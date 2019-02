Gefahr von oben: Riesendachlawine zerstört zwei Autos in Hausham

In der Glückaufstraße in Hausham ist Donnerstag eine riesige Dachlawine abgegangen. Erst am Mittwoch gab es eine im Zentrum von Miesbach.

Update, Donnerstag, 17.45 Uhr: Dachlawine in Hausham zerstört zwei Autos - In Miesbach ging alles am Mittwoch noch glimpflich aus. Welche Zerstörungskraft eine Dachlawine entfalten kann, hat sich nun an der Glückaufstraße in Hausham gezeigt. Dort hat der abstürzende Schnee zwei Autos getroffen – und prompt deren Dächer und Scheiben eingedrückt.

Angesichts des starken Tauwetters ist die Gefahr noch nicht gebannt. Im Gegenteil: Am Freitag wird es laut Deutschem Wetterdienst bei Plusgraden regnen. Dann geht es weiter mit Sonnenschein und selbst nachts Temperaturen über Null grad.

Meldung vom Mittwoch, 17.15 Uhr: Dachlawine geht im Zentrum von Miesbach ab

Miesbach - Schockmoment am Nachmittag in der Fraunhoferstraße. Vor dem Trachten-Geschäft Karl Jäger ging am Mittwochnachmittag eine riesige Dachlawine ab.

+ Dachlawine in der Fraunhoferstraße in Miesbach. © Dieter Dorby

Glück im Unglück: Keiner wurde bei dem Abgang verletzt. Die großen Schneemassen wirkten dennoch bedrohlich genug, um die Polizei Miesbach auf den Plan zu rufen. Doch auch die Beamten können auf Nachfrage beruhigen: Niemand wurde bei dem Schneesturz verletzt.

kmm

Lesen Sie auch: Gewaltige Dachlawine in Gasse: Frau rettet sich in letzter Sekunde mit Sprung