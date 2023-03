„Für mich musste ein Programm geändert werden“: Maier-Kleeblatt über das Leben mit Doppel- und Dreifach-Namen

Von: Dieter Dorby

Rudolf Maier-Kleeblatt-Neuhäusler. © THOMAS PLETTENBERG

Die Grünen wollen das deutsche Namensrecht reformieren und neue Kombinationen erlauben. Für Rudolf Maier-Kleeblatt, Dirigent und Intendant des Freien Landestheaters Bayern, eine gute Idee, wie er im interview erklärt.

Miesbach – Man kennt ihn, und vielleicht geht deshalb sein Name flüssig über die Lippen. Rudolf Maier-Kleeblatt ist als ehemaliger Schullehrer sowie Künstler und Intendant des Freien Landestheaters Bayern (FLTB) bekannt. Mit seinem Doppelnamen ist der Miesbacher geradezu prädestiniert für eine Bewertung der Pläne der Grüne, das Namensrecht zu lockern. Ein Gespräch mit unerwarteten Einblicken.

Herr Maier-Kleeblatt, es geht um das Namensrecht, das die Grünen reformieren wollen.

Ach, dieses verdammte Namensrecht.

Strenge Regeln

Wieso?

Weil ich ja drei Namen habe: Maier-Kleeblatt-Neuhäusler. Mein Künstlername ist Maier-Kleeblatt, aber lieber wäre mir Kleeblatt-Neuhäusler oder nur Neuhäusler gewesen. Aber das ging nicht.

Das müssen Sie erklären.

Mein Geburtsname ist Maier. Mit meiner ersten Ehe wurde daraus Maier-Kleeblatt. Nach meiner Scheidung habe ich dann wieder geheiratet.

„Ich wollte mich vom Maier trennen“

Nämlich Elisabeth Neuhäusler, Behindertenbeauftragte der Stadt Miesbach und Opernsängerin beim FLTB.

Ja. Eigentlich wollte ich mich damals vom Maier trennen, aber das war nicht erlaubt. Was aber möglich war, war ein dritter Name, was heute wiederum nicht mehr geht. Seitdem heiße ich Maier-Kleeblatt-Neuhäusler, und so steht es im Ausweis. Bekannt bin ich als Maier-Kleeblatt.

„In Brasilien heiße ich Neuhäusler“

Das ist echt ziemlich lang. Insgesamt hat der Nachname 24 Buchstaben, mit dem Rudolf sind es 30.

Ja, diese Länge hat auch schon echte Probleme gemacht. Als wir 1995/96 für zwei Jahre nach Brasilien gegangen sind, musste das Programm bei der Behörde geändert werden, weil mein Name nicht in die Maske gepasst hat. Aber so heiße ich, und darauf habe ich damals auch Wert gelegt.

Warum wollten Sie sich vom Maier trennen?

Vom Maier habe ich genug gehabt. Maier, Reiher, Geier – das habe ich mir oft in der Schule anhören müssen. Aber in erster Linie geht es mir um meine Kinder. Ich habe zwei aus erster und zwei aus zweiter Ehe. Und ich finde, die Eltern sollten so heißen wie die Kinder. Andererseits war ich damals schon zehn Jahre als Maier-Kleeblatt unterwegs und unter diesem Namen bekannt. Mit Ausnahme in Brasilien. Dort kennt man mich unter Neuhäusler.

„Dieser Name ist ein Konversations-Opener!“

Müssen Sie Ihren Namen oft buchstabieren?

Ja. Beim Maier ist es die Schreibweise. Bei Kleeblatt kommt die Frage, wie ich zu diesem Namen komme. Und dann noch, wie man Neuhäusler schreibt: ä oder e? Dieser Name ist ein Konversations-Opener!

Da wäre eine Namensrechtsnovelle für Sie doch interessant, oder?

Das muss erst mal kommen – vorher braucht man nichts machen. Aber vielleicht ändere ich ihn doch noch in Neuhäusler, wenn ich nicht mehr so aktiv bin. Auch eine Frage: Welcher Name soll auf meinem Grabstein stehen? Doch Kulturpreisträger Maier-Kleeblatt? Dazu habe ich noch keine abschließende Meinung. Aber eine Änderung ist wohl wahrscheinlich.

