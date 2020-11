Die Gebirgsschützen haben sich nach der von ihrem Bundesfähnrich Anton Linsiger am Montag in Miesbach organisierten Demo von dessen geäußerten Meinungen distanziert.

Landkreis – Die am Montag von Anton Linsinger in Miesbach organisierte Demonstration hat bei einigen Gebirgsschützen für Gesprächsstoff gesorgt. Zwar hatte Linsinger die Demo als Privatmann organisiert. Weil er aber als Bundesfähnrich der Gebirgsschützen ein prominentes Amt bekleidet, war auch der Bund Thema der Debatte. Bereits gestern schrieb Sepp Fischbacher aus Wattersdorf, selbst Gebirgsschütze, in einem Leserbrief an unsere Zeitung, Linsingers Argumente ähnelten denen „sogenannter Querdenker, deren vergiftete Behauptungen wissenschaftlich fundierte Aussagen von Fachleuten leugnen und abstruse Thesen in den Raum stellen“. Hinter vorgehaltener Hand kritisierten auch andere Schützen Linsingers Auftritt.

Gebirgsschützen: Auto-Demo in Miesbach Linsingers „Privatsache“

Landeshauptmann Martin Haberfellner distanziert sich auf Nachfrage vom Inhalt der Demo: „Herr Linsinger hat diese Veranstaltung als Privatmann organisiert“, stellt er klar. „Herr Linsinger hat diese Demonstration weder in unserem Auftrag beantragt und als Organisator geleitet noch hat er uns von seinen Absichten informiert. Die von Herrn Linsinger geäußerten Ansichten geben nicht die Meinung des Bundes der Bayerischen Gebirgsschützen-Kompanien wieder.“

Florian Baier, Hauptmann der Kompanie Tegernsee, deren Montur Linsinger trägt, wenn er mit der Landeshauptmannschaft ausrückt, betont: „Wir Gebirgsschützen sind politisch neutral. So will ich es auch lassen. Die Demonstration ist eine Privatsache von Herrn Linsinger. Das hat mit der Kompanie Tegernsee nichts zu tun.“

Linsinger selbst betont ebenfalls, als Privatmann gehandelt zu haben. „Wenn ich mit der Montur dastehe, bin ich Gebirgsschütze. Sonst nicht.“ Und er stellt klar: „Das war keine Corona-Demo. Mir ging es um Polizeigewalt und das Dritte Infektionsschutzgesetz.“ Reaktionen auf seinen Auftritt im Internet seien beleidigend und verletzend gewesen. Im echten Leben hätten konstruktive Gesprächspartner aber gezeigt: „Wir waren unterschiedlicher Meinung, das ist okay. Wir haben auch Gemeinsamkeiten gefunden.“

Wie berichtet, hatte Linsinger am Montagabend in Miesbach zu einer Auto-Demo geladen und in seiner Rede vor der Abfahrt zahlreiche Aspekte der Pandemie und ihrer Bekämpfung kritisiert: Das Dritte Infektionsschutzgesetz habe das Parlament entmachtet, die kommenden Impfstoffe seien der „größte Menschenversuch aller Zeiten“ und die Polizei gehe gewalttätig gegen Demonstranten vor. Einige Zuschauer riefen in Richtung Beamten und Politik „Völkermörder“, „Stasi“ und „Söldner“.

Leserbrief-Schreiber Fischbacher sagt auf Nachfrage, er habe sich über diese Aussagen sehr geärgert. Er hoffe nun, alle Gebirgsschützen besinnen sich „auf unsere eigentliche Aufgabe: Den Schutz des Brauchtums und der Gemeinschaft, so wie es seit jeher war“.