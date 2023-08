Fun For Followers aus Miesbach: Wenn die Väter mit den Söhnen...

Zwei plus zwei macht Rock: Die Band Fun For Followers mit (v.l.) Beni Hasl, Markus Seemüller, Leo Decrusch und Jürgen Hasl im Probenraum.

Diese Band ist Familiensache: Bei Fun For Followers aus Miesbach rocken zweimal Vater und Sohn.

Miesbach – Miesbachs Musikerlandschaft in Sachen Rockbands besteht aus einer großen Familie, sagt Markus Seemüller. In seiner eigenen Band vereint der Bassist gleich zwei kleine Familien: Zusammen mit Sohn Leo Decrusch (Schlagzeug) und dem Vater-Sohn-Gespann Jürgen (Gitarre, Gesang) und Beni (Gitarre) Hasl bildet der 50-Jährige die Band Fun For Followers. Und der Name scheint Programm: Es geht den vier Musikern vor allem um den Spaß am gemeinsamen Musizieren. Die Follower, Neudeutsch für Unterstützer oder auch Fans, dürften nicht lange auf sich warten lassen.

Zwei musikalische Familien finden zusammen

Wie es zu dem Namen gekommen ist, erklärt Seemüller in wenigen Worten: „Uns hat der Name Fridays for Future inspiriert und gefallen.“ Die Wahl auf Fun For Followers sei dann spontan gekommen: Für einen Auftritt habe man einfach einen Namen gebraucht. Wie überhaupt auch die Idee zur Bandgründung spontan gekommen sei: „Die Jungs haben schon zusammen Musik gemacht, und da haben wir einfach gefragt, ob wir nicht mal was zusammen machen wollen“, erinnert sich Seemüller. Und das habe dann überraschend gut funktioniert. Wenn das Menschliche nicht passt, würden sie das Projekt auch nicht verfolgen, darin sind sich die vier Musiker einig.

Schlagzeuger Leo (18) und sein Kumpel Beni (21) an der Gitarre kennen sich aus anderen Miesbacher Bands, Square Punch etwa oder Paradime. Leo Decrusch geht noch zur Schule, nächstes Jahr steht das Abitur an. Und danach? „Ich würde schon gerne Musik studieren“, sagt er. Beni Hasl ist für Sportwissenschaften an der TU München eingeschrieben.

Die Väter kennen sich ebenfalls, haben zuvor aber nie zusammen musiziert. Seemüller, Agraringenieur und Nebenerwerbslandwirt, war Bassist bei Föhnsturm. Und der 56-jährige Hasl, der im Hauptberuf als Finanzbeamter tätig ist, musiziert seit 40 Jahren in verschiedenen Tanz- und Unterhaltungsbands. Zwei musikalische Familien also, die nun in den Fun For Followers zusammengekommen sind.

Geprobt wird auf dem Bauernhof

Im Frühjahr 2022 kam die erste Idee auf, man traf sich im Probenraum auf Seemüllers Bauernhof oberhalb von Miesbach. Ein idealer Ort, um Musik zu machen: ringsum sind nur Wald und Wiese – und 17 Kühe. Die scheint der rockige Sound, der aus dem umgebauten Stadel klingt, nicht zu stören. Und so hören sie in regelmäßigen Abständen etwa die rockigen Riffs von Bon-Jovi-Songs, aber auch Eigenkompositionen: „Mountains“ etwa, ein Stück, das nicht zuletzt vom Ausblick aus dem Probenraum inspiriert ist.

Neun Titel haben Fun For Followers in ihrem Repertoire. Ziel ist es, bald zu einem abendfüllenden Programm zu kommen – und dieses dann bei Auftritten zu präsentieren. Doch Aspirationen, berühmt zu werden, haben die vier Musiker erst mal nicht. „Es ist komplett stressfrei“, sagt Drummer Leo Decrusch. Und Vater Markus ergänzt: „Alles kann, nichts muss.“ Auch für Gitarrist Beni Hasl ist klar, dass die Band kein kommerzielles Projekt ist. Im Mittelpunkt stehe die „Qualitätszeit“: „Es ist einfach genial, mit dem Vater eine gute Zeit zu haben.“

„Die Jungen spielen uns an die Wand“

Und davon profitieren beide Seiten, das wird schnell klar. Die Älteren können ihre Erfahrung weitergeben – dass man etwa bei Auftritten immer ein zweites Kabel für den Verstärker dabei haben sollte. Und die Jungen begeistern mit ihrer Spritzigkeit an den Instrumenten die Väter. „Die Jungen spielen uns an die Wand“, sagt Papa Hasl und lacht. Und schiebt hinterher: „Es war bei den Auftritten schon toll zu sehen, wie gut die Buben da funktioniert haben.“ Papa Seemüller ergänzt: „Es ist ein Riesenglück, wenn der Sohn sagt, das macht Spaß.“

Drei Auftritte hatten Fun For Followers bereits, in der Weyhalla und zweimal im Rahmen des Festivals LandkreisTalente (wir berichteten). Und sie haben Ideen für weitere Gigs: „Eigentlich bräuchte es bei jedem Stadtfest eine Bühne, bei der Nachwuchsbands spielen können“, sagt Gitarrist Beni Hasl. Wenn dabei Seemüller, Decrusch und die Hasls auftreten, sollte für Fun gesorgt sein – bei Band und Fans gleichermaßen.

Zur Serie

Pop, Rock & Co. sind ihr leidenschaftliches Hobby – ob im Probenkeller oder auf der Bühne. In dieser Reihe verraten uns Bands aus dem Landkreis Miesbach mehr über sich und darüber, was sie antreibt.

Andreas Wolkenstein