Gefahr für Radler: Bayrischzeller Straße soll Schutzstreifen bekommen

Auf dem Gehweg dürfen sie nicht, auf der Fahrbahn haben sie keinen Platz: Radler haben auf der Bayrischzeller Straße in Miesbach einen schweren Stand. Jetzt macht der Stadtrat Druck.

Miesbach – Der Gehweg ist für sie tabu, und auf der Fahrbahn kommen ihnen die Autos gefährlich nahe: Auf der Bayrischzeller Straße in Miesbach haben Radler schlechte Karten. In einem Schreiben an das Staatliche Bauamt Rosenheim hatte Bürgermeisterin Ingrid Pongratz (CSU) auf das Problem hingewiesen und einen Schutzstreifen für Fahrradfahrer auf dem Abschnitt der B 472 im Stadtgebiet angeregt. Die Antwort fiel ernüchternd aus, wie Pongratz nun im Stadtrat berichtete. „Die Breite der Fahrbahn reicht nicht aus.“

Franz Mayer (CSU) wollte das so nicht hinnehmen. Die Bayrischzeller Straße sei Schulweg für viele Kinder aus Bergham. „Das Gefahrenpotenzial ist groß“, sagte Mayer. Es habe schon Unglücke dort gegeben. Der Stadtrat müsse sich hier klar für eine Verbesserung der Situation einsetzen. Alfred Mittermaier (CSU) wies darauf hin, dass die Straße durch den Verkehr mittlerweile als „innerörtliche Bundesstraße“ zu betrachten sei. „Wir haben da eh viele Kröten geschluckt.“ Jetzt sei das Straßenbauamt gefordert, eine Lösung anzubieten. „Sonst tragen sie eine Mitschuld, wenn was passiert.“

Markus Seemüller (FWG) machte Nägel mit Köpfen und beantragte, einen weiteren Brief an die Behörde und die Polizei zu schicken. „Ich möchte wissen, was geht“, sagte Seemüller. Es sei Fakt, dass Kinder ab zwölf Jahren nicht mehr auf dem Gehweg radeln dürften. „Deshalb brauchen wir hier dringend eine Lösung.“

Dass es auch an anderen Stellen in der Kreisstadt noch Verbesserungspotenzial im Sinne der Radfahrer gibt, arbeitete der Geschäftsleiter des Tourismus-Kommunalunternehmens Alpenregion Tegernsee-Schliersee (ATS), Thorsten Schär, in seinem Vortrag heraus. Die Kreisstadt sei ein „wichtiger Knotenpunkt“ im Radwegenetz des Landkreises. Die Beschilderung werde bis Sommer 2019 abgeschlossen. Die Wegweiser, die der ADFC innerhalb Miesbachs aufgestellt habe, würden selbstverständlich integriert.

Neue Wege seien für die Strecken von Miesbach nach Weyarn, Irschenberg, Wörnsmühl sowie von Wachlehen ins Mangfalltal wünschenswert. Als verbesserungswürdig bezeichnete Schär unter anderem den Weg zwischen Schlierach und Bahnhof. Er räumte aber ein, dass die Realisierung dieser Projekte nicht immer leicht sei, vor allem nicht bei Neubauten. „Die letzten Meter sind oft die schwierigsten.“

Auch eine Liste an Vorschlägen, wie die Kreisstadt noch fahrradfreundlicher werden kann, legte Schär den Stadträten vor. So könne man für Alltagsradler die Verbindungen innerhalb der Stadt besser ausarbeiten, für Freizeitradler böte sich eine Erweiterung des Streckennetzes im Umland an. Als Beispiel nannte Schär hier einen Rundweg nach Vorbild des Holzkirchner Radlrings. Auch weitere Radabstellanlagen, vor allem am Bahnhof, würden die Fahrrad-Infrastruktur aufwerten.

Letzteres sei wegen der Eigentumsverhältnisse äußert vertrackt, merkte die Bürgermeisterin an. „Da kommen wir nicht vorwärts.“ So gehöre der Grund am Bahnhof nicht nur der DB und ihren Unternehmen, sondern sei teilweise auch in privater Hand. Manfred Burger (Grüne) bestätigte dies aus Sicht des Arbeitskreises (AK) Rad: „Die Bahn hat leider so viel Grund verkauft, dass jetzt kein Platz mehr da ist.“

In Bezug auf Schärs Empfehlungen regte Vize-Bürgermeister Paul Fertl (SPD) eine gemeinsame Prioritätenliste von AK Rad und ATS an. Fertls Fraktionskollegin Inge Jooß schlug vor, man möge sich auch die Schulwege genauer anschauen. Auch Seemüllers Antrag für die Bayrischzeller Straße fand Gehör: Pongratz versprach, ein Antwortschreiben an Straßenbauamt und Polizei aufzusetzen. Seemüller fügte noch eine Bitte um ein persönliches Gespräch mit Vertretern beider Stellen hinzu. „Am Tisch lässt sich vieles leichter klären.“