Für zwei Millionen Euro: Frauenschulstraße in Miesbach wird saniert

Es ist die mit Abstand größte und teuerste Straßenbaumaßnahme der Stadt Miesbach in diesem Jahr: Zwei Millionen Euro wird die Sanierung der Frauenschulstraße kosten.

Miesbach – Massive Setzungen und Asphaltausbrüche, kein getrennter Kanal für Regen- und Schmutzwasser, unzählige Wasserrohrbrüche: Die Frauenschulstraße in Miesbach ist durch. Von allen Verkehrswegen in der Kreisstadt sei diese in den 1950er- und 1960er-Jahren angelegte Haupterschließungsstraße mit „am schlechtesten beinander“, machte Jürgen Brückner, Tiefbautechniker im Miesbacher Rathaus, nun im Stadtrat deutlich. Ziemlich genau 40 Jahre nach der letzten größeren Sanierung soll die Frauenschulstraße für fast zwei Millionen Euro umfangreich erneuert werden. Die Fertigstellung ist für Sommer 2021 geplant, berichtete Brückner.

Der Zeitdruck für das Vorhaben rührt nicht nur vom bekanntermaßen schlechten Straßenzustand. Auch das mögliche neue Wohngebiet Am Gschwendt hat der Stadt die Bedeutung der Sanierung vor Augen geführt. Das aktuell vorhandene Mischwasserkanalsystem sei für den Anschluss weiterer Häuser nicht ausreichend dimensioniert, erklärte Brückner. Schon jetzt würden mäßige Regenfälle zu einer starken Auslastung führen. Höchste Zeit also, einen neuen Kanal für Oberflächenwasser in der Frauenschulstraße zu verlegen. Im Anschluss müssten laut Brückner eine „erhebliche Zahl an Grundstücken“ im Bereich Frauenschul-, Karlinger- und Düllstraße an das neue Trennsystem angeschlossen werden.

Umfangreiche Arbeiten stehen ferner im Bereich Trinkwasser an. Nicht nur im Bereich der Frauenschulstraße, sondern auch am Schopfgraben und in der Schützenstraße müssten Hauptleitungen und Hausanschlüsse erneuert und bestehende Rohrbrüche beseitigt werden. Obendrein würden etliche Verbindungen trotz fehlender Dienstbarkeiten auf Privatgrund verlaufen. „Auch das werden wir bereinigen und die Leitungen auf öffentliche Flächen umlegen“, erklärte der Tiefbautechniker. Leerrohre für Glasfaserkabel würden selbstverständlich auch eingebracht, bestätigte Brückner auf Nachfrage von Florian Ruml (FWG).

Alle genannten Maßnahmen sollen innerhalb eines Jahres erledigt sein. Der Startschuss des ersten Bauabschnitts im nördlichen Bereich von der Einmündung Von-Vollmar-Straße bis zur Karlingerstraße fällt bereits heuer im August, spätestens Ende Oktober soll der neue Asphalt aufgebracht sein. Der Vollausbau im südlichen Bereich der Frauenschulstraße folgt dann nach dem Frostende im Frühjahr 2021.

Bevor die Bagger anrollen, sind laut Brückner noch einige Probebohrungen bis in eine Tiefe von zwölf Metern notwendig. Das Bergamt Süd habe bestätigt, dass vor allem im Bereich der Karlinger- und Düllstraße in der Vergangenheit hohe Bergbauaktivitäten stattgefunden hätten. Diese würden zum Teil auch die erfolgten Setzungen des Untergrunds erklären, so Brückner. Sollten Hangsicherungsmaßnahmen notwendig werden, könnten sich die Baukosten im ungünstigsten Fall um rund zehn Prozent erhöhen. Immerhin rechnet der Tiefbautechniker – anders als jüngst beim Vollausbau der Münchner Straße – nicht mit Altlasten, die teuer entsorgt werden müssen.

Gegenwind im Stadtrat gab es keinen für das Großprojekt. Der Beschluss für die Planung und Ausschreibung fiel einstimmig. Die Umleitung während der Bauzeit sowie die Anfahrt für die Baufahrzeuge werde unter anderem über die erst 2019 fertigsanierte Von-Vollmar-Straße erfolgen, teilte Brückner auf Nachfrage von Hedwig Schmid (SPD) hin mit. „Der neue Untergrund hält schon was aus.“

Für Paul Fertl (SPD) standen vor allem die positiven Folgen der Kanaltrennung im Vordergrund. „Damit tun wir der Umwelt etwas Gutes und schaffen die Voraussetzungen für den dringend notwendigen sozialen Wohnungsbau.“