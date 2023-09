Aiwanger schart Anhänger hinter sich

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Ohne Manuskript voll in seinem Element: Hubert Aiwanger bei seiner Rede im Bräuwirt in Miesbach. © Thomas plettenberg

Mit Aiwanger, Piazolo und Streibl hatten die Freien Wähler bekannte Namen für ihre Wahlveranstaltung in Miesbach aufgefahren. Die Flugblatt-Affäre kam nur am Rande zur Sprache.

Miesbach – Das, was die rund 150 Gäste im dampfig-heißen Festsaal des Bräuwirts erwartete, war eine sauber-konzipierte und dramaturgisch durchdachte Wahlveranstaltung, bei der die Partei-Prominenz unter Applaus ihr ganzes Gewicht in die Waagschale warf. Begrüßt wurden sie von der Kreisvorsitzenden Gisela Hölscher, die gleich in medias res ging und mit Blick unter anderem auf die falsch bestellten Schwellen für die bereits schon einmal über Wochen lahmgelegte Bahnstrecke nach Lenggries forderte: „Wir müssen anpacken!“

Streibl: „Wollen uns nicht reinreden und uns nichts vorschreiben lassen“

Fraktionsvorsitzender Florian Streibl aus Oberammergau ließ die Herausforderungen wie Errungenschaften der Freien Wähler in den vergangenen fünf Jahren, seit sie in der Regierungsverantwortung stehen, Revue passieren. Streibl forderte von der CSU, mit dem Koalitionspartner zusammenzustehen und den Einzelnen zu schützen. Er verurteilte den Umgang mit Parteichef Hubert Aiwanger in der Flugblatt-Affäre, berief sich auf Artikel 1 des Grundgesetzes, dass die Würde des Menschen unantastbar sei, und wetterte gegen die Berliner Ampel: „Wir stehen fürs ‚Leben und leben lassen‘ und wollen uns nicht reinreden und uns nichts vorschreiben lassen.“

Piazolo spricht von „harten Tagen“

Direktkandidat Martin Rosenberger aus Geitau nahm die Vorlage auf und positionierte unter Applaus seine Ziele zum Thema Wasser, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft sowie Erhalt des Krankenhauses Agatharied. Von zuletzt „harten Tagen“ sprach Kultusminister Michael Piazolo. Die Freien Wähler hätten sie nur durchgestanden, weil sie und die Mehrheit der Bevölkerung in der Flugblatt-Affäre hinter Aiwanger stünden. „Die vielen Zeichen aus der Bevölkerung wärmen das Herz und stärken den Rücken“, sagte er. Aus dem Publikum gab’s hierfür Applaus und zustimmende Worte.

Frenetischer Begrüßungsapplaus für Aiwanger

Dann betrat der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister den Saal. Aiwanger kam geradewegs aus Franken und durchschritt zu den Marsch-Klängen von „Mein Heimatland“ selbstbewusst grüßend, händeschüttelnd und winkend den Saal, der sich erhoben hatte und ihn unter frenetischem Applaus begrüßte. Er hängte seine Trachtenjoppe über den Stuhl und sprang aus dem Stand auf die Bühne, wo er zu einer 45-minütigen Rede ohne Manuskript anhob.

Vize-Ministerpräsident nimmt kein Blatt vor den Mund

Aiwanger nachm sprachlich kein Blatt vor den Mund, als er gegen die „Lahmlegung halb Bayerns“ durch weitere Nationalparks und die SPD sowie die Grünen wetterte, die eine Politik ohne Rückkopplung betrieben und die Menschen wie Hanswursten behandelten. Die Freien Wähler indes machten Politik mit den Bürgern. Er beschwor die Wähler, auf „alle gesellschaftlich stabilisierenden Organisationen“ zu bauen und mehr auf das „Bewährte“ zu setzen. „Schluss mit der überzogenen Scheinheiligkeit und dem Zeitgeist, der alles infrage stellt und bis auf den Grund aufbohren will“, rief er.

Zum Abschluss die Bayernhymne

Aiwanger hatte zu allen aktuellen Themen – von der Anbindehaltung und dem Wolf über das Heizungsgesetz und den Pflegenotstand bis hin zur Erbschaftssteuer und den Wasserstoffantrieb etwas zu sagen. Und er sprach Tacheles. Nur kurz ging er auf die Flugblatt-Affäre ein. „Die Grünen wollten die Freien Wähler massiv schwächen, als pünktlich zum Start der Briefwahl eine schlecht recherchierte Schmutzkampagne geführt wurde“, sagte er. „Aber der Schuss ging nach hinten los, und jetzt haben sie den Ruß im Gesicht.“ Ansonsten schien die Angelegenheit für ihn beendet zu sein. Zum Abschluss erhoben sich die Besucher und sangen gemeinsam die Bayernhymne – ganz im Sinne von Aiwanger, der sich an diesem Abend stark machte für das „Bayerisch-Sein“.