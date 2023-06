„Gaunerzinken“ beunruhigen Anwohner in Miesbacher Siedlung - Polizei nimmt Sorgen ernst

Von: Sebastian Grauvogl

Verdächtig: eins der Symbole in der Holzfassade. © Privat

Verdächtige Beobachtungen haben Anwohner im Miesbacher Ortsteil Schweinthal gemacht: Unbekannte sind dort herumgeschlichen und haben Symbole in eine Holzwand geritzt. Sind es Gaunerzinken?

Miesbach – Wer im Urlaub richtig abschalten will, denkt ganz bewusst nicht zu oft an zu Hause. Christian Rittinger aus Miesbach fällt das allerdings aktuell ein bisschen schwer. Zunächst habe ihm ein Nachbar berichtet, dass ein verdächtig wirkender Unbekannter durch seine Wohnsiedlung im Ortsteil Schweinthal schleichen würde. Das allein hätte den pensionierten Polizeibeamten, der aktuell in Italien weilt, wohl noch nicht übermäßig stark beunruhigt. Die Fotos, die ihm seine Tochter aber zwei Tage später schickte, ließen ihn dann doch mehr aufhorchen: Unbekannte haben mit einem spitzen Gegenstand mehrere Markierungen in die Holzfassade seines Hauses geritzt: „Gaunerzinken“, ist Rittinger überzeugt. Geheime Codes also, mit denen sich potenzielle Diebe zeigen, wo sich ein Einbruch lohnen könnte. Zum Beispiel eben, wenn die Bewohner wie in Rittingers Fall gerade verreist sind.

Die Tochter des Miesbachers fackelte nicht lange und verständigte die Polizeiinspektion Miesbach. Vier Beamte hätten sich daraufhin die eingeritzten Zeichen vor Ort angeschaut. Wie der stellvertretende Dienststellenleiter Simon Irger auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, lassen sich die Symbole nicht eindeutig dem bei der Polizei vorliegenden Katalog von typischen Gaunerzinken zuordnen. Auch sei es eher unüblich, dass diese ins Holz eingeritzt werden. „Normalerweise verwenden Verdächtige Kreide, die sich leichter wieder entfernen lässt, um Spuren zu verwischen“, erklärt Irger.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Dennoch nehme die Polizei die Sache ernst. Vorerst habe man ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem werde man die Siedlung im Einsatzplan für den Streifendienst verstärkt berücksichtigen. Da die Polizei natürlich nicht rund um die Uhr in Schweinthal präsent sein kann, bittet Irger die Anwohner, selbst wachsam zu bleiben und bei weiteren Beobachtungen sofort die Polizei zu verständigen. Vor allem dann natürlich, wenn wieder eine verdächtige Person in der Siedlung unterwegs ist.

Rittinger sorgt derweil auch technisch vor. Er lässt in Kürze zwei Überwachungskameras installieren.

