz in der Öffentlichkeit: Polizei startet Sicherheitswacht in Miesbach - Bewerber gesucht

Von: Dieter Dorby

Klares Bekenntnis zur Sicherheitswacht: Im Miesbacher Rathaus sprachen sich (v.l.) Dirk Schreyer, Vize-Präsident Frank Hellwig und Inspektionsleiterin Katharina Schreiber mit Bürgermeister Gerhard Braunmiller klar für die ehrenamtlichen Helfer aus. © ddy

Seit März liefen die Vorbereitungen für den Start der Sicherheitswacht in Miesbach – nun soll es endlich losgehen. Im Rathaus stellte die Miesbacher Polizei mit Inspektionsleiterin Katharina Schreiber das Projekt vor – um Vorurteile auszuräumen und um für ehrenamtliche Kräfte zu werben.

Miesbach – Präsent sein, wo die Polizei nicht präsent sein kann – diese Idee steht hinter der Sicherheitswacht, die nun auch in Miesbach eingeführt wird. Wie berichtet, gab der Stadtrat dazu im März grünes Licht. Jetzt, vier Monate später, sind die internen Vorbereitungen abgeschlossen – die Suche nach geeigneten ehrenamtlichen Helfern beginnt.

Beim Pressegespräch im Miesbacher Rathaus lag es Inspektionsleiterin Katharina Schreiber gestern vor allem am Herzen, mögliche Vorurteile gleich zu Beginn auszuräumen: „Die Sicherheitswacht ersetzt nicht die Polizei, sondern sie dient als sinnvolle Ergänzung und Bindeglied.“ Denn die Polizei könne nicht überall Präsenz zeigen.

Als Beispiel verwies sie auf Michael Schabdach, der in Schliersee für die Sicherheitswacht unterwegs ist. Seine Erfahrung aus zwei Jahren seien überaus positiv. In erster Linie fungiere er als Ansprechpartner für die Leute. Dabei ist er unterwegs im Kurpark und beim Seefest sowie im Winter in ruhigeren Seitenstraßen. Meist seien die Leute, die er ansprechen muss, einsichtig.

Gute Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion

Und falls nicht, ist die Sicherheitswacht durchaus mit Kompetenzen ausgestattet. Neben den allgemeinen Rechten zu Notwehr und Nothilfe können die Ehrenamtlichen Platzverweise aussprechen, Befragungen durchführen, Identitäten feststellen und im Notfall per Funk Unterstützung bei der Polizei anfordern. In der 40-stündigen Ausbildung wird ihnen dazu der rechtliche und technische Hintergrund vermittelt. Die Zusammenarbeit mit der Inspektion Miesbach funktioniere sehr gut, so Schabdach.

„Gelebte Zivilcourage“

Auch Erste Hilfe gehört zur Ausbildung, wie Frank Hellwig, Vize-Präsident des Präsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim, ergänzt: „Es ist ein wichtiger Punkt, dass die Sicherheitswacht auch Hilfe leisten kann.“ Die Aufwandsentschädigung sei bewusst gering gehalten. „Motivation soll nicht das Geld sein, sondern die Bereitschaft zum Engagement.“ Oder wie es Dirk Schreyer, stellvertretender Sachbereichsleiter Ordnungs- und Schutzaufgaben in Rosenheim, beschreibt: „Es ist gelebte Zivilcourage.“ Rambo-Naturen – das betonen alle – sind dafür nicht zu gebrauchen, denn negative Auftritte fallen negativ auf Polizei und Sicherheitswacht zurück.

Bewerber gesucht

Eine Kandidatin wurde für Miesbach bereits gefunden – nun sollen mit dem öffentlichen Aufruf weitere geeignete, besonnene Helfer folgen. Minimum sind zwei Freiwillige, um gemeinsam auf Streife zu gehen. Mögliche Einsatzgebiete sind laut Tanja Zehetmair, die das Projekt bei der Inspektion betreut, neben Ereignissen wie Volksfest und 1000-Lichterglanz auch Bereiche, „wo sich die Bürger mehr Präsenz wünschen“. Auf diese Weise bekomme auch die Polizei einen besseren Überblick über Problembereiche. Bürgermeister Gerhard Braunmiller begrüßt diesen Schritt: „Ich sehe viele Vorteile.“

Voraussetzungen für den Dienst bei der Sicherheitswacht

Wer sich für den Dienst bei der Sicherheitswacht bewerben will, muss einige Voraussetzungen beachten. So müssen Bewerber mindestens 18 Jahre oder maximal 62 Jahre alt sein, weil der Dienst nur bis zum 67. Lebensjahr durchgeführt werden kann. Begrüßt wird zudem die deutsche Staatsangehörigkeit sowie auf eine abgeschlossene Schul- und Berufsausbildung.



Wichtig sind das Beherrschen der deutschen Sprache und ein Bekennen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Deshalb ist die deutsche Staatsangehörigkeit keine zwingende Voraussetzung. Ebenso können sich Studenten bewerben, die noch keine Berufsausbildung haben.



Pro Stunde werden acht Euro gezahlt – als Aufwandsentschädigung, nicht als Einkommen. Minimum werden fünf Stunden pro Monat erwartet. Die Termine sollen in Absprache stattfinden, nicht als fester Dienstplan.



Laut Dirk Schreyer vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd geht es nun darum, geeignete Bewerber zu finden. Sie werden dann über 40 Stunden ausgebildet und auf den Dienst vorbereitet. Idealerweise kann es im Herbst losgehen. Bewerbungen nimmt die Inspektion in Miesbach entgegen. Sie erteilt auch Auskünfte unter Telefon 08025/2990.

Weitere Infos

zur Sicherheitswacht gibt die Polizeiinspektion Miesbach am Donnerstag, 20. Juli, von 9 bis 12 Uhr am Infostand am Lebzelterberg im Rahmen des Grünen Marktes. Auch für Schliersee wird weiter gesucht.

ddy