Mehrweg-Pflicht: Gastronomen im Landkreis Miesbach verunsichert - „Keiner weiß irgendetwas“

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Müll oder Mehrweg: Die ökologische Alternative nutzen bisher nur wenige Gastronomen. Unser Bild zeigt wiederverwendbares Geschirr der Bäckerei Perkmann – neben klassischen Einwegverpackungen. © Thomas Plettenberg

Seit Beginn dieses Jahres sind Gastronomen im Landkreis von der bundesweiten Mehrwegangebotspflicht betroffen. Mit der Umsetzung tun sie sich aber schwer.

Landkreis – Die Gastronomen müssen für To-Go-Menüs, die sonst in Einwegkunststoff verpackt werden, eine Mehrweg-Alternative anbieten. Doch der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist groß, wie die Recherche der Heimatzeitung zeigt. Viele Betriebe wissen noch gar nichts vom neuen Verpackungsgesetz und möchten sich dazu nicht äußern. Andere suchen passende Lösungen, werden aber nicht sofort fündig. Insgesamt tun sich viele Gastronomen bei der Umsetzung noch schwer.

Wirtesprecherkritisiert den Zeitpunkt

Hans Vogel vom Landgasthof Altwirt in Großhartpenning ist einer derer, die das neue Verpackungsgesetz kritisch sehen. Er hatte bisher so gut wie kein To-Go-Geschäft und sagt: „Ich will das auch künftig nicht forcieren.“ Gutes Essen sei zum genießen und zelebrieren da – und nicht dafür gemacht, es lauwarm nach Hause zu fahren.

Vor allem aber, sagt Vogl, habe die Branche momentan ganz andere Probleme als Mehrweg-Verpackungen. „Wir haben Personalmangel, hohe Strom- und Energiekosten, das sind die aktuellen Themen.“ Das neue Gesetz komme deshalb zur Unzeit. „Wenn ich keinen Koch habe, brauche ich auch keine Mehrweg-Verpackungen.“

In seiner Rolle als Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA im Landkreis Miesbach ergänzt Vogl: „Die meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben ganz andere Sorgen.“ Für „sehr schwierig“ hält Vogl auch die Ausgestaltung des Gesetzes: Kleine Läden (siehe Kasten) sind von der Mehrweg-Pflicht überwiegend ausgenommen – in den Augen des Wirtesprechers sind das aber die größten Verursacher von Verpackungsmüll. Tatsächlich dürften etwa die meisten Dönerimbisse aufgrund ihrer Ladengröße nicht betroffen sein.

Im Altwirt will Vogl deshalb „schauen, was die Zeit bringt“. Er könne anhand der Rechnungen belegen, dass sich sein To-Go-Geschäft auf maximal zwei Einzelfälle pro Woche beschränke. In der benötigten Kleinmenge, meint der Wirt, bekomme er nicht einmal die passenden Mehrwegboxen.

Unsicherheit ist bei Gastronomen groß

Auch Orlando Franco von der gleichnamigen Pizzeria in Holzkirchen sagt zum Thema Mehrweg-Verpackungen: „Keiner weiß irgendetwas und jeder erzählt etwas anderes.“ Pizzakartons seien offenbar ausgenommen, gleiches gelte wohl für Alu-Schalen, die Franco für Pasta, Salate und Beilagen verwendet. „Einweg-Kunststoff habe ich nicht, weil sich das durch die Wärme verformt“, erklärt der Gastronom. Immerhin habe sein Großhändler nun erklärt, er dürfe seine Verpackungen weiterverwenden.

Aber: „Ich habe wenig Kunden, die etwas mitnehmen.“ Die meisten Gäste kämen zum Essen ins Restaurant. „Ein Thema ist Mehrweg aber schon“, sagt Franco. Der Gastronom, der seit 40 Jahren im Geschäft ist, sorgt sich nun etwa um den Lagerplatz, sollte er doch Mehrweg-Verpackungen vorhalten müssen. „Viele Gastronomen werden ihr Außer-Haus-Geschäft dann einstellen.“

Fast-Food-Restaurant nur partiell betroffen

Die umfassenden Vorgaben aus dem Verpackungsgesetz machen auch vor der amerikanischen Fast-Food-Restaurant-Kette McDonald’s nicht halt. Auf seiner Internetseite informiert McDonald’s darüber, dass es in Zukunft in allen Filialen in Deutschland ein einheitliches Pfand-System einführt. Beim Kauf von Getränken erhalten die Kunden auf Wunsch einen Mehrwegbecher gegen einen Pfandbetrag im Wert von zwei Euro. Der Becher kann an jedem deutschen McDonald’s-Restaurant und McDrive zurückgegeben werden. Speisen sind hierbei nicht von der Umstellung betroffen. Die Mehrwegpflicht gilt für Verpackungen aus Kunststoff. Da McDonald’s seine Speisen in Papier verpackt, muss hier keine Mehrweg-Alternative angeboten werden.

Einzelne Wirte verzichten auf Einweg

Während die Mehrwegpflicht eigentlich nur das Angebot einer Alternative für Einwegkunststoff vorschreibt, geht der Gasthof Maximilian in Gmund noch etwas weiter: Die Wirtschaft nimmt den Gästen die Entscheidung zwischen Einweg- oder Mehrwegverpackung ganz ab. „Bei uns muss man sein eigenes Geschirr mitbringen“, erklärt Martina Gartenleitner, Geschäftsleiterin des Maximilians. Um die zehn Abholungen pro Tag habe man im Gasthof, erklärt Gartenleitner.

Kontrolle durchs Landratsamt offen

Wie und wann die Umsetzung des neuen Gesetzes im Landkreis kontrolliert wird, ist derweil offen. Sophie Stadler, Sprecherin des Landratsamts, erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Leider wirft die neue Regelung auch für uns mehr Fragen als Antworten auf.“ Der Fachbereich Wasser, Abfall, Bodenschutz, der eigentlich für die Überwachung abfallrechtlicher Gesetze zuständig sei, wurde „erst jetzt im Januar erstmals mittels eines Ministerialschreibens über die neuen Regeln informier“. In der Folge sei noch unklar, ob, wann und wie kontrolliert werde. Auch die Schnittstelle zur VIVO, Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft, sei noch nicht klar. Stadler erklärt, als Tochterunternehmen des Landkreises bestehe hier jedoch ein Austausch. Rund um das neue Abfallgesetz werde man sich eng abstimmen.