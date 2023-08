FW-Kandidaten zu Kritik an Aiwanger: „Verwerfliche Hetze so kurz vor der Wahl“

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Hubert Aiwanger sorgt wieder einmal für Schlagzeilen © Arndt Pröhl

Ein vor 35 Jahren verteiltes antisemitisches Flugblatt bringt Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger in Erklärungszwang. Die Freien Wähler im Landkreis Miesbach sehen eine Kampagne.

Landkreis – Übers Wochenende war Martin Rosenberger viel am Telefon. Nicht nur die Folgen des meteorologischen Unwetters hielten den Landwirt aus Geitau (Gemeinde Bayrischzell) in Atem, sondern auch die Wellen, die der politische Sturm um Hubert Aiwanger auftürmt. „Ein ernstes Thema“, sagt der Landtagskandidat der Freien Wähler über die Enthüllungen zu einer möglichen Beteiligung Aiwangers an der Verteilung eines antisemitischen Flugblatts vor 35 Jahren. Doch in seinen vielen Gesprächen mit politischen Weggefährten und Bürgern habe er den Eindruck mitgenommen, dass der Wirtschaftsminister trotz der Vorwürfe weiterhin als „guter Mann“ wahrgenommen werde, für den wie für jeden anderen auch zunächst die Unschuldsvermutung gelten müsse.

Martin Rosenberger appelliert an den „gesunden Menschenverstand“. © THOMAS PLETTENBERG

Auch Rosenberger selbst appelliert, sich im Umgang mit der Problematik am „gesunden Menschenverstand“ zu orientieren. Die Inhalte des „Pamphlets“ seien freilich „aufs Schärfste zu verurteilen“ und mit den traditionell-christlichen Werten der Freien Wähler nicht vereinbar. Dass so lange zurückliegende Vorgänge allerdings ausgerechnet kurz vor der Landtagswahl ans Tageslicht gekommen sind, lässt Rosenberger eine „Schmutzkampagne“ zumindest nicht ausschließen. Zumal nach wie vor eindeutige Beweise zur Beteiligung Aiwangers fehlen würden.

FW-Kreisvorsitzende erhält Solidaritätsbekundungen zu Aiwanger

„In dubio pro reo“ – im Zweifel für den Angeklagten – lautet auch für die FW-Kreisvorsitzende Gisela Hölscher das Gebot der Stunde. Als „unfair“ bezeichnet Hölscher die auslösende Berichterstattung der SZ und wirft gleichzeitig den politischen Gegnern vor, eine „verwerfliche Hetze“ gegen den stellvertretenden Ministerpräsidenten zu veranstalten. Dass sie mit dieser Meinung nicht allein ist, macht Hölscher an „vielen Solidaritätsbekundungen“ fest, die sich auch aus anderen politischen Lagern erhalten habe.

Lesen Sie auch: Aiwanger redet Klartext bei Hegeschau in Miesbach

Negative Folgen für den Ausgang der Landtagswahl sehen derzeit weder Direktkandidat Rosenberger noch Listenkandidatin Hölscher. „Die Wähler kennen uns aus der örtlichen Politik“, sagt die Waakirchnerin Hölscher. So werde man weiterhin mit den eigenen Fähigkeiten und Zielen um Stimmen werben. „Am Ende zählt die eigene Person mehr als die Landespolitik“, ist auch Rosenberger überzeugt.

Gisela Hölscher sieht eine „verwerfliche Hetze“ gegen Aiwanger. © THOMAS PLETTENBERG

Kandidaten glauben an Fortführung der Regierungskoalition

Zum weiteren politischen Schicksal Aiwangers wollen die beiden Kandidaten nicht spekulieren. Dass Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seinen Stellvertreter am Montag vor einen Sonder-Koalitionsausschuss geladen hat, bewerten sie aber als positiv. „Es ist immer besser, wenn man miteinander als übereinander redet“, sagt Hölscher. Noch dazu, wenn man in einer Koalition partnerschaftlich verbunden sei. Das Interesse der CSU an einer Fortführung dieser Regierung ist für Rosenberger weiter vorhanden. „Sie werden kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit Grünen oder SPD haben“, ist der Direktkandidat überzeugt. Folglich werde die CSU auch das „heiße Eisen“ in der Causa Aiwanger nur sehr behutsam anfassen.

Auch interessant: Nach Auftritt bei umstrittener Demo: FW im Landkreis verteidigen Hubert Aiwanger

Hölscher ist überzeugt, dass die Freien Wähler auch diesen Sturm um ihren Landesvorsitzenden aushalten werden. „Das bringt der allgemeine Aufwind für uns eben mit sich.“

sg