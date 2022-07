Gefahr von Waldbränden steigt auch im Landkreis

Warnstufe angehoben

Mit der anhaltenden Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr in den Wäldern. Das Landratsamt mahnt dringend zur Vorsicht.

Landkreis ‒ Mit der anhaltenden Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr in den Wäldern. Rauchen, offenes Licht, Lagerfeuer und Daxnfeuer sind deshalb tabu, teilt das Landratsamt mit. Kommt es dennoch zu einem Feuerwehreinsatz, muss der Verursacher zahlen.

Wer zu einem Waldbrand beiträgt, muss die Kosten des Feuerwehreinsatzes tragen

„Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein: Bei anhaltender Trockenheit in der Natur wird in den Wäldern nicht geraucht“, schreibt die Behörde. „Es werden keine entzündlichen Gegenstände oder brandentfachenden Stoffe (unter anderem Glasscherben) im Wald entsorgt. Es werden keine Feuer im Wald oder in der Nähe entfacht.“ Das alles sei gesetzlich ohnehin verboten. Aber auch der gesunde Menschenverstand gebiete es, vorsichtig und verantwortungsvoll mit der Natur umzugehen und den Wald und seine Bewohner nicht zu gefährden. Wer sich nicht daran hält und zu einem Waldbrand beiträgt, muss die Kosten für den Einsatz tragen.

Wetterdienst gibt Gefahrenstufen 3 und 4 von 5 aus

Der Brand- und Katastrophenschutz am Landratsamt Miesbach sowie die Landkreis-Feuerwehrführung appellieren deshalb an alle Waldnutzer: Gerade bei Trockenheit ist im Wald extreme Vorsicht geboten. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes gibt für den Landkreis Miesbach im Zeitraum von Mittwoch, 13. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, die Gefahrenstufen 3 und 4 von 5 aus.

